https://ria.ru/20220909/kiberataki-1815759161.html

Сайт Общественной палаты постоянно подвергается DDoS-атакам

Сайт Общественной палаты постоянно подвергается DDoS-атакам - РИА Новости, 09.09.2022

Сайт Общественной палаты постоянно подвергается DDoS-атакам

Сайт Общественной палаты РФ постоянно подвергается DDoS-атакам, также атаки совершаются на ЦИК, региональные избиркомы и систему дистанционного электронного... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T19:08

2022-09-09T19:08

2022-09-09T19:08

политика

александр малькевич

россия

дистанционное электронное голосование

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сайт Общественной палаты РФ постоянно подвергается DDoS-атакам, также атаки совершаются на ЦИК, региональные избиркомы и систему дистанционного электронного голосования, рассказал первый зампред Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП Александр Малькевич."Мы фиксируем серьезные атаки на российскую IT-инфраструктуру, масштабные. На сайты, ресурсы Центральной избирательной комиссии, региональных избиркомов, система ДЭГ, постоянным атакам подвергается сайт Общественной палаты России", - сказал Малькевич на брифинге ситуационного центра общественного наблюдения за выборами.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдёт около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

https://ria.ru/20220825/kiberataki-1812100069.html

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политика, александр малькевич, россия, дистанционное электронное голосование