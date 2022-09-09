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Елизавету II отличало умение слушать и слышать, заявили в Совфеде - РИА Новости, 09.09.2022
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Елизавету II отличало умение слушать и слышать, заявили в Совфеде
Елизавету II отличало умение слушать и слышать, заявили в Совфеде - РИА Новости, 09.09.2022
Елизавету II отличало умение слушать и слышать, заявили в Совфеде
Королеву Великобритании Елизавету II отличало исключительное умение слушать и слышать не только британских собеседников, но и иностранных лидеров, заявил... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:25
2022-09-09T11:27
елизавета ii
григорий карасин
великобритания
россия
совет федерации рф
умерла королева елизавета ii
в мире
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Королеву Великобритании Елизавету II отличало исключительное умение слушать и слышать не только британских собеседников, но и иностранных лидеров, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.В четверг Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет."Британского монарха отличало исключительное умение слушать и слышать, причём не только собственно британских собеседников, деятелей Содружества, но и иностранных лидеров. Она создавала вокруг себя атмосферу взаимного уважения в очень многих чувствительных ситуациях. Она стала символом британской истории", - написал Карасин в своём Telegram-канале.Что касается российско-британских отношений, отметил сенатор, то они никогда не были простыми, но их отличала одна особенность: обе стороны никогда не подходили к ним легковесно. "Я лично помню государственный визит президента России в 2003 году. Кстати, в советское время ни одного государственного визита с нашей стороны в Великобританию не было. По лондонским канонам это 4 дня пребывания на территории страны, насыщенные политическими встречами, диалогом. Владимир Владимирович Путин останавливался в Букингемском дворце, общался с королевой, посетил Шотландию. Это было время взаимного всматривания в намерения друг друга и, если хотите, время ожидания и надежды", - заявил он.К сожалению, констатировал сенатор, "британский фрегат" свернул в иную сторону, и сейчас в отношениях с Лондоном Россия "имеет то, что имеет"."Остаётся только присоединиться к соболезнованиям, которые выражены нашим руководством, и выразить надежду на то, что в российско-британских отношениях всё-таки наступит период продуктивного взаимодействия в интересах стабильности в Европе и в мире в целом", - заключил Карасин.
https://ria.ru/20220908/trass-1815525944.html
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елизавета ii, григорий карасин, великобритания, россия, совет федерации рф, умерла королева елизавета ii, в мире
Елизавета II, Григорий Карасин, Великобритания, Россия, Совет Федерации РФ, Умерла Королева Елизавета II, В мире
11:25 09.09.2022 (обновлено: 11:27 09.09.2022)
 
Елизавету II отличало умение слушать и слышать, заявили в Совфеде

Сенатор Карасин: королеву Елизавету II отличало умение слушать и слышать собеседников

© AP Photo / Frank AugsteinКоролева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Королева Великобритании Елизавета II. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Королеву Великобритании Елизавету II отличало исключительное умение слушать и слышать не только британских собеседников, но и иностранных лидеров, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
В четверг Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
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"Британского монарха отличало исключительное умение слушать и слышать, причём не только собственно британских собеседников, деятелей Содружества, но и иностранных лидеров. Она создавала вокруг себя атмосферу взаимного уважения в очень многих чувствительных ситуациях. Она стала символом британской истории", - написал Карасин в своём Telegram-канале.
Что касается российско-британских отношений, отметил сенатор, то они никогда не были простыми, но их отличала одна особенность: обе стороны никогда не подходили к ним легковесно. "Я лично помню государственный визит президента России в 2003 году. Кстати, в советское время ни одного государственного визита с нашей стороны в Великобританию не было. По лондонским канонам это 4 дня пребывания на территории страны, насыщенные политическими встречами, диалогом. Владимир Владимирович Путин останавливался в Букингемском дворце, общался с королевой, посетил Шотландию. Это было время взаимного всматривания в намерения друг друга и, если хотите, время ожидания и надежды", - заявил он.
К сожалению, констатировал сенатор, "британский фрегат" свернул в иную сторону, и сейчас в отношениях с Лондоном Россия "имеет то, что имеет".
"Остаётся только присоединиться к соболезнованиям, которые выражены нашим руководством, и выразить надежду на то, что в российско-британских отношениях всё-таки наступит период продуктивного взаимодействия в интересах стабильности в Европе и в мире в целом", - заключил Карасин.
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Елизавета IIГригорий КарасинВеликобританияРоссияСовет Федерации РФУмерла Королева Елизавета IIВ мире
 
 
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