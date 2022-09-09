https://ria.ru/20220909/kobzon-1815674838.html

В Москве открыли памятник Иосифу Кобзону

В Москве открыли памятник Иосифу Кобзону - РИА Новости, 09.09.2022

В Москве открыли памятник Иосифу Кобзону

В Оружейном переулке в центре Москвы открыли памятник Иосифу Кобзону, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T15:37

2022-09-09T15:37

2022-09-09T15:37

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Оружейном переулке в центре Москвы открыли памятник Иосифу Кобзону, передает корреспондент РИА Новости."За этим домом — парк "Эрмитаж", где у Иосифа было первое сольное выступление в 1961 году", — говорит Нелли Кобзон. В многоэтажке рядом с памятником певец снимал комнату, когда только приехал в Москву, уточнила она. Мероприятие также посетили спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, дочь артиста Наталья Раппопорт и другие."Пожалуй, самой главной для Иосифа Кобзона наградой была любовь слушателей — эту любовь он получил сполна, она помогала ему жить, работать, творить, заниматься огромной благотворительной деятельностью, честно и красиво служить своей стране. Браво Кобзону!" — сказала на открытии теле- и радиоведущая Анна Шатилова.Архитектор скульптуры — Денис Бобылев. Автор памятника — Дмитрий Клавсуц. В работе он консультировался с родственниками артиста, в частности, с Нелли Кобзон.

https://ria.ru/20220906/pamyatnik-1814839345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, иосиф кобзон, нелли кобзон, михаил швыдкой, россия, москва, ссср, московская городская дума