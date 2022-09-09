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В России уважали мудрость и авторитет Елизаветы II, заявил Песков - РИА Новости, 09.09.2022
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В России уважали мудрость и авторитет Елизаветы II, заявил Песков
В России уважали мудрость и авторитет Елизаветы II, заявил Песков - РИА Новости, 09.09.2022
В России уважали мудрость и авторитет Елизаветы II, заявил Песков
Отношение к Елизавете II в России было уважительное за ее мудрость, международный авторитет, сейчас такие качества в дефиците, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T12:37
2022-09-09T12:41
в мире
великобритания
дмитрий песков
елизавета ii
умерла королева елизавета ii
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Отношение к Елизавете II в России было уважительное за ее мудрость, международный авторитет, сейчас такие качества в дефиците, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Я не думаю, что она занимала место в сердцах россиян, к ней очень с большим уважением относились в России, как и во всем мире к ней относились с большим уважением за ее мудрость, за ее международный авторитет. Сейчас такие качества в большом дефиците на международной арене", - сказал Песков журналистам.В четверг Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
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в мире, великобритания, дмитрий песков, елизавета ii, умерла королева елизавета ii, россия
В мире, Великобритания, Дмитрий Песков, Елизавета II, Умерла Королева Елизавета II, Россия
12:37 09.09.2022 (обновлено: 12:41 09.09.2022)
 
В России уважали мудрость и авторитет Елизаветы II, заявил Песков

Песков: к королеве Елизавете II в России относились с уважением за ее мудрость и авторитет

© AP Photo / Frank AugsteinЕлизавета II
Елизавета II - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Елизавета II. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Отношение к Елизавете II в России было уважительное за ее мудрость, международный авторитет, сейчас такие качества в дефиците, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Я не думаю, что она занимала место в сердцах россиян, к ней очень с большим уважением относились в России, как и во всем мире к ней относились с большим уважением за ее мудрость, за ее международный авторитет. Сейчас такие качества в большом дефиците на международной арене", - сказал Песков журналистам.
В четверг Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
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В миреВеликобританияДмитрий ПесковЕлизавета IIУмерла Королева Елизавета IIРоссия
 
 
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