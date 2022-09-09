https://ria.ru/20220909/kndr-1815573076.html

В МИД отреагировали на декрет о ядерной политике КНДР

В МИД отреагировали на декрет о ядерной политике КНДР - РИА Новости, 09.09.2022

В МИД отреагировали на декрет о ядерной политике КНДР

Россия внимательно следит за любой военной активностью на граничащем с ней Корейском полуострове и отмечает, что КНДР де-факто продолжает придерживаться... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T09:29

2022-09-09T09:29

2022-09-09T09:29

в мире

россия

пхеньян

корейский полуостров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия внимательно следит за любой военной активностью на граничащем с ней Корейском полуострове и отмечает, что КНДР де-факто продолжает придерживаться моратория на ядерные испытания, в то время как оппоненты Пхеньяна взяли курс на эскалацию, заявил РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев."Внимательно следим за любой военной активностью на граничащем с Россией Корейском полуострове. Исходим из того, что Пхеньян продолжает де-факто придерживаться объявленного еще в январе 2018 года в одностороннем порядке моратория на ядерные испытания", - сказал Зиновьев.По его словам, в последние месяцы в Москве также фиксирует "проявляемую Северной Кореей сдержанность в ракетной сфере"."Оппоненты Пхеньяна, напротив, взяли курс на эскалацию напряженности", - добавил дипломат.Верховное народное собрание КНДР 7 сентября приняло декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия". Документ включает 11 пунктов, которые содержат положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, обеспечении выполнения решений о применении ядерного оружия, принципах и условиях его применения, мобилизации, безопасного технического обслуживания и защиты, массового укрепления и обновления, и других.

https://ria.ru/20220909/kndr-1815556802.html

https://ria.ru/20220909/kndr-1815562281.html

россия

пхеньян

корейский полуостров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, пхеньян, корейский полуостров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)