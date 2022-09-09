Рейтинг@Mail.ru
Карла III официально провозгласят королем Великобритании в субботу - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220909/korol-1815562140.html
Карла III официально провозгласят королем Великобритании в субботу
Карла III официально провозгласят королем Великобритании в субботу - РИА Новости, 09.09.2022
Карла III официально провозгласят королем Великобритании в субботу
Карла III провозгласят королем Великобритании в субботу, сообщила Times. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T07:23
2022-09-09T13:06
в мире
лиз трасс
елизавета ii
великобритания
умерла королева елизавета ii
лондон
шотландия
карл iii
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156089/34/1560893406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d30467ac474c59a26b622d0eeb143907.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Карла III провозгласят королем Великобритании в субботу, сообщила Times.Ранее газета писала, что Карла III объявят королем сегодня.Издание уточнило, что в пятницу король и королева-консорт Камилла вернутся из замка Балморал в Лондон. Вероятно, в районе полудня состоится встреча Карла III с новоиспеченным премьер-министром Лиз Трасс.Королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась накануне в Шотландии в возрасте 96 лет.
https://ria.ru/20220908/nasledovanie-1815455463.html
великобритания
лондон
шотландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156089/34/1560893406_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_6dbfa39c39aaa244f7fab7c2556a2d38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лиз трасс, елизавета ii, великобритания, умерла королева елизавета ii, лондон, шотландия, карл iii
В мире, Лиз Трасс, Елизавета II, Великобритания, Умерла Королева Елизавета II, Лондон, Шотландия, Карл III
07:23 09.09.2022 (обновлено: 13:06 09.09.2022)
 
Карла III официально провозгласят королем Великобритании в субботу

Times сообщила, что Карла III провозгласят королем Великобритании 10 сентября

© AP Photo / Prakash SinghКороль Карл III
Король Карл III - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Prakash Singh
Король Карл III. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Карла III провозгласят королем Великобритании в субботу, сообщила Times.
Ранее газета писала, что Карла III объявят королем сегодня.

"Это день, когда Карла официально провозгласят королем", — указывается в статье Times.

Издание уточнило, что в пятницу король и королева-консорт Камилла вернутся из замка Балморал в Лондон. Вероятно, в районе полудня состоится встреча Карла III с новоиспеченным премьер-министром Лиз Трасс.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась накануне в Шотландии в возрасте 96 лет.
Королева Елизавета II во время своей коронации - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 20:37
Принцип наследования в королевской семье Великобритании
 
В миреЛиз ТрассЕлизавета IIВеликобританияУмерла Королева Елизавета IIЛондонШотландияКарл III
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала