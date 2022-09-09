https://ria.ru/20220909/kndr-1815557354.html

СМИ: КНДР ответит ядерным ударом в случае ядерной атаки

СМИ: КНДР ответит ядерным ударом в случае ядерной атаки - РИА Новости, 09.09.2022

СМИ: КНДР ответит ядерным ударом в случае ядерной атаки

КНДР ответит ядерным ударом в случае атаки на нее с применением ядерного оружия или другого оружия массового поражения или неминуемой угрозы такого удара,... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T03:42

2022-09-09T03:42

2022-09-09T03:42

в мире

ким чен ын

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 9 сен – РИА Новости. КНДР ответит ядерным ударом в случае атаки на нее с применением ядерного оружия или другого оружия массового поражения или неминуемой угрозы такого удара, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).Декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия" был принят Верховным народным собранием КНДР 14-го созыва на сессии 7 сентября.Документ включает 11 пунктов, которые содержат положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, обеспечении выполнения решений о применении ядерного оружия, принципах и условиях его применения, мобилизации, безопасного технического обслуживания и защиты, массового укрепления и обновления, и других.Как сообщает агентство, условиями использования ядерного оружия является нападение или неотвратимая угроза нападения врага с применением ядерного оружия или другого оружия массового уничтожения на КНДР, нападение враждебных ядерных или неядерных сил на руководство страны и командование ядерными силами, а также сокрушительное нападение или его угроза на стратегически важные объекты страны.Правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын. Если будет атаковано командование с Ким Чен Ыном во главе, то нанесение ответного ядерного удара будет реализовано автоматически. Ядерные силы страны будут поддерживаться в состоянии готовности, чтобы иметь возможность немедленно нанести удар в случае необходимости.

https://ria.ru/20220909/kndr-1815556802.html

https://ria.ru/20220909/kndr-1815556073.html

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)