https://ria.ru/20220909/kobzon-1815674838.html
В Москве открыли памятник Иосифу Кобзону
В Москве открыли памятник Иосифу Кобзону - РИА Новости, 09.09.2022
В Москве открыли памятник Иосифу Кобзону
В Оружейном переулке в центре Москвы открыли памятник Иосифу Кобзону, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:37
2022-09-09T15:37
2022-09-09T15:37
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Оружейном переулке в центре Москвы открыли памятник Иосифу Кобзону, передает корреспондент РИА Новости."За этим домом — парк "Эрмитаж", где у Иосифа было первое сольное выступление в 1961 году", — говорит Нелли Кобзон. В многоэтажке рядом с памятником певец снимал комнату, когда только приехал в Москву, уточнила она. Мероприятие также посетили спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, дочь артиста Наталья Раппопорт и другие."Пожалуй, самой главной для Иосифа Кобзона наградой была любовь слушателей — эту любовь он получил сполна, она помогала ему жить, работать, творить, заниматься огромной благотворительной деятельностью, честно и красиво служить своей стране. Браво Кобзону!" — сказала на открытии теле- и радиоведущая Анна Шатилова.Архитектор скульптуры — Денис Бобылев. Автор памятника — Дмитрий Клавсуц. В работе он консультировался с родственниками артиста, в частности, с Нелли Кобзон.
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РИА Новости
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новости культуры, иосиф кобзон, нелли кобзон, михаил швыдкой, россия, москва, ссср, московская городская дума
Культура, Новости культуры, Иосиф Кобзон, Нелли Кобзон, Михаил Швыдкой, Россия, Москва, СССР, Московская городская дума
В Москве открыли памятник Иосифу Кобзону
Памятник Кобзону открыли в Оружейном переулке в центре Москвы
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Оружейном переулке в центре Москвы открыли памятник Иосифу Кобзону, передает корреспондент РИА Новости.
"За этим домом — парк "Эрмитаж", где у Иосифа было первое сольное выступление в 1961 году", — говорит Нелли Кобзон. В многоэтажке рядом с памятником певец снимал комнату, когда только приехал в Москву, уточнила она.
Мероприятие также посетили спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, дочь артиста Наталья Раппопорт и другие.
"Пожалуй, самой главной для Иосифа Кобзона наградой была любовь слушателей — эту любовь он получил сполна, она помогала ему жить, работать, творить, заниматься огромной благотворительной деятельностью, честно и красиво служить своей стране. Браво Кобзону!" — сказала на открытии теле- и радиоведущая Анна Шатилова.
Архитектор скульптуры — Денис Бобылев. Автор памятника — Дмитрий Клавсуц. В работе он консультировался с родственниками артиста, в частности, с Нелли Кобзон.