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Коллекторы в России смогут оформляться через портал Госуслуг - РИА Новости, 09.09.2022
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Коллекторы в России смогут оформляться через портал Госуслуг
Коллекторы в России смогут оформляться через портал Госуслуг - РИА Новости, 09.09.2022
Коллекторы в России смогут оформляться через портал Госуслуг
Теперь коллекторы с помощью портала Госуслуг смогут дистанционно внести сведения в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T12:52
2022-09-09T12:52
россия
общество
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
госуслуги
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Теперь коллекторы с помощью портала Госуслуг смогут дистанционно внести сведения в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, сообщает в пятницу пресс-служба ФССП России.Новый сервис создан для упрощения процедуры и сокращение сроков получения государственной услуги."Посредством портала Госуслуг пользователи могут направить в ФССП России и ее территориальные органы заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре, об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра, а также об исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги", - говорится в сообщении.
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россия, общество, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), госуслуги
Россия, Общество, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Госуслуги
12:52 09.09.2022
 
Коллекторы в России смогут оформляться через портал Госуслуг

Российские коллекторы смогут вносить данные через портал Госуслуг

© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости
Официальный интернет-портал государственных услуг. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Теперь коллекторы с помощью портала Госуслуг смогут дистанционно внести сведения в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, сообщает в пятницу пресс-служба ФССП России.
Новый сервис создан для упрощения процедуры и сокращение сроков получения государственной услуги.
"Посредством портала Госуслуг пользователи могут направить в ФССП России и ее территориальные органы заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре, об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра, а также об исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги", - говорится в сообщении.
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РоссияОбществоФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Госуслуги
 
 
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