https://ria.ru/20220909/kndr-1815592734.html

В Госдуме прокомментировали декрет КНДР о признании ядерной державой

В Госдуме прокомментировали декрет КНДР о признании ядерной державой - РИА Новости, 09.09.2022

В Госдуме прокомментировали декрет КНДР о признании ядерной державой

Провозглашение КНДР себя ядерной державой в "Постановлении о ядерном оружии" адресовано США и продиктовано желанием себя обезопасить, заявила РИА Новости первый РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T10:59

2022-09-09T10:59

2022-09-09T11:30

в мире

госдума рф

светлана журова

кндр (северная корея)

ким чен ын

сша

пхеньян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152192/92/1521929209_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_375948373ca6251846143f355eda4153.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Провозглашение КНДР себя ядерной державой в "Постановлении о ядерном оружии" адресовано США и продиктовано желанием себя обезопасить, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.КНДР законодательно зафиксировала, что является ядерным государством, правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын, передало южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи."Это было продиктовано желанием, чтобы никто не посягал на их суверенитет и не ставил никаких условий. Это, прежде всего, направлено на США", - сказала депутат.Журова добавила, что данное решение станет поводом для беспокойства США, и пояснила, почему. "Со всеми ядерными державами существуют определенные договоренности и письменные соглашения. Здесь же, насколько я понимаю, ничего этого нет. Будут теперь слегка волноваться", - заключила она.Депутат отметила, такого шага от КНДР следовало ожидать."Они не скрывали, что ведут такие разработки, и у них есть потенциал, чтобы это сделать. Поэтому сейчас будут резонировать США", - заключила она.Верховное народное собрание КНДР 7 сентября приняло декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия". Документ включает 11 пунктов, которые содержат положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, обеспечении выполнения решений о применении ядерного оружия, принципах и условиях его применения, мобилизации, безопасного технического обслуживания и защиты, массового укрепления и обновления, а также других.

https://ria.ru/20220909/oruzhie-1815583505.html

https://ria.ru/20220909/kndr-1815573843.html

кндр (северная корея)

сша

пхеньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, госдума рф, светлана журова, кндр (северная корея), ким чен ын, сша, пхеньян