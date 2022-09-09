https://ria.ru/20220909/koronavirus-1815602269.html
В России за сутки госпитализировали 3621 пациента с коронавирусом
В России за сутки госпитализировали 3621 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 09.09.2022
В России за сутки госпитализировали 3621 пациента с коронавирусом
Более 52 тысяч новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в РФ, умерли 96 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:33
2022-09-09T11:33
2022-09-09T11:33
распространение коронавируса
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 52 тысяч новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в РФ, умерли 96 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Выздоровело за сутки 51 086 человек, или на 1,6% больше в сравнении с 8 сентября 2022 года. Выявлено 52 106 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 96 человек", - говорится в сообщении.По данным штаба, за сутки в России госпитализированы 3621 человек, на 0,3% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 45 субъектах, снижение - в 38, ситуация не изменилась в двух субъектах.
https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3621 пациента с коронавирусом
В России за сутки выявили 52 106 новых случаев COVID-19, умерли 96 человек