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В России уважали мудрость и авторитет Елизаветы II, заявил Песков

В России уважали мудрость и авторитет Елизаветы II, заявил Песков - РИА Новости, 09.09.2022

В России уважали мудрость и авторитет Елизаветы II, заявил Песков

Отношение к Елизавете II в России было уважительное за ее мудрость, международный авторитет, сейчас такие качества в дефиците, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T12:37

2022-09-09T12:37

2022-09-09T12:41

в мире

великобритания

дмитрий песков

елизавета ii

умерла королева елизавета ii

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Отношение к Елизавете II в России было уважительное за ее мудрость, международный авторитет, сейчас такие качества в дефиците, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Я не думаю, что она занимала место в сердцах россиян, к ней очень с большим уважением относились в России, как и во всем мире к ней относились с большим уважением за ее мудрость, за ее международный авторитет. Сейчас такие качества в большом дефиците на международной арене", - сказал Песков журналистам.В четверг Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.

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великобритания

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, дмитрий песков, елизавета ii, умерла королева елизавета ii, россия