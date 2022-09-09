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В Москве презентовали книгу из проекта "Библиотека Союзного государства" - РИА Новости, 09.09.2022
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В Москве презентовали книгу из проекта "Библиотека Союзного государства"
В Москве презентовали книгу из проекта "Библиотека Союзного государства" - РИА Новости, 09.09.2022
В Москве презентовали книгу из проекта "Библиотека Союзного государства"
Книгу "Защищая Отечество" издательского проекта "Библиотека Союзного государства" презентовали в Москве, это первая книга проекта, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:24
2022-09-09T16:24
россия
белоруссия
москва
владимир путин
владимир толстой
александр лукашенко
сергей нарышкин
союзное государство
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Книгу "Защищая Отечество" издательского проекта "Библиотека Союзного государства" презентовали в Москве, это первая книга проекта, передает корреспондент РИА Новости.Издание посвящено подвигам Брестского, Витебского, Минского, Могилевского и Полоцкого пехотных полков в ходе Отечественной войны 1812 года – то есть подразделениям, базировавшимся на территории современной Белоруссии. В книгу вошли уникальные иллюстрации и документы, многие из которых публикуются впервые.Презентация прошла в музее-панораме Бородинской битвы."Сейчас, когда историю все чаще пытаются переписать, исказить в угоду политической конъюнктуре, особенно важно расширять доступ к правдивой, достоверной информации о прошлом, сохранять и передавать будущим поколениям память о ратных подвигах наших предков, об их достижениях в науке, культуре, искусстве и других сферах", - заявил в своем обращении к авторам проекта президент РФ Владимир Путин. Обращение зачитал советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.Он отметил, что "Библиотека Союзного государства" представит аудитории серию книг, повествующих о важнейших событиях единой истории России и Белоруссии.Его белорусский коллега Александр Лукашенко в направленном приветствии отметил, что "правда о событиях прошлого - одна из основ, на которых формируется патриотизм". "Ее сохранение - наш святой долг и перед легендарными предками, и перед будущими поколениями", - добавил он."Республика Беларусь, находясь в самом центре Европы, на стыке западноевропейской и восточнославянской цивилизаций, неоднократно становилась ареной ожесточенного противостояния. И Отечественная война 1812 года - яркое свидетельство этому. Именно на территории нынешней Беларуси были окончательно похоронены амбициозные мечты европейских завоевателей подчинить своей воле непокорных славян", - отметил Лукашенко."Это попытка вглядеться вглубь веков, убедиться, что те факты, которые нам порой навязывает запад – неискренние и не всегда честные", - сказал журналистам секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на презентации.Он подчеркнул, что издание появилось по инициативе министров иностранных дел России и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея."Уникальные архивные материалы позволят читателям проникнуться духом тех грозных времен, когда наши предки, не жалея себя, плечом к плечу защищали единую страну. Убежден, что сегодня особенно необходима просветительская работа в интересах сохранения исторической правды, передачи ее молодым поколениям в неискаженном виде", - заявил Лавров в обращении, которое зачитал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
https://ria.ru/20220907/kultura-1815235751.html
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россия, белоруссия, москва, владимир путин, владимир толстой, александр лукашенко, сергей нарышкин, союзное государство
Россия, Белоруссия, Москва, Владимир Путин, Владимир Толстой, Александр Лукашенко, Сергей Нарышкин, Союзное государство
16:24 09.09.2022
 
В Москве презентовали книгу из проекта "Библиотека Союзного государства"

В Москве презентовали книгу "Защищая Отечество" из "Библиотеки Союзного государства"

© Фото : Российское историческое обществоВыступление Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина на презентации книги "Защищая Отечество"
Выступление Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина на презентации книги Защищая Отечество - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Фото : Российское историческое общество
Выступление Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина на презентации книги "Защищая Отечество"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Книгу "Защищая Отечество" издательского проекта "Библиотека Союзного государства" презентовали в Москве, это первая книга проекта, передает корреспондент РИА Новости.
Издание посвящено подвигам Брестского, Витебского, Минского, Могилевского и Полоцкого пехотных полков в ходе Отечественной войны 1812 года – то есть подразделениям, базировавшимся на территории современной Белоруссии. В книгу вошли уникальные иллюстрации и документы, многие из которых публикуются впервые.
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Презентация прошла в музее-панораме Бородинской битвы.
"Сейчас, когда историю все чаще пытаются переписать, исказить в угоду политической конъюнктуре, особенно важно расширять доступ к правдивой, достоверной информации о прошлом, сохранять и передавать будущим поколениям память о ратных подвигах наших предков, об их достижениях в науке, культуре, искусстве и других сферах", - заявил в своем обращении к авторам проекта президент РФ Владимир Путин. Обращение зачитал советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.
Он отметил, что "Библиотека Союзного государства" представит аудитории серию книг, повествующих о важнейших событиях единой истории России и Белоруссии.
Его белорусский коллега Александр Лукашенко в направленном приветствии отметил, что "правда о событиях прошлого - одна из основ, на которых формируется патриотизм". "Ее сохранение - наш святой долг и перед легендарными предками, и перед будущими поколениями", - добавил он.
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"Республика Беларусь, находясь в самом центре Европы, на стыке западноевропейской и восточнославянской цивилизаций, неоднократно становилась ареной ожесточенного противостояния. И Отечественная война 1812 года - яркое свидетельство этому. Именно на территории нынешней Беларуси были окончательно похоронены амбициозные мечты европейских завоевателей подчинить своей воле непокорных славян", - отметил Лукашенко.
"Это попытка вглядеться вглубь веков, убедиться, что те факты, которые нам порой навязывает запад – неискренние и не всегда честные", - сказал журналистам секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на презентации.
Он подчеркнул, что издание появилось по инициативе министров иностранных дел России и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея.
"Уникальные архивные материалы позволят читателям проникнуться духом тех грозных времен, когда наши предки, не жалея себя, плечом к плечу защищали единую страну. Убежден, что сегодня особенно необходима просветительская работа в интересах сохранения исторической правды, передачи ее молодым поколениям в неискаженном виде", - заявил Лавров в обращении, которое зачитал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
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РоссияБелоруссияМоскваВладимир ПутинВладимир ТолстойАлександр ЛукашенкоСергей НарышкинСоюзное государство
 
 
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