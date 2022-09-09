https://ria.ru/20220909/kndr-1815560292.html
Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР
Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР - РИА Новости, 09.09.2022
Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР
Президент РФ Владимир Путин в пятницу прислал лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 74-й годовщины образования КНДР, где выразил... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T06:19
2022-09-09T06:19
2022-09-09T06:19
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СЕУЛ, 9 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу прислал лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 74-й годовщины образования КНДР, где выразил уверенность, что сотрудничество двух стран послужит благу и стабильности в регионе Северо-Восточной Азии, передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).Президент РФ выразил "искренние поздравления" в связи с годовщиной основания республики и отметил, что КНДР и РФ традиционно сохраняют дружественные добрососедские отношения и накопили "значительный опыт плодотворного сотрудничества в самых различных сферах".Он также пожелал Ким Чен Ыну "крепкого здоровья и успехов", а гражданам КНДР – мира и процветания.Образование КНДР было провозглашено 9 сентября 1948 года, ежегодно эта дата отмечается на севере Корейского полуострова как государственный праздник.
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в мире, ким чен ын, владимир путин, россия, корейский полуостров
В мире, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Россия, Корейский полуостров
Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР
Путин поздравил Ким Чен Ына с 74-й годовщиной образования КНДР
СЕУЛ, 9 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу прислал лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 74-й годовщины образования КНДР, где выразил уверенность, что сотрудничество двух стран послужит благу и стабильности в регионе Северо-Восточной Азии, передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).
Президент РФ выразил "искренние поздравления" в связи с годовщиной основания республики и отметил, что КНДР и РФ традиционно сохраняют дружественные добрососедские отношения и накопили "значительный опыт плодотворного сотрудничества в самых различных сферах".
"Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие всего комплекса конструктивных двусторонних связей – на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Корейском полуострове
и в Северо-Восточной Азии в целом", - заявил Путин.
Он также пожелал Ким Чен Ыну "крепкого здоровья и успехов", а гражданам КНДР – мира и процветания.
Образование КНДР было провозглашено 9 сентября 1948 года, ежегодно эта дата отмечается на севере Корейского полуострова как государственный праздник.