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СМИ: КНДР ответит ядерным ударом в случае ядерной атаки - РИА Новости, 09.09.2022
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СМИ: КНДР ответит ядерным ударом в случае ядерной атаки
СМИ: КНДР ответит ядерным ударом в случае ядерной атаки - РИА Новости, 09.09.2022
СМИ: КНДР ответит ядерным ударом в случае ядерной атаки
КНДР ответит ядерным ударом в случае атаки на нее с применением ядерного оружия или другого оружия массового поражения или неминуемой угрозы такого удара,... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T03:42
2022-09-09T03:42
в мире
ким чен ын
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 9 сен – РИА Новости. КНДР ответит ядерным ударом в случае атаки на нее с применением ядерного оружия или другого оружия массового поражения или неминуемой угрозы такого удара, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).Декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия" был принят Верховным народным собранием КНДР 14-го созыва на сессии 7 сентября.Документ включает 11 пунктов, которые содержат положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, обеспечении выполнения решений о применении ядерного оружия, принципах и условиях его применения, мобилизации, безопасного технического обслуживания и защиты, массового укрепления и обновления, и других.Как сообщает агентство, условиями использования ядерного оружия является нападение или неотвратимая угроза нападения врага с применением ядерного оружия или другого оружия массового уничтожения на КНДР, нападение враждебных ядерных или неядерных сил на руководство страны и командование ядерными силами, а также сокрушительное нападение или его угроза на стратегически важные объекты страны.Правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын. Если будет атаковано командование с Ким Чен Ыном во главе, то нанесение ответного ядерного удара будет реализовано автоматически. Ядерные силы страны будут поддерживаться в состоянии готовности, чтобы иметь возможность немедленно нанести удар в случае необходимости.
https://ria.ru/20220909/kndr-1815556802.html
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в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
03:42 09.09.2022
 
СМИ: КНДР ответит ядерным ударом в случае ядерной атаки

Ренхап: КНДР ответит ядерным ударом в случае ядерной атаки или ее неминуемой угрозы

© РИА Новости / Мария Фролова / Перейти в медиабанкЦентральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Мария Фролова
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Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР. Архивное фото
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СЕУЛ, 9 сен – РИА Новости. КНДР ответит ядерным ударом в случае атаки на нее с применением ядерного оружия или другого оружия массового поражения или неминуемой угрозы такого удара, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).
Декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия" был принят Верховным народным собранием КНДР 14-го созыва на сессии 7 сентября.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын на заседании Политбюро центрального комитета Трудовой партии КНДР в Пхеньяне. 12 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
03:10
СМИ: Ким Чен Ын заявил, что КНДР никогда не откажется от ядерного оружия
Документ включает 11 пунктов, которые содержат положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, обеспечении выполнения решений о применении ядерного оружия, принципах и условиях его применения, мобилизации, безопасного технического обслуживания и защиты, массового укрепления и обновления, и других.
Как сообщает агентство, условиями использования ядерного оружия является нападение или неотвратимая угроза нападения врага с применением ядерного оружия или другого оружия массового уничтожения на КНДР, нападение враждебных ядерных или неядерных сил на руководство страны и командование ядерными силами, а также сокрушительное нападение или его угроза на стратегически важные объекты страны.
"В случае если система командования и управления национальными ядерными силами находится под угрозой нападения враждебных сил, ядерный удар будет автоматически немедленно нанесен для уничтожения враждебных сил, включая источник провокации и его командование, в соответствии с заранее определенным планом операции", - цитирует сообщение ЦТАК агентство Рёнхап.
Правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын. Если будет атаковано командование с Ким Чен Ыном во главе, то нанесение ответного ядерного удара будет реализовано автоматически. Ядерные силы страны будут поддерживаться в состоянии готовности, чтобы иметь возможность немедленно нанести удар в случае необходимости.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и его жена Ри Соль Джу на ппраздновании 74-летней годовщиной основания Северной Кореи - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
02:32
СМИ: КНДР провозгласила себя ядерным государством
 
В миреКим Чен ЫнКНДР (Северная Корея)
 
 
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