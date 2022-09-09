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Карла III официально провозгласят королем Великобритании в субботу

Карла III официально провозгласят королем Великобритании в субботу - РИА Новости, 09.09.2022

Карла III официально провозгласят королем Великобритании в субботу

Карла III провозгласят королем Великобритании в субботу, сообщила Times. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T07:23

2022-09-09T07:23

2022-09-09T13:06

в мире

лиз трасс

елизавета ii

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умерла королева елизавета ii

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карл iii

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Карла III провозгласят королем Великобритании в субботу, сообщила Times.Ранее газета писала, что Карла III объявят королем сегодня.Издание уточнило, что в пятницу король и королева-консорт Камилла вернутся из замка Балморал в Лондон. Вероятно, в районе полудня состоится встреча Карла III с новоиспеченным премьер-министром Лиз Трасс.Королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась накануне в Шотландии в возрасте 96 лет.

https://ria.ru/20220908/nasledovanie-1815455463.html

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в мире, лиз трасс, елизавета ii, великобритания, умерла королева елизавета ii, лондон, шотландия, карл iii