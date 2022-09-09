https://ria.ru/20220909/kndr-1815592734.html
В Госдуме прокомментировали декрет КНДР о признании ядерной державой
В Госдуме прокомментировали декрет КНДР о признании ядерной державой - РИА Новости, 09.09.2022
В Госдуме прокомментировали декрет КНДР о признании ядерной державой
Провозглашение КНДР себя ядерной державой в "Постановлении о ядерном оружии" адресовано США и продиктовано желанием себя обезопасить, заявила РИА Новости первый РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T10:59
2022-09-09T10:59
2022-09-09T11:30
в мире
госдума рф
светлана журова
кндр (северная корея)
ким чен ын
сша
пхеньян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152192/92/1521929209_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_375948373ca6251846143f355eda4153.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Провозглашение КНДР себя ядерной державой в "Постановлении о ядерном оружии" адресовано США и продиктовано желанием себя обезопасить, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.КНДР законодательно зафиксировала, что является ядерным государством, правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын, передало южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи."Это было продиктовано желанием, чтобы никто не посягал на их суверенитет и не ставил никаких условий. Это, прежде всего, направлено на США", - сказала депутат.Журова добавила, что данное решение станет поводом для беспокойства США, и пояснила, почему. "Со всеми ядерными державами существуют определенные договоренности и письменные соглашения. Здесь же, насколько я понимаю, ничего этого нет. Будут теперь слегка волноваться", - заключила она.Депутат отметила, такого шага от КНДР следовало ожидать."Они не скрывали, что ведут такие разработки, и у них есть потенциал, чтобы это сделать. Поэтому сейчас будут резонировать США", - заключила она.Верховное народное собрание КНДР 7 сентября приняло декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия". Документ включает 11 пунктов, которые содержат положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, обеспечении выполнения решений о применении ядерного оружия, принципах и условиях его применения, мобилизации, безопасного технического обслуживания и защиты, массового укрепления и обновления, а также других.
https://ria.ru/20220909/oruzhie-1815583505.html
https://ria.ru/20220909/kndr-1815573843.html
кндр (северная корея)
сша
пхеньян
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152192/92/1521929209_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_6f946708b4941ff45833247091e3c9c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, госдума рф, светлана журова, кндр (северная корея), ким чен ын, сша, пхеньян
В мире, Госдума РФ, Светлана Журова, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын, США, Пхеньян
10:59 09.09.2022 (обновлено: 11:30 09.09.2022)
В Госдуме прокомментировали декрет КНДР о признании ядерной державой
Депутат ГД Журова: заявление КНДР, объявившей себя ядерной державой, адресовано США
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Провозглашение КНДР себя ядерной державой в "Постановлении о ядерном оружии" адресовано США и продиктовано желанием себя обезопасить, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
КНДР законодательно зафиксировала, что является ядерным государством, правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын
, передало южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.
"Это было продиктовано желанием, чтобы никто не посягал на их суверенитет и не ставил никаких условий. Это, прежде всего, направлено на США", - сказала депутат.
Журова добавила, что данное решение станет поводом для беспокойства США, и пояснила, почему. "Со всеми ядерными державами существуют определенные договоренности и письменные соглашения. Здесь же, насколько я понимаю, ничего этого нет. Будут теперь слегка волноваться", - заключила она.
Депутат отметила, такого шага от КНДР следовало ожидать.
"Они не скрывали, что ведут такие разработки, и у них есть потенциал, чтобы это сделать. Поэтому сейчас будут резонировать США", - заключила она.
Верховное народное собрание КНДР 7 сентября приняло декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия". Документ включает 11 пунктов, которые содержат положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, обеспечении выполнения решений о применении ядерного оружия, принципах и условиях его применения, мобилизации, безопасного технического обслуживания и защиты, массового укрепления и обновления, а также других.