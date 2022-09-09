https://ria.ru/20220909/koronavirus-1815602269.html

В России за сутки госпитализировали 3621 пациента с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 3621 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 09.09.2022

В России за сутки госпитализировали 3621 пациента с коронавирусом

Более 52 тысяч новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в РФ, умерли 96 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T11:33

2022-09-09T11:33

2022-09-09T11:33

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 52 тысяч новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в РФ, умерли 96 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Выздоровело за сутки 51 086 человек, или на 1,6% больше в сравнении с 8 сентября 2022 года. Выявлено 52 106 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 96 человек", - говорится в сообщении.По данным штаба, за сутки в России госпитализированы 3621 человек, на 0,3% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 45 субъектах, снижение - в 38, ситуация не изменилась в двух субъектах.

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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