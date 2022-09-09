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Лукашенко выразил соболезнования из-за смерти Елизаветы II - РИА Новости, 09.09.2022
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Лукашенко выразил соболезнования из-за смерти Елизаветы II
Лукашенко выразил соболезнования из-за смерти Елизаветы II - РИА Новости, 09.09.2022
Лукашенко выразил соболезнования из-за смерти Елизаветы II
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с с кончиной королевы Елизаветы II, отметив, что эпоха ее правления стала символом... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:05
2022-09-09T15:05
в мире
белоруссия
великобритания
елизавета ii
александр лукашенко
умерла королева елизавета ii
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МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с с кончиной королевы Елизаветы II, отметив, что эпоха ее правления стала символом настоящего служения народу.Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Лукашенко направил соболезнования королю Британии Карлу III и британцам от себя лично и от имени белорусского народа."Семидесятилетняя эпоха правления Ее Величества стала символом настоящего служения своему народу, залогом стабильности и благополучия Соединенного Королевства и стран Содружества на долгие годы. Она связала поколения, которые не раз с гордостью и достоинством преодолевали самые нелегкие испытания", - сообщает официальный сайт президента Белоруссии.По словам президента Белоруссии, даже в наиболее сложные времена государственная мудрость и авторитет Елизаветы II всегда позволяли подняться над политической конъюнктурой. Он подчеркнул, что в Белоруссии с глубоким уважением и ответственностью относятся к моральному завету королевы "о безальтернативности дальнейшего движения человечества по пути добрососедства и милосердия".
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в мире, белоруссия, великобритания, елизавета ii, александр лукашенко, умерла королева елизавета ii
В мире, Белоруссия, Великобритания, Елизавета II, Александр Лукашенко, Умерла Королева Елизавета II
15:05 09.09.2022
 
Лукашенко выразил соболезнования из-за смерти Елизаветы II

Президент Белоруссии Лукашенко выразил соболезнования из-за смерти королевы Елизаветы II

© AP Photo / Alastair GrantКоролева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Alastair Grant
Королева Великобритании Елизавета II. Архивное фото
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МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с с кончиной королевы Елизаветы II, отметив, что эпоха ее правления стала символом настоящего служения народу.
Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Лукашенко направил соболезнования королю Британии Карлу III и британцам от себя лично и от имени белорусского народа.
"Семидесятилетняя эпоха правления Ее Величества стала символом настоящего служения своему народу, залогом стабильности и благополучия Соединенного Королевства и стран Содружества на долгие годы. Она связала поколения, которые не раз с гордостью и достоинством преодолевали самые нелегкие испытания", - сообщает официальный сайт президента Белоруссии.
По словам президента Белоруссии, даже в наиболее сложные времена государственная мудрость и авторитет Елизаветы II всегда позволяли подняться над политической конъюнктурой. Он подчеркнул, что в Белоруссии с глубоким уважением и ответственностью относятся к моральному завету королевы "о безальтернативности дальнейшего движения человечества по пути добрососедства и милосердия".
Королева Британии Елизавета II и Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 21:00
Трасс обратится к нации из-за смерти королевы Елизаветы II
 
В миреБелоруссияВеликобританияЕлизавета IIАлександр ЛукашенкоУмерла Королева Елизавета II
 
 
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