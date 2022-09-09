https://ria.ru/20220909/koroleva-1815671564.html

Лукашенко выразил соболезнования из-за смерти Елизаветы II

Лукашенко выразил соболезнования из-за смерти Елизаветы II - РИА Новости, 09.09.2022

Лукашенко выразил соболезнования из-за смерти Елизаветы II

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с с кончиной королевы Елизаветы II, отметив, что эпоха ее правления стала символом... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T15:05

2022-09-09T15:05

2022-09-09T15:05

в мире

белоруссия

великобритания

елизавета ii

александр лукашенко

умерла королева елизавета ii

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МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с с кончиной королевы Елизаветы II, отметив, что эпоха ее правления стала символом настоящего служения народу.Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Лукашенко направил соболезнования королю Британии Карлу III и британцам от себя лично и от имени белорусского народа."Семидесятилетняя эпоха правления Ее Величества стала символом настоящего служения своему народу, залогом стабильности и благополучия Соединенного Королевства и стран Содружества на долгие годы. Она связала поколения, которые не раз с гордостью и достоинством преодолевали самые нелегкие испытания", - сообщает официальный сайт президента Белоруссии.По словам президента Белоруссии, даже в наиболее сложные времена государственная мудрость и авторитет Елизаветы II всегда позволяли подняться над политической конъюнктурой. Он подчеркнул, что в Белоруссии с глубоким уважением и ответственностью относятся к моральному завету королевы "о безальтернативности дальнейшего движения человечества по пути добрососедства и милосердия".

https://ria.ru/20220908/trass-1815525944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, великобритания, елизавета ii, александр лукашенко, умерла королева елизавета ii