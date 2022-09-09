https://ria.ru/20220909/koroleva-1815600370.html

Елизавету II отличало умение слушать и слышать, заявили в Совфеде

Елизавету II отличало умение слушать и слышать, заявили в Совфеде - РИА Новости, 09.09.2022

Елизавету II отличало умение слушать и слышать, заявили в Совфеде

Королеву Великобритании Елизавету II отличало исключительное умение слушать и слышать не только британских собеседников, но и иностранных лидеров, заявил... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T11:25

2022-09-09T11:25

2022-09-09T11:27

елизавета ii

григорий карасин

великобритания

россия

совет федерации рф

умерла королева елизавета ii

в мире

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Королеву Великобритании Елизавету II отличало исключительное умение слушать и слышать не только британских собеседников, но и иностранных лидеров, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.В четверг Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет."Британского монарха отличало исключительное умение слушать и слышать, причём не только собственно британских собеседников, деятелей Содружества, но и иностранных лидеров. Она создавала вокруг себя атмосферу взаимного уважения в очень многих чувствительных ситуациях. Она стала символом британской истории", - написал Карасин в своём Telegram-канале.Что касается российско-британских отношений, отметил сенатор, то они никогда не были простыми, но их отличала одна особенность: обе стороны никогда не подходили к ним легковесно. "Я лично помню государственный визит президента России в 2003 году. Кстати, в советское время ни одного государственного визита с нашей стороны в Великобританию не было. По лондонским канонам это 4 дня пребывания на территории страны, насыщенные политическими встречами, диалогом. Владимир Владимирович Путин останавливался в Букингемском дворце, общался с королевой, посетил Шотландию. Это было время взаимного всматривания в намерения друг друга и, если хотите, время ожидания и надежды", - заявил он.К сожалению, констатировал сенатор, "британский фрегат" свернул в иную сторону, и сейчас в отношениях с Лондоном Россия "имеет то, что имеет"."Остаётся только присоединиться к соболезнованиям, которые выражены нашим руководством, и выразить надежду на то, что в российско-британских отношениях всё-таки наступит период продуктивного взаимодействия в интересах стабильности в Европе и в мире в целом", - заключил Карасин.

https://ria.ru/20220908/trass-1815525944.html

https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815527040.html

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елизавета ii, григорий карасин, великобритания, россия, совет федерации рф, умерла королева елизавета ii, в мире