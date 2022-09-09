https://ria.ru/20220909/kndr-1815659193.html

Эксперт предположил, как США отреагируют на декрет о ядерной политике КНДР

Эксперт предположил, как США отреагируют на декрет о ядерной политике КНДР - РИА Новости, 09.09.2022

Эксперт предположил, как США отреагируют на декрет о ядерной политике КНДР

США вместе с Японией и Южной Кореей могут использовать декрет КНДР о ядерном оружии в качестве предлога для интенсификации военных учений в регионе, заявил РИА... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T14:29

2022-09-09T14:29

2022-09-09T14:29

в мире

ким чен ын

сша

южная корея

япония

мид кнр

кндр (северная корея)

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ПЕКИН, 9 сен – РИА Новости. США вместе с Японией и Южной Кореей могут использовать декрет КНДР о ядерном оружии в качестве предлога для интенсификации военных учений в регионе, заявил РИА Новости эксперт института международных отношений Сямэньского Университета Цзинь Сяндун.КНДР законодательно зафиксировала, что является ядерным государством, правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын, передало южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.По словам эксперта, объявление себя ядерной державой является "рациональным шагом", который КНДР сделала с учетом внутренней и внешней ситуации. Этот шаг демонстрирует понимание лидером страны Ким Чен Ыном цели США по свержению правящей власти в стране и подтверждает решимость Северной Кореи никогда не отказываться от ядерного оружия.С другой стороны, отмечает эксперт, посредством законодательного закрепления статуса ядерного государства, Ким Чен Ын стремится сделать политику Северной Кореи в отношении ядерных вооруженных сил прозрачной, подчеркивая ее оборонительный характер.На фоне идущей в настоящее время "игры" между США и Россией и США и Китаем последствия объявления себя ядерным государством для КНДР будут небольшими и давление со стороны США будет не очень серьезным, считает эксперт. Однако в Вашингтоне могут воспользоваться этим в качестве предлога для усиления интенсивности военных учений в регионе."США вместе с Японией и Южной Кореей могут использовать Северную Корею в качестве предлога для интенсификации военных учений", - сказал Цзинь Сяндун.По его словам, в обмен на американские обязательства в области безопасности Вашингтон потребует от Японии и Южной Кореи "более твердо стоять на стороне США в противостоянии с Россией и Китаем". Кроме того, может быть активизирован вопрос размещения американского ядерного оружия в Японии или Южной Корее.Говоря о возможном санкционном ответе, эксперт полагает, что у США больше не осталось действенных вариантов."Что касается санкций, то у США фактически больше нет вариантов. Поскольку китайско-американские и российско-американские отношения уже находятся в состоянии открытого противостояния, США не могут рассчитывать на поддержку со стороны Китая и России на уровне Совета Безопасности ООН", - сказал он.Кроме того, считает эксперт, США не особо заинтересованы в скором решении северокорейской проблемы, так как для Вашингтона она всегда была инструментом контроля над Японией и Южной Кореей, а также предлогом для вмешательства в дела Восточной Азии.Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в пятницу заявила, что позиция Китая по Корейскому вопросу не изменилась, Пекин продолжит содействовать политическому урегулированию проблемы.

https://ria.ru/20220909/kndr-1815592734.html

https://ria.ru/20220909/kndr-1815582946.html

https://ria.ru/20220909/kndr-1815574939.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220909/kndr-1815577545.html

сша

южная корея

япония

кндр (северная корея)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ким чен ын, сша, южная корея, япония, мид кнр, кндр (северная корея)