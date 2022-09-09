https://ria.ru/20220909/kitay-1815606303.html
Володин: Путин и Си Цзиньпин выработали уникальную модель взаимоотношений
Володин: Путин и Си Цзиньпин выработали уникальную модель взаимоотношений - РИА Новости, 09.09.2022
Володин: Путин и Си Цзиньпин выработали уникальную модель взаимоотношений
Лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин выработали уникальную модель отношений между двумя странами, которая может стать примером для других... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:47
2022-09-09T11:47
2022-09-09T11:47
россия
китай
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин выработали уникальную модель отношений между двумя странами, которая может стать примером для других государств, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.В пятницу в Госдуме проходит встреча руководителей думских фракций со спикером парламента КНР Ли Чжаньшу."Наш руководитель Владимир Владимирович Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выработали уникальную модель взаимоотношений между государствами, основанную на доверии и взаимном уважении. Их принципиальный не конфронтационный характер, опора на взаимную выгоду и развитие, а не конкуренцию, могут стать образцом для других государств", - подчеркнул парламентарий в ходе встречи.Ли Чжаньшу по приглашению Володина находится с официальным визитом в РФ. Китайский парламентарий ранее принял участие в Восточном экономическом форуме, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, китай, госдума рф, вячеслав володин
Россия, Китай, Госдума РФ, Вячеслав Володин
Володин: Путин и Си Цзиньпин выработали уникальную модель взаимоотношений
Володин: Путин и Си Цзиньпин выработали уникальную модель взаимоотношений России и КНР
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин выработали уникальную модель отношений между двумя странами, которая может стать примером для других государств, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В пятницу в Госдуме проходит встреча руководителей думских фракций со спикером парламента КНР Ли Чжаньшу
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"Наш руководитель Владимир Владимирович Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выработали уникальную модель взаимоотношений между государствами, основанную на доверии и взаимном уважении. Их принципиальный не конфронтационный характер, опора на взаимную выгоду и развитие, а не конкуренцию, могут стать образцом для других государств", - подчеркнул парламентарий в ходе встречи.
Ли Чжаньшу по приглашению Володина находится с официальным визитом в РФ. Китайский парламентарий ранее принял участие в Восточном экономическом форуме, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.