https://ria.ru/20220909/kndr-1815557354.html
СМИ: КНДР ответит ядерным ударом в случае ядерной атаки
СМИ: КНДР ответит ядерным ударом в случае ядерной атаки - РИА Новости, 09.09.2022
СМИ: КНДР ответит ядерным ударом в случае ядерной атаки
КНДР ответит ядерным ударом в случае атаки на нее с применением ядерного оружия или другого оружия массового поражения или неминуемой угрозы такого удара,... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T03:42
2022-09-09T03:42
2022-09-09T03:42
в мире
ким чен ын
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149196/34/1491963486_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_f813da90e39e0b5358ca3b39e40d959d.jpg
СЕУЛ, 9 сен – РИА Новости. КНДР ответит ядерным ударом в случае атаки на нее с применением ядерного оружия или другого оружия массового поражения или неминуемой угрозы такого удара, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).Декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия" был принят Верховным народным собранием КНДР 14-го созыва на сессии 7 сентября.Документ включает 11 пунктов, которые содержат положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, обеспечении выполнения решений о применении ядерного оружия, принципах и условиях его применения, мобилизации, безопасного технического обслуживания и защиты, массового укрепления и обновления, и других.Как сообщает агентство, условиями использования ядерного оружия является нападение или неотвратимая угроза нападения врага с применением ядерного оружия или другого оружия массового уничтожения на КНДР, нападение враждебных ядерных или неядерных сил на руководство страны и командование ядерными силами, а также сокрушительное нападение или его угроза на стратегически важные объекты страны.Правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын. Если будет атаковано командование с Ким Чен Ыном во главе, то нанесение ответного ядерного удара будет реализовано автоматически. Ядерные силы страны будут поддерживаться в состоянии готовности, чтобы иметь возможность немедленно нанести удар в случае необходимости.
https://ria.ru/20220909/kndr-1815556802.html
https://ria.ru/20220909/kndr-1815556073.html
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149196/34/1491963486_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_1677dc75e24c41982bd282a5b9bc3687.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
СМИ: КНДР ответит ядерным ударом в случае ядерной атаки
Ренхап: КНДР ответит ядерным ударом в случае ядерной атаки или ее неминуемой угрозы
СЕУЛ, 9 сен – РИА Новости.
КНДР ответит ядерным ударом в случае атаки на нее с применением ядерного оружия или другого оружия массового поражения или неминуемой угрозы такого удара, сообщает
агентство Рёнхап со ссылкой со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).
Декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия" был принят Верховным народным собранием КНДР 14-го созыва на сессии 7 сентября.
Документ включает 11 пунктов, которые содержат положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, обеспечении выполнения решений о применении ядерного оружия, принципах и условиях его применения, мобилизации, безопасного технического обслуживания и защиты, массового укрепления и обновления, и других.
Как сообщает агентство, условиями использования ядерного оружия является нападение или неотвратимая угроза нападения врага с применением ядерного оружия или другого оружия массового уничтожения на КНДР, нападение враждебных ядерных или неядерных сил на руководство страны и командование ядерными силами, а также сокрушительное нападение или его угроза на стратегически важные объекты страны.
"В случае если система командования и управления национальными ядерными силами находится под угрозой нападения враждебных сил, ядерный удар будет автоматически немедленно нанесен для уничтожения враждебных сил, включая источник провокации и его командование, в соответствии с заранее определенным планом операции", - цитирует сообщение ЦТАК агентство Рёнхап.
Правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын
. Если будет атаковано командование с Ким Чен Ыном во главе, то нанесение ответного ядерного удара будет реализовано автоматически. Ядерные силы страны будут поддерживаться в состоянии готовности, чтобы иметь возможность немедленно нанести удар в случае необходимости.