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СМИ: Ким Чен Ын заявил, что КНДР никогда не откажется от ядерного оружия - РИА Новости, 09.09.2022
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СМИ: Ким Чен Ын заявил, что КНДР никогда не откажется от ядерного оружия
СМИ: Ким Чен Ын заявил, что КНДР никогда не откажется от ядерного оружия - РИА Новости, 09.09.2022
СМИ: Ким Чен Ын заявил, что КНДР никогда не откажется от ядерного оружия
Лидер КНДР Ким Чен Ын в речи для седьмой сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва (ВНС) в Пхеньяне заявил, что США нацелены на падение режима в... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T03:10
2022-09-09T03:10
в мире
ким чен ын
сша
пхеньян
корейский полуостров
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СЕУЛ, 9 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в речи для седьмой сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва (ВНС) в Пхеньяне заявил, что США нацелены на падение режима в Северной Корее, но та не откажется от ядерного оружия, даже если ее будут ждать 100-летние санкции, передает агентство Рёнхап со ссылкой на государственные СМИ КНДР.Седьмая сессия Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва прошла 7 сентября."Цель США состоит не только в том, чтобы ликвидировать наше ядерное оружие, но в том, чтобы в конечном счете уничтожить нашу ядерную мощь, заставить отказаться от права на самооборону, ослабить нас, чтобы свергнуть наш режим в любое время", - заявил Ким Чен Ын.Он отметил, что никакие санкции не заставят КНДР пойти на отказ от ядерного оружия."Это неверное суждение (США) и просчет… Вводите санкции хоть на сто дней, тысячу дней, десять лет, сто лет. Мы не собираемся отказываться от права на выживание и права на самооборону, от которого зависит безопасность будущего страны и ее народа. И в какой бы трудной ситуации мы ни оказались, мы, которые должны сдерживать более еще большую ядерную державу, США, что создали такую ситуацию политико-военную ситуацию на Корейском полуострове, ни за что не можем отказаться от ядерного оружия", - цитирует агентство Ким Чен Ына.
https://ria.ru/20220905/opyt-1814427353.html
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в мире, ким чен ын, сша, пхеньян, корейский полуостров
В мире, Ким Чен Ын, США, Пхеньян, Корейский полуостров
03:10 09.09.2022
 
СМИ: Ким Чен Ын заявил, что КНДР никогда не откажется от ядерного оружия

Ренхап: Ким Чен Ын заявил, что КНДР никогда не откажется от ядерного оружия

© AP Photo / KRTСеверокорейский лидер Ким Чен Ын на заседании Политбюро центрального комитета Трудовой партии КНДР в Пхеньяне. 12 мая 2022
Северокорейский лидер Ким Чен Ын на заседании Политбюро центрального комитета Трудовой партии КНДР в Пхеньяне. 12 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / KRT
Северокорейский лидер Ким Чен Ын на заседании Политбюро центрального комитета Трудовой партии КНДР в Пхеньяне. 12 мая 2022. Архивное фото
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СЕУЛ, 9 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в речи для седьмой сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва (ВНС) в Пхеньяне заявил, что США нацелены на падение режима в Северной Корее, но та не откажется от ядерного оружия, даже если ее будут ждать 100-летние санкции, передает агентство Рёнхап со ссылкой на государственные СМИ КНДР.
Седьмая сессия Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва прошла 7 сентября.
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"Цель США состоит не только в том, чтобы ликвидировать наше ядерное оружие, но в том, чтобы в конечном счете уничтожить нашу ядерную мощь, заставить отказаться от права на самооборону, ослабить нас, чтобы свергнуть наш режим в любое время", - заявил Ким Чен Ын.
Он отметил, что никакие санкции не заставят КНДР пойти на отказ от ядерного оружия.
"Это неверное суждение (США) и просчет… Вводите санкции хоть на сто дней, тысячу дней, десять лет, сто лет. Мы не собираемся отказываться от права на выживание и права на самооборону, от которого зависит безопасность будущего страны и ее народа. И в какой бы трудной ситуации мы ни оказались, мы, которые должны сдерживать более еще большую ядерную державу, США, что создали такую ситуацию политико-военную ситуацию на Корейском полуострове, ни за что не можем отказаться от ядерного оружия", - цитирует агентство Ким Чен Ына.
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В миреКим Чен ЫнСШАПхеньянКорейский полуостров
 
 
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