https://ria.ru/20220909/kitay-1815606303.html

Володин: Путин и Си Цзиньпин выработали уникальную модель взаимоотношений

Володин: Путин и Си Цзиньпин выработали уникальную модель взаимоотношений - РИА Новости, 09.09.2022

Володин: Путин и Си Цзиньпин выработали уникальную модель взаимоотношений

Лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин выработали уникальную модель отношений между двумя странами, которая может стать примером для других... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T11:47

2022-09-09T11:47

2022-09-09T11:47

россия

китай

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин выработали уникальную модель отношений между двумя странами, которая может стать примером для других государств, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.В пятницу в Госдуме проходит встреча руководителей думских фракций со спикером парламента КНР Ли Чжаньшу."Наш руководитель Владимир Владимирович Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выработали уникальную модель взаимоотношений между государствами, основанную на доверии и взаимном уважении. Их принципиальный не конфронтационный характер, опора на взаимную выгоду и развитие, а не конкуренцию, могут стать образцом для других государств", - подчеркнул парламентарий в ходе встречи.Ли Чжаньшу по приглашению Володина находится с официальным визитом в РФ. Китайский парламентарий ранее принял участие в Восточном экономическом форуме, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

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россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, китай, госдума рф, вячеслав володин