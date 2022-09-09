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Книгу, посвященную годовщине Бородинского сражения, представили в Москве - РИА Новости, 09.09.2022
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Книгу, посвященную годовщине Бородинского сражения, представили в Москве
Книгу, посвященную годовщине Бородинского сражения, представили в Москве - РИА Новости, 09.09.2022
Книгу, посвященную годовщине Бородинского сражения, представили в Москве
Книгу "Защищая Отечество", посвященную вкладу Брестского, Витебского, Минского, Могилевского и Полоцкого пехотных полков в разгром Наполеона в Отечественной... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:41
2022-09-09T17:26
россия
белоруссия
москва
российское историческое общество
госдума рф
мария захарова
сергей нарышкин
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Книгу "Защищая Отечество", посвященную вкладу Брестского, Витебского, Минского, Могилевского и Полоцкого пехотных полков в разгром Наполеона в Отечественной войне 1812 года, презентовали в пятницу в музее-панораме "Бородинская битва".Книга является первой в серии "Библиотека Союзного государства". В мероприятии приняли участие председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, советник президента РФ Владимир Толстой, представитель МИД РФ Мария Захарова, председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, ректор МГУ Виктор Садовничий, представители посольства Республики Беларусь в России и другие."Сегодня память об Отечественной войне 1812 года объединяет нас с братским белорусским народом. В России помнят, что территория современной Белоруссии, в те годы - части Российской империи, одной из первых подверглась оккупации французской армии. Белорусское крестьянство ответило на агрессию масштабным партизанским движением. Огромный размах приобрело народное освободительное движение в Минской, Витебской, Могилёвской и других губерний. Тысячи выходцев из белорусских земель храбро сражались в рядах кадровой белорусской армии. Об этом повествует и презентуемая сегодня книга из серии "Библиотека союзного государства", - сказал Нарышкин на презентации.В презентованной книге собраны уникальные исторические материалы, посвященные подвигам Брестского, Витебского, Минского, Могилевского и Полоцкого пехотных полков в ходе Отечественной войны 1812 года. Часть документов публикуется впервые. Книга, приуроченная к 210-летию Бородинского сражения, выходит в свет во исполнение решения совместной коллегии министерства иностранных дел Российской Федерации и Республики Беларусь."Задумывая масштабный книгоиздательский проект, мы хотели, чтобы каждая книга стала не просто набором новых фактов, а это был повод и приглашение для сотен тысяч людей к обсуждению нашей единой с Белоруссией истории, попыткой вглядеться в глубь веков. Убедиться в том, что те факты, которые нам навязывает Запад не искренние и не всегда честные. Не случайно, что первая книга библиотеки "Защищая Отечество" посвящена ратному подвигу в войне 1812 года. Многие материалы в книге публикуются впервые", - сказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
https://ria.ru/20220805/sotrudnichestvo-1807595233.html
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россия, белоруссия, москва, российское историческое общество, госдума рф, мария захарова, сергей нарышкин, дмитрий мезенцев
Россия, Белоруссия, Москва, Российское историческое общество, Госдума РФ, Мария Захарова, Сергей Нарышкин, Дмитрий Мезенцев, Союзное государство
11:41 09.09.2022 (обновлено: 17:26 09.09.2022)
 
Книгу, посвященную годовщине Бородинского сражения, представили в Москве

Книгу о солдатах времен Отечественной войны 1812 года представили в Москве

© РИА Новости / Перейти в медиабанкФрагмент диорамы "Бой на Багратионовых флешах". Российский художник, мастер панорамно-диорамного искусства Ефим Исаакович Дешалыт
Фрагмент диорамы Бой на Багратионовых флешах. Российский художник, мастер панорамно-диорамного искусства Ефим Исаакович Дешалыт - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
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Фрагмент диорамы "Бой на Багратионовых флешах". Российский художник, мастер панорамно-диорамного искусства Ефим Исаакович Дешалыт. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Книгу "Защищая Отечество", посвященную вкладу Брестского, Витебского, Минского, Могилевского и Полоцкого пехотных полков в разгром Наполеона в Отечественной войне 1812 года, презентовали в пятницу в музее-панораме "Бородинская битва".
Книга является первой в серии "Библиотека Союзного государства". В мероприятии приняли участие председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, советник президента РФ Владимир Толстой, представитель МИД РФ Мария Захарова, председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, ректор МГУ Виктор Садовничий, представители посольства Республики Беларусь в России и другие.
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"Сегодня память об Отечественной войне 1812 года объединяет нас с братским белорусским народом. В России помнят, что территория современной Белоруссии, в те годы - части Российской империи, одной из первых подверглась оккупации французской армии. Белорусское крестьянство ответило на агрессию масштабным партизанским движением. Огромный размах приобрело народное освободительное движение в Минской, Витебской, Могилёвской и других губерний. Тысячи выходцев из белорусских земель храбро сражались в рядах кадровой белорусской армии. Об этом повествует и презентуемая сегодня книга из серии "Библиотека союзного государства", - сказал Нарышкин на презентации.
© Фото : Российское историческое обществоВыступление Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина на презентации книги "Защищая Отечество"
Выступление Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина на презентации книги Защищая Отечество - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Фото : Российское историческое общество
Выступление Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина на презентации книги "Защищая Отечество"
В презентованной книге собраны уникальные исторические материалы, посвященные подвигам Брестского, Витебского, Минского, Могилевского и Полоцкого пехотных полков в ходе Отечественной войны 1812 года. Часть документов публикуется впервые. Книга, приуроченная к 210-летию Бородинского сражения, выходит в свет во исполнение решения совместной коллегии министерства иностранных дел Российской Федерации и Республики Беларусь.
"Задумывая масштабный книгоиздательский проект, мы хотели, чтобы каждая книга стала не просто набором новых фактов, а это был повод и приглашение для сотен тысяч людей к обсуждению нашей единой с Белоруссией истории, попыткой вглядеться в глубь веков. Убедиться в том, что те факты, которые нам навязывает Запад не искренние и не всегда честные. Не случайно, что первая книга библиотеки "Защищая Отечество" посвящена ратному подвигу в войне 1812 года. Многие материалы в книге публикуются впервые", - сказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
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