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США дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове, заявили в МИД - РИА Новости, 09.09.2022
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США дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове, заявили в МИД
США дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове, заявили в МИД - РИА Новости, 09.09.2022
США дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове, заявили в МИД
На фоне последних шагов США и их союзников в регионе, в том числе активизаций учений, сложно убедить КНДР, что ее безопасность можно обеспечить политическими, а РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T09:41
2022-09-09T09:41
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
сша
сеул
япония
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. На фоне последних шагов США и их союзников в регионе, в том числе активизаций учений, сложно убедить КНДР, что ее безопасность можно обеспечить политическими, а не военно-техническими способами, заявил РИА Новости директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев."Вместо нормализации отношений, построения доверия и обсуждения с КНДР гарантий ее безопасности, как это предусмотрено Сингапурским заявлением лидеров двух стран (США и КНДР - ред.), Вашингтон предпринимает шаги, нацеленные на формирование на основе своих военно-политических альянсов с Японией и Южной Кореей трехстороннего блока", - сказал Зиновьев.Помимо этого, добавил он, США заявляют о намерении разместить на Корейском полуострове стратегические силы и средства, возобновили крупномасштабные полевые маневры с Сеулом (22 августа – 1 сентября)."Безусловно, подобные агрессивные действия чреваты самым серьезным ухудшением ситуации на полуострове. Республика Корея, в свою очередь, также демонстрирует неготовность опираться на позитивное наследие предыдущей администрации в отношениях с КНДР, зафиксированное в Пханмунджомской и Пхеньянской (2018 года) декларациях лидеров", - добавил Зиновьев.Он напомнил, что Сеул предложил Пхеньяну обменять свой оборонный потенциал на обещания экономического содействия."Не способствует укреплению взаимного доверия в регионе отказ Сеула от взятых на себя обязательств по обеспечению военно-политической стабильности. Имею в виду недавнее публичное "открещивание" южнокорейских партнеров от политики "трех нет" применительно к комплексу ПРО США THAAD (не размещать его дополнительные элементы, не интегрироваться в американскую систему ПРО, не создавать тройственный союз с участием США и Японии)", - сказал Зиновьев."На этом фоне довольно сложно убедить КНДР в том, что ее безопасность возможно обеспечить политико-дипломатическими, а не военно-техническими способами, и тем самым избежать нового витка гонки вооружений в Северо-Восточной Азии", - резюмировал высокопоставленный российский дипломат.
https://ria.ru/20220909/kndr-1815573076.html
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кндр (северная корея)
южная корея
сша
сеул
япония
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, сша, сеул, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, США, Сеул, Япония, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
09:41 09.09.2022
 
США дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове, заявили в МИД

МИД: США дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове вместо нормализации отношений

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. На фоне последних шагов США и их союзников в регионе, в том числе активизаций учений, сложно убедить КНДР, что ее безопасность можно обеспечить политическими, а не военно-техническими способами, заявил РИА Новости директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.
"Вместо нормализации отношений, построения доверия и обсуждения с КНДР гарантий ее безопасности, как это предусмотрено Сингапурским заявлением лидеров двух стран (США и КНДР - ред.), Вашингтон предпринимает шаги, нацеленные на формирование на основе своих военно-политических альянсов с Японией и Южной Кореей трехстороннего блока", - сказал Зиновьев.
Триумфальные ворота в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
09:29
В МИД отреагировали на декрет о ядерной политике КНДР
Помимо этого, добавил он, США заявляют о намерении разместить на Корейском полуострове стратегические силы и средства, возобновили крупномасштабные полевые маневры с Сеулом (22 августа – 1 сентября).
"Безусловно, подобные агрессивные действия чреваты самым серьезным ухудшением ситуации на полуострове. Республика Корея, в свою очередь, также демонстрирует неготовность опираться на позитивное наследие предыдущей администрации в отношениях с КНДР, зафиксированное в Пханмунджомской и Пхеньянской (2018 года) декларациях лидеров", - добавил Зиновьев.
Он напомнил, что Сеул предложил Пхеньяну обменять свой оборонный потенциал на обещания экономического содействия.
"Не способствует укреплению взаимного доверия в регионе отказ Сеула от взятых на себя обязательств по обеспечению военно-политической стабильности. Имею в виду недавнее публичное "открещивание" южнокорейских партнеров от политики "трех нет" применительно к комплексу ПРО США THAAD (не размещать его дополнительные элементы, не интегрироваться в американскую систему ПРО, не создавать тройственный союз с участием США и Японии)", - сказал Зиновьев.
"На этом фоне довольно сложно убедить КНДР в том, что ее безопасность возможно обеспечить политико-дипломатическими, а не военно-техническими способами, и тем самым избежать нового витка гонки вооружений в Северо-Восточной Азии", - резюмировал высокопоставленный российский дипломат.
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. 30 января 2022 - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
07:26
В кабмине Японии заявили, что развитие ядерной программы КНДР неприемлемо
 
В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяСШАСеулЯпонияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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