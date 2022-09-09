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В Госдуме прокомментировали декрет КНДР о признании ядерной державой - РИА Новости, 09.09.2022
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В Госдуме прокомментировали декрет КНДР о признании ядерной державой
В Госдуме прокомментировали декрет КНДР о признании ядерной державой - РИА Новости, 09.09.2022
В Госдуме прокомментировали декрет КНДР о признании ядерной державой
Провозглашение КНДР себя ядерной державой в "Постановлении о ядерном оружии" адресовано США и продиктовано желанием себя обезопасить, заявила РИА Новости первый РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T10:59
2022-09-09T11:30
в мире
госдума рф
светлана журова
кндр (северная корея)
ким чен ын
сша
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Провозглашение КНДР себя ядерной державой в "Постановлении о ядерном оружии" адресовано США и продиктовано желанием себя обезопасить, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.КНДР законодательно зафиксировала, что является ядерным государством, правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын, передало южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи."Это было продиктовано желанием, чтобы никто не посягал на их суверенитет и не ставил никаких условий. Это, прежде всего, направлено на США", - сказала депутат.Журова добавила, что данное решение станет поводом для беспокойства США, и пояснила, почему. "Со всеми ядерными державами существуют определенные договоренности и письменные соглашения. Здесь же, насколько я понимаю, ничего этого нет. Будут теперь слегка волноваться", - заключила она.Депутат отметила, такого шага от КНДР следовало ожидать."Они не скрывали, что ведут такие разработки, и у них есть потенциал, чтобы это сделать. Поэтому сейчас будут резонировать США", - заключила она.Верховное народное собрание КНДР 7 сентября приняло декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия". Документ включает 11 пунктов, которые содержат положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, обеспечении выполнения решений о применении ядерного оружия, принципах и условиях его применения, мобилизации, безопасного технического обслуживания и защиты, массового укрепления и обновления, а также других.
https://ria.ru/20220909/oruzhie-1815583505.html
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в мире, госдума рф, светлана журова, кндр (северная корея), ким чен ын, сша, пхеньян
В мире, Госдума РФ, Светлана Журова, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын, США, Пхеньян
10:59 09.09.2022 (обновлено: 11:30 09.09.2022)
 
В Госдуме прокомментировали декрет КНДР о признании ядерной державой

Депутат ГД Журова: заявление КНДР, объявившей себя ядерной державой, адресовано США

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЦентральный исторический музей Кореи в Пхеньяне
Центральный исторический музей Кореи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Центральный исторический музей Кореи в Пхеньяне . Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Провозглашение КНДР себя ядерной державой в "Постановлении о ядерном оружии" адресовано США и продиктовано желанием себя обезопасить, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
КНДР законодательно зафиксировала, что является ядерным государством, правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын, передало южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 10:23
Объявление КНДР ядерной державой не изменит баланса сил, считает сенатор
"Это было продиктовано желанием, чтобы никто не посягал на их суверенитет и не ставил никаких условий. Это, прежде всего, направлено на США", - сказала депутат.
Журова добавила, что данное решение станет поводом для беспокойства США, и пояснила, почему. "Со всеми ядерными державами существуют определенные договоренности и письменные соглашения. Здесь же, насколько я понимаю, ничего этого нет. Будут теперь слегка волноваться", - заключила она.
Депутат отметила, такого шага от КНДР следовало ожидать.
"Они не скрывали, что ведут такие разработки, и у них есть потенциал, чтобы это сделать. Поэтому сейчас будут резонировать США", - заключила она.
Верховное народное собрание КНДР 7 сентября приняло декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия". Документ включает 11 пунктов, которые содержат положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, обеспечении выполнения решений о применении ядерного оружия, принципах и условиях его применения, мобилизации, безопасного технического обслуживания и защиты, массового укрепления и обновления, а также других.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 09:35
В МИД призвали США и Южную Корею подтвердить готовность к диалогу с КНДР
 
В миреГосдума РФСветлана ЖуроваКНДР (Северная Корея)Ким Чен ЫнСШАПхеньян
 
 
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