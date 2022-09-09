https://ria.ru/20220909/kndr-1815574939.html

США дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове, заявили в МИД

США дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове, заявили в МИД - РИА Новости, 09.09.2022

США дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове, заявили в МИД

На фоне последних шагов США и их союзников в регионе, в том числе активизаций учений, сложно убедить КНДР, что ее безопасность можно обеспечить политическими, а РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T09:41

2022-09-09T09:41

2022-09-09T09:41

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

сша

сеул

япония

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. На фоне последних шагов США и их союзников в регионе, в том числе активизаций учений, сложно убедить КНДР, что ее безопасность можно обеспечить политическими, а не военно-техническими способами, заявил РИА Новости директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев."Вместо нормализации отношений, построения доверия и обсуждения с КНДР гарантий ее безопасности, как это предусмотрено Сингапурским заявлением лидеров двух стран (США и КНДР - ред.), Вашингтон предпринимает шаги, нацеленные на формирование на основе своих военно-политических альянсов с Японией и Южной Кореей трехстороннего блока", - сказал Зиновьев.Помимо этого, добавил он, США заявляют о намерении разместить на Корейском полуострове стратегические силы и средства, возобновили крупномасштабные полевые маневры с Сеулом (22 августа – 1 сентября)."Безусловно, подобные агрессивные действия чреваты самым серьезным ухудшением ситуации на полуострове. Республика Корея, в свою очередь, также демонстрирует неготовность опираться на позитивное наследие предыдущей администрации в отношениях с КНДР, зафиксированное в Пханмунджомской и Пхеньянской (2018 года) декларациях лидеров", - добавил Зиновьев.Он напомнил, что Сеул предложил Пхеньяну обменять свой оборонный потенциал на обещания экономического содействия."Не способствует укреплению взаимного доверия в регионе отказ Сеула от взятых на себя обязательств по обеспечению военно-политической стабильности. Имею в виду недавнее публичное "открещивание" южнокорейских партнеров от политики "трех нет" применительно к комплексу ПРО США THAAD (не размещать его дополнительные элементы, не интегрироваться в американскую систему ПРО, не создавать тройственный союз с участием США и Японии)", - сказал Зиновьев."На этом фоне довольно сложно убедить КНДР в том, что ее безопасность возможно обеспечить политико-дипломатическими, а не военно-техническими способами, и тем самым избежать нового витка гонки вооружений в Северо-Восточной Азии", - резюмировал высокопоставленный российский дипломат.

https://ria.ru/20220909/kndr-1815573076.html

https://ria.ru/20220909/kndr-1815562281.html

кндр (северная корея)

южная корея

сша

сеул

япония

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), южная корея, сша, сеул, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)