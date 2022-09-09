02:32 09.09.2022 (обновлено: 10:49 09.09.2022)
СМИ: КНДР провозгласила себя ядерным государством
Ренхап: КНДР провозгласила себя ядерным государством на законодательном уровне
© AFP 2022 / STRЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын и его жена Ри Соль Джу на ппраздновании 74-летней годовщиной основания Северной Кореи
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и его жена Ри Соль Джу на ппраздновании 74-летней годовщиной основания Северной Кореи
СЕУЛ, 9 сен — РИА Новости. КНДР законодательно зафиксировала, что является ядерным государством, правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.
Как сообщает агентство, со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия" был принят Верховным народным собранием КНДР 14-го созыва на сессии 7 сентября.
Документ включает 11 пунктов, в которых есть положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, обеспечении выполнения решений о применении ядерного оружия, принципах и условиях его применения, мобилизации, безопасном техническом обслуживании и защиты, массового укрепления и обновления, и других.
В третьем пункте о "командовании и контроле над ядерным оружием" говорится, что лидер КНДР обладает единоличным правом на распоряжение им и "принимает все решения, касающиеся ядерного оружия".
Как сообщает агентство, со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия" был принят Верховным народным собранием КНДР 14-го созыва на сессии 7 сентября.
Документ включает 11 пунктов, в которых есть положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, обеспечении выполнения решений о применении ядерного оружия, принципах и условиях его применения, мобилизации, безопасном техническом обслуживании и защиты, массового укрепления и обновления, и других.
В третьем пункте о "командовании и контроле над ядерным оружием" говорится, что лидер КНДР обладает единоличным правом на распоряжение им и "принимает все решения, касающиеся ядерного оружия".