https://ria.ru/20220909/korol-1815775201.html

Карл III обратился к нации с первым телевизионным обращением

Карл III обратился к нации с первым телевизионным обращением - РИА Новости, 09.09.2022

Карл III обратился к нации с первым телевизионным обращением

Король Великобритании Карл III впервые обратился к нации в телевизионном обращении, в котором выразил благодарность своей матери королеве Елизавете II и обещал... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T20:18

2022-09-09T20:18

2022-09-09T21:35

великобритания

в мире

чарльз, принц уэльский

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Король Великобритании Карл III впервые обратился к нации в телевизионном обращении, в котором выразил благодарность своей матери королеве Елизавете II и обещал служить стране всю жизнь, трансляцию вел телеканал Sky News."Всю свою жизнь Ее Величество королева, моя любимая мама, была вдохновением и примером для меня и всей моей семьи", - начал свое обращение новый король Великобритании.Карл III поблагодарил Елизавету II за любовь и преданность, за наставления и понимание, отметил, что она воплощала множество качеств, которые пересекались между собой. Он добавил, что королева всегда была способна видеть в людях лучшее."Это обещание служить всю жизнь я возрождаю перед всеми сегодня", - заявил Карл, отмечая достижения королевы во время ее правления.Карл III заявил, что, несмотря на изменения, которые произошли за 70 лет правления Елизаветы II, роль и обязанности монархии остаются прежними."Отдаю дань уважения памяти моей матери, чту ее службу на протяжении всей жизни. Знаю, что ее смерть приносит огромную печаль многим из вас... Как и сама королева, с такой непоколебимой преданностью, теперь я тоже обязуюсь все оставшееся время, которое подарит мне Бог, соблюдать конституционные принципы... независимо от ваших происхождения и верований, я намерен служить вам преданно, с уважением и любовью", - добавил он.Король Карл III также обещал поддерживать конституционные принципы в сердце Британии."Наши ценности сохранились и должны сохраниться. Роль и обязанности монарха тоже сохранились... Я торжественно клянусь... поддерживать конституционные принципы в сердце нашей страны", - отметил он.Король Британии подчеркнул, что его жизнь с принятием новой роли изменится. В частности, он не сможет уделять столько времени благотворительности, как делал это раньше, но надеется, что эту работу продолжат другие.Обращение было записано в Букингемском дворце и транслировалось телеканалами в 18.00 (20.00 мск). По информации Sky News, британский король обратился к нации из голубой гостиной дворца - именно там Елизавета II записывала некоторые рождественские послания. Телеканал обратил внимание, что во время выступления короля на столе стоял букет из душистого горошка и розмарина, что символизировало память, а основание вазы с цветами было украшено тремя фигурками собак корги - эту породу любила королева.Восьмого сентября Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.Принц Чарльз стал следующим монархом, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

https://ria.ru/20220909/dzhonson-1815687876.html

https://ria.ru/20220909/velikobritaniya-1815746836.html

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великобритания, в мире, чарльз, принц уэльский