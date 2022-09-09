https://ria.ru/20220909/kollektory-1815624703.html

Коллекторы в России смогут оформляться через портал Госуслуг

Коллекторы в России смогут оформляться через портал Госуслуг - РИА Новости, 09.09.2022

Коллекторы в России смогут оформляться через портал Госуслуг

Теперь коллекторы с помощью портала Госуслуг смогут дистанционно внести сведения в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T12:52

2022-09-09T12:52

2022-09-09T12:52

россия

общество

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

госуслуги

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Теперь коллекторы с помощью портала Госуслуг смогут дистанционно внести сведения в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, сообщает в пятницу пресс-служба ФССП России.Новый сервис создан для упрощения процедуры и сокращение сроков получения государственной услуги."Посредством портала Госуслуг пользователи могут направить в ФССП России и ее территориальные органы заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре, об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра, а также об исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211126/dolzhniki-1760818865.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), госуслуги