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В Москве открыли памятник Иосифу Кобзону - РИА Новости, 09.09.2022
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Культура
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В Москве открыли памятник Иосифу Кобзону
В Москве открыли памятник Иосифу Кобзону - РИА Новости, 09.09.2022
В Москве открыли памятник Иосифу Кобзону
В Оружейном переулке в центре Москвы открыли памятник Иосифу Кобзону, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:37
2022-09-09T15:37
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Оружейном переулке в центре Москвы открыли памятник Иосифу Кобзону, передает корреспондент РИА Новости."За этим домом — парк "Эрмитаж", где у Иосифа было первое сольное выступление в 1961 году", — говорит Нелли Кобзон. В многоэтажке рядом с памятником певец снимал комнату, когда только приехал в Москву, уточнила она. Мероприятие также посетили спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, дочь артиста Наталья Раппопорт и другие."Пожалуй, самой главной для Иосифа Кобзона наградой была любовь слушателей — эту любовь он получил сполна, она помогала ему жить, работать, творить, заниматься огромной благотворительной деятельностью, честно и красиво служить своей стране. Браво Кобзону!" — сказала на открытии теле- и радиоведущая Анна Шатилова.Архитектор скульптуры — Денис Бобылев. Автор памятника — Дмитрий Клавсуц. В работе он консультировался с родственниками артиста, в частности, с Нелли Кобзон.
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новости культуры, иосиф кобзон, нелли кобзон, михаил швыдкой, россия, москва, ссср, московская городская дума
Культура, Новости культуры, Иосиф Кобзон, Нелли Кобзон, Михаил Швыдкой, Россия, Москва, СССР, Московская городская дума
15:37 09.09.2022
 
В Москве открыли памятник Иосифу Кобзону

Памятник Кобзону открыли в Оружейном переулке в центре Москвы

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПевец, депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон
Певец, депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Оружейном переулке в центре Москвы открыли памятник Иосифу Кобзону, передает корреспондент РИА Новости.
"За этим домом — парк "Эрмитаж", где у Иосифа было первое сольное выступление в 1961 году", — говорит Нелли Кобзон. В многоэтажке рядом с памятником певец снимал комнату, когда только приехал в Москву, уточнила она.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПевец Николай Басков возлагает цветы к памятнику народному артисту СССР Иосифу Кобзону в Оружейном переулке в Москве
Певец Николай Басков возлагает цветы к памятнику народному артисту СССР Иосифу Кобзону в Оружейном переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Певец Николай Басков возлагает цветы к памятнику народному артисту СССР Иосифу Кобзону в Оружейном переулке в Москве
Мероприятие также посетили спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, дочь артиста Наталья Раппопорт и другие.
"Пожалуй, самой главной для Иосифа Кобзона наградой была любовь слушателей — эту любовь он получил сполна, она помогала ему жить, работать, творить, заниматься огромной благотворительной деятельностью, честно и красиво служить своей стране. Браво Кобзону!" — сказала на открытии теле- и радиоведущая Анна Шатилова.
Архитектор скульптуры — Денис Бобылев. Автор памятника — Дмитрий Клавсуц. В работе он консультировался с родственниками артиста, в частности, с Нелли Кобзон.
Ирина Купченко и Евгений Князев на торжественном открытии памятника вахтанговским корифеям - народным артистам СССР Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву у Симоновской сцены театра имени Евгения Вахтангова в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 14:36Культура
В Москве открыли памятник Лановому, Этушу и Яковлеву
 
КультураНовости культурыИосиф КобзонНелли КобзонМихаил ШвыдкойРоссияМоскваСССРМосковская городская дума
 
 
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