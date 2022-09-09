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Эксперт предположил, как США отреагируют на декрет о ядерной политике КНДР - РИА Новости, 09.09.2022
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Эксперт предположил, как США отреагируют на декрет о ядерной политике КНДР
Эксперт предположил, как США отреагируют на декрет о ядерной политике КНДР - РИА Новости, 09.09.2022
Эксперт предположил, как США отреагируют на декрет о ядерной политике КНДР
США вместе с Японией и Южной Кореей могут использовать декрет КНДР о ядерном оружии в качестве предлога для интенсификации военных учений в регионе, заявил РИА... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:29
2022-09-09T14:29
в мире
ким чен ын
сша
южная корея
япония
мид кнр
кндр (северная корея)
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ПЕКИН, 9 сен – РИА Новости. США вместе с Японией и Южной Кореей могут использовать декрет КНДР о ядерном оружии в качестве предлога для интенсификации военных учений в регионе, заявил РИА Новости эксперт института международных отношений Сямэньского Университета Цзинь Сяндун.КНДР законодательно зафиксировала, что является ядерным государством, правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын, передало южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.По словам эксперта, объявление себя ядерной державой является "рациональным шагом", который КНДР сделала с учетом внутренней и внешней ситуации. Этот шаг демонстрирует понимание лидером страны Ким Чен Ыном цели США по свержению правящей власти в стране и подтверждает решимость Северной Кореи никогда не отказываться от ядерного оружия.С другой стороны, отмечает эксперт, посредством законодательного закрепления статуса ядерного государства, Ким Чен Ын стремится сделать политику Северной Кореи в отношении ядерных вооруженных сил прозрачной, подчеркивая ее оборонительный характер.На фоне идущей в настоящее время "игры" между США и Россией и США и Китаем последствия объявления себя ядерным государством для КНДР будут небольшими и давление со стороны США будет не очень серьезным, считает эксперт. Однако в Вашингтоне могут воспользоваться этим в качестве предлога для усиления интенсивности военных учений в регионе."США вместе с Японией и Южной Кореей могут использовать Северную Корею в качестве предлога для интенсификации военных учений", - сказал Цзинь Сяндун.По его словам, в обмен на американские обязательства в области безопасности Вашингтон потребует от Японии и Южной Кореи "более твердо стоять на стороне США в противостоянии с Россией и Китаем". Кроме того, может быть активизирован вопрос размещения американского ядерного оружия в Японии или Южной Корее.Говоря о возможном санкционном ответе, эксперт полагает, что у США больше не осталось действенных вариантов."Что касается санкций, то у США фактически больше нет вариантов. Поскольку китайско-американские и российско-американские отношения уже находятся в состоянии открытого противостояния, США не могут рассчитывать на поддержку со стороны Китая и России на уровне Совета Безопасности ООН", - сказал он.Кроме того, считает эксперт, США не особо заинтересованы в скором решении северокорейской проблемы, так как для Вашингтона она всегда была инструментом контроля над Японией и Южной Кореей, а также предлогом для вмешательства в дела Восточной Азии.Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в пятницу заявила, что позиция Китая по Корейскому вопросу не изменилась, Пекин продолжит содействовать политическому урегулированию проблемы.
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сша
южная корея
япония
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в мире, ким чен ын, сша, южная корея, япония, мид кнр, кндр (северная корея)
В мире, Ким Чен Ын, США, Южная Корея, Япония, МИД КНР, КНДР (Северная Корея)
14:29 09.09.2022
 
Эксперт предположил, как США отреагируют на декрет о ядерной политике КНДР

Эксперт Цзинь Сяндун: США ответят на ядерный декрет КНДР интенсификацией военных учений

© Pfc. You Chul LeeВоеннослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
© Pfc. You Chul Lee
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 9 сен – РИА Новости. США вместе с Японией и Южной Кореей могут использовать декрет КНДР о ядерном оружии в качестве предлога для интенсификации военных учений в регионе, заявил РИА Новости эксперт института международных отношений Сямэньского Университета Цзинь Сяндун.
КНДР законодательно зафиксировала, что является ядерным государством, правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын, передало южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.
Центральный исторический музей Кореи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
10:59
В Госдуме прокомментировали декрет КНДР о признании ядерной державой
По словам эксперта, объявление себя ядерной державой является "рациональным шагом", который КНДР сделала с учетом внутренней и внешней ситуации. Этот шаг демонстрирует понимание лидером страны Ким Чен Ыном цели США по свержению правящей власти в стране и подтверждает решимость Северной Кореи никогда не отказываться от ядерного оружия.
С другой стороны, отмечает эксперт, посредством законодательного закрепления статуса ядерного государства, Ким Чен Ын стремится сделать политику Северной Кореи в отношении ядерных вооруженных сил прозрачной, подчеркивая ее оборонительный характер.
На фоне идущей в настоящее время "игры" между США и Россией и США и Китаем последствия объявления себя ядерным государством для КНДР будут небольшими и давление со стороны США будет не очень серьезным, считает эксперт. Однако в Вашингтоне могут воспользоваться этим в качестве предлога для усиления интенсивности военных учений в регионе.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
10:21
Сенатор назвал декрет КНДР о ядерном оружии оборонительной стратегией
"США вместе с Японией и Южной Кореей могут использовать Северную Корею в качестве предлога для интенсификации военных учений", - сказал Цзинь Сяндун.
По его словам, в обмен на американские обязательства в области безопасности Вашингтон потребует от Японии и Южной Кореи "более твердо стоять на стороне США в противостоянии с Россией и Китаем". Кроме того, может быть активизирован вопрос размещения американского ядерного оружия в Японии или Южной Корее.
Говоря о возможном санкционном ответе, эксперт полагает, что у США больше не осталось действенных вариантов.
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
09:41
США дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове, заявили в МИД
"Что касается санкций, то у США фактически больше нет вариантов. Поскольку китайско-американские и российско-американские отношения уже находятся в состоянии открытого противостояния, США не могут рассчитывать на поддержку со стороны Китая и России на уровне Совета Безопасности ООН", - сказал он.
Кроме того, считает эксперт, США не особо заинтересованы в скором решении северокорейской проблемы, так как для Вашингтона она всегда была инструментом контроля над Японией и Южной Кореей, а также предлогом для вмешательства в дела Восточной Азии.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в пятницу заявила, что позиция Китая по Корейскому вопросу не изменилась, Пекин продолжит содействовать политическому урегулированию проблемы.
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
09:54В мире
МИД РФ отреагировал на декрет о ядерной политике Северной Кореи
 
В миреКим Чен ЫнСШАЮжная КореяЯпонияМИД КНРКНДР (Северная Корея)
 
 
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