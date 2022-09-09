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Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР - РИА Новости, 09.09.2022
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Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР
Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР - РИА Новости, 09.09.2022
Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР
Президент РФ Владимир Путин в пятницу прислал лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 74-й годовщины образования КНДР, где выразил... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T06:19
2022-09-09T06:19
в мире
ким чен ын
владимир путин
россия
корейский полуостров
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СЕУЛ, 9 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу прислал лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 74-й годовщины образования КНДР, где выразил уверенность, что сотрудничество двух стран послужит благу и стабильности в регионе Северо-Восточной Азии, передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).Президент РФ выразил "искренние поздравления" в связи с годовщиной основания республики и отметил, что КНДР и РФ традиционно сохраняют дружественные добрососедские отношения и накопили "значительный опыт плодотворного сотрудничества в самых различных сферах".Он также пожелал Ким Чен Ыну "крепкого здоровья и успехов", а гражданам КНДР – мира и процветания.Образование КНДР было провозглашено 9 сентября 1948 года, ежегодно эта дата отмечается на севере Корейского полуострова как государственный праздник.
https://ria.ru/20220909/kndr-1815556073.html
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в мире, ким чен ын, владимир путин, россия, корейский полуостров
В мире, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Россия, Корейский полуостров
06:19 09.09.2022
 
Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР

Путин поздравил Ким Чен Ына с 74-й годовщиной образования КНДР

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын
Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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СЕУЛ, 9 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу прислал лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 74-й годовщины образования КНДР, где выразил уверенность, что сотрудничество двух стран послужит благу и стабильности в регионе Северо-Восточной Азии, передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).
Президент РФ выразил "искренние поздравления" в связи с годовщиной основания республики и отметил, что КНДР и РФ традиционно сохраняют дружественные добрососедские отношения и накопили "значительный опыт плодотворного сотрудничества в самых различных сферах".
"Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие всего комплекса конструктивных двусторонних связей – на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом", - заявил Путин.
Он также пожелал Ким Чен Ыну "крепкого здоровья и успехов", а гражданам КНДР – мира и процветания.
Образование КНДР было провозглашено 9 сентября 1948 года, ежегодно эта дата отмечается на севере Корейского полуострова как государственный праздник.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и его жена Ри Соль Джу на ппраздновании 74-летней годовщиной основания Северной Кореи - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
02:32
СМИ: КНДР провозгласила себя ядерным государством
 
В миреКим Чен ЫнВладимир ПутинРоссияКорейский полуостров
 
 
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