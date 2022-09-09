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Карла III официально провозгласят королем Великобритании в субботу
Карла III официально провозгласят королем Великобритании в субботу - РИА Новости, 09.09.2022
Карла III официально провозгласят королем Великобритании в субботу
Карла III провозгласят королем Великобритании в субботу, сообщила Times. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T07:23
2022-09-09T07:23
2022-09-09T13:06
в мире
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елизавета ii
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лондон
шотландия
карл iii
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Карла III провозгласят королем Великобритании в субботу, сообщила Times.Ранее газета писала, что Карла III объявят королем сегодня.Издание уточнило, что в пятницу король и королева-консорт Камилла вернутся из замка Балморал в Лондон. Вероятно, в районе полудня состоится встреча Карла III с новоиспеченным премьер-министром Лиз Трасс.Королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась накануне в Шотландии в возрасте 96 лет.
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в мире, лиз трасс, елизавета ii, великобритания, умерла королева елизавета ii, лондон, шотландия, карл iii
В мире, Лиз Трасс, Елизавета II, Великобритания, Умерла Королева Елизавета II, Лондон, Шотландия, Карл III
07:23 09.09.2022 (обновлено: 13:06 09.09.2022)
Карла III официально провозгласят королем Великобритании в субботу
Times сообщила, что Карла III провозгласят королем Великобритании 10 сентября