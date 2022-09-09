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СМИ: КНДР провозгласила себя ядерным государством - РИА Новости, 09.09.2022
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СМИ: КНДР провозгласила себя ядерным государством
СМИ: КНДР провозгласила себя ядерным государством - РИА Новости, 09.09.2022
СМИ: КНДР провозгласила себя ядерным государством
КНДР законодательно зафиксировала, что является ядерным государством, правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T02:32
2022-09-09T10:49
в мире
кндр (северная корея)
ким чен ын
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СЕУЛ, 9 сен — РИА Новости. КНДР законодательно зафиксировала, что является ядерным государством, правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.Как сообщает агентство, со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия" был принят Верховным народным собранием КНДР 14-го созыва на сессии 7 сентября.Документ включает 11 пунктов, в которых есть положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, обеспечении выполнения решений о применении ядерного оружия, принципах и условиях его применения, мобилизации, безопасном техническом обслуживании и защиты, массового укрепления и обновления, и других.В третьем пункте о "командовании и контроле над ядерным оружием" говорится, что лидер КНДР обладает единоличным правом на распоряжение им и "принимает все решения, касающиеся ядерного оружия".
https://ria.ru/20220909/kndr-1815556802.html
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в мире, кндр (северная корея), ким чен ын
В мире, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын
02:32 09.09.2022 (обновлено: 10:49 09.09.2022)
 
СМИ: КНДР провозгласила себя ядерным государством

Ренхап: КНДР провозгласила себя ядерным государством на законодательном уровне

© AFP 2022 / STRЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын и его жена Ри Соль Джу на ппраздновании 74-летней годовщиной основания Северной Кореи
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и его жена Ри Соль Джу на ппраздновании 74-летней годовщиной основания Северной Кореи - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AFP 2022 / STR
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и его жена Ри Соль Джу на ппраздновании 74-летней годовщиной основания Северной Кореи
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 9 сен — РИА Новости. КНДР законодательно зафиксировала, что является ядерным государством, правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.

Как сообщает агентство, со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия" был принят Верховным народным собранием КНДР 14-го созыва на сессии 7 сентября.

Документ включает 11 пунктов, в которых есть положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, обеспечении выполнения решений о применении ядерного оружия, принципах и условиях его применения, мобилизации, безопасном техническом обслуживании и защиты, массового укрепления и обновления, и других.

В третьем пункте о "командовании и контроле над ядерным оружием" говорится, что лидер КНДР обладает единоличным правом на распоряжение им и "принимает все решения, касающиеся ядерного оружия".
Северокорейский лидер Ким Чен Ын на заседании Политбюро центрального комитета Трудовой партии КНДР в Пхеньяне. 12 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
03:10
Ким Чен Ын заявил, что КНДР никогда не откажется от ядерного оружия
 
В миреКНДР (Северная Корея)Ким Чен Ын
 
 
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