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В кабмине Японии заявили, что развитие ядерной программы КНДР неприемлемо
В кабмине Японии заявили, что развитие ядерной программы КНДР неприемлемо - РИА Новости, 09.09.2022
В кабмине Японии заявили, что развитие ядерной программы КНДР неприемлемо
Власти Японии считают абсолютно неприемлемым развитие ядерной программы КНДР и намерены продолжить взаимодействие с США, Южной Кореей и международным... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T07:26
2022-09-09T07:26
2022-09-09T07:26
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ким чен ын
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ТОКИО, 9 сен – РИА Новости. Власти Японии считают абсолютно неприемлемым развитие ядерной программы КНДР и намерены продолжить взаимодействие с США, Южной Кореей и международным сообществом для полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.Ранее в пятницу агентство Ренхап сообщило, что 7 сентября Верховное народное собрание КНДР приняло декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия". Документ включает 11 пунктов, которые содержат положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, обеспечении выполнения решений о применении ядерного оружия, принципах и условиях его применения, мобилизации, безопасного технического обслуживания и защиты, массового укрепления и обновления, и других.В частности, по данным агентства, условиями использования ядерного оружия является нападение или неотвратимая угроза нападения врага с применением ядерного оружия или другого оружия массового уничтожения на КНДР, нападение враждебных ядерных или неядерных сил на руководство страны и командование ядерными силами, а также сокрушительное нападение или его угроза на стратегически важные объекты страны.Правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын. Если будет атаковано командование с Ким Чен Ыном во главе, то нанесение ответного ядерного удара будет реализовано автоматически. Ядерные силы страны будут поддерживаться в состоянии готовности, чтобы иметь возможность немедленно нанести удар в случае необходимости.
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в мире, ким чен ын, хирокадзу мацуно, япония, сша, южная корея
В мире, Ким Чен Ын, Хирокадзу Мацуно, Япония, США, Южная Корея
В кабмине Японии заявили, что развитие ядерной программы КНДР неприемлемо
Генсек кабмина Японии Мацуно заявил, что развитие ядерной программы КНДР неприемлемо
ТОКИО, 9 сен – РИА Новости. Власти Японии считают абсолютно неприемлемым развитие ядерной программы КНДР и намерены продолжить взаимодействие с США, Южной Кореей и международным сообществом для полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
"Развитие ядерной и ракетной программ Северной Кореи является угрозой миру и безопасности Японии и международного сообщества. Это абсолютно неприемлемо. Мы продолжим предпринимать всевозможные усилия по сбору и анализу соответствующей информации, проведению разведывательной деятельности, а также намерены тесно взаимодействовать, в частности, с США и Южной Кореей для полной денуклеаризации Северной Кореи", - отметил он.
Ранее в пятницу агентство Ренхап сообщило, что 7 сентября Верховное народное собрание КНДР приняло декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия". Документ включает 11 пунктов, которые содержат положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, обеспечении выполнения решений о применении ядерного оружия, принципах и условиях его применения, мобилизации, безопасного технического обслуживания и защиты, массового укрепления и обновления, и других.
В частности, по данным агентства, условиями использования ядерного оружия является нападение или неотвратимая угроза нападения врага с применением ядерного оружия или другого оружия массового уничтожения на КНДР, нападение враждебных ядерных или неядерных сил на руководство страны и командование ядерными силами, а также сокрушительное нападение или его угроза на стратегически важные объекты страны.
Правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын
. Если будет атаковано командование с Ким Чен Ыном во главе, то нанесение ответного ядерного удара будет реализовано автоматически. Ядерные силы страны будут поддерживаться в состоянии готовности, чтобы иметь возможность немедленно нанести удар в случае необходимости.