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В России за сутки госпитализировали 3621 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 09.09.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220909/koronavirus-1815602269.html
В России за сутки госпитализировали 3621 пациента с коронавирусом
В России за сутки госпитализировали 3621 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 09.09.2022
В России за сутки госпитализировали 3621 пациента с коронавирусом
Более 52 тысяч новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в РФ, умерли 96 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:33
2022-09-09T11:33
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 52 тысяч новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в РФ, умерли 96 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Выздоровело за сутки 51 086 человек, или на 1,6% больше в сравнении с 8 сентября 2022 года. Выявлено 52 106 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 96 человек", - говорится в сообщении.По данным штаба, за сутки в России госпитализированы 3621 человек, на 0,3% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 45 субъектах, снижение - в 38, ситуация не изменилась в двух субъектах.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:33 09.09.2022
 
В России за сутки госпитализировали 3621 пациента с коронавирусом

В России за сутки выявили 52 106 новых случаев COVID-19, умерли 96 человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМедицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 52 тысяч новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в РФ, умерли 96 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Выздоровело за сутки 51 086 человек, или на 1,6% больше в сравнении с 8 сентября 2022 года. Выявлено 52 106 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 96 человек", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в России госпитализированы 3621 человек, на 0,3% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 45 субъектах, снижение - в 38, ситуация не изменилась в двух субъектах.
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