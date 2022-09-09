https://ria.ru/20220909/korabl-1815581882.html

В Черном море румынский военный корабль подорвался на мине

В Черном море румынский военный корабль подорвался на мине - РИА Новости, 09.09.2022

В Черном море румынский военный корабль подорвался на мине

Румынский военный корабль в районе порта Констанца в Черном море подорвался на мине, которую должен был обезвредить, сообщила пресс-служба Военно-морских сил... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T10:18

2022-09-09T10:18

2022-09-09T16:02

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КИШИНЕВ, 9 сен — РИА Новости. Румынский военный корабль в районе порта Констанца в Черном море подорвался на мине, которую должен был обезвредить, сообщила пресс-служба Военно-морских сил страны."Морской буксир "Лейтенант Димитрие Николеску" (DM-29) прибыл в четверг, 8 сентября, около 17:45 в район дрейфующей морской мины <...> для ее обезвреживания. Хотя с наступлением темноты были приняты меры безопасности, из-за неблагоприятных погодных условий военный корабль подорвался на морской мине, которую шторм унес по течению", — отметили там.Корабль прибыл к месту, где дрейфовала мина, с водолазами на борту, однако катер с ними не смог приблизиться к снаряду из-за сильного ветра.Из-за столкновения образовалась пробоина, расположенная на границе ватерлинии корабля в кормовой части. При взрыве никто из 75 членов экипажа не пострадал, им ничего не угрожает.Сразу после детонации команда перекрыла отверстие и ограничила воздействие забортной воды, попадающей в кормовой отсек. По приказу начальника Генерального штаба ВМС морское судно с водолазами "Грозавул" вышло из порта Констанца для оказания помощи и буксировки поврежденного корабля.После начала конфликта на Украине это была третья операция румынских Военно-морских сил по уничтожению морской мины. По данным Бухареста, с марта по сентябрь в западной части Черного моря уничтожено 28 морских мин, из них три мины — Турцией, две — Румынией, одна — Болгарией и 22 — Украиной.ФСБ в марте заявила, что ВМС Украины после начала российской спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В ведомстве не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.

https://ria.ru/20220722/miny-1804346686.html

https://ria.ru/20220701/mina-1799469262.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, констанца, румыния, украина