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Сайт Общественной палаты постоянно подвергается DDoS-атакам - РИА Новости, 09.09.2022
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Сайт Общественной палаты постоянно подвергается DDoS-атакам
Сайт Общественной палаты постоянно подвергается DDoS-атакам - РИА Новости, 09.09.2022
Сайт Общественной палаты постоянно подвергается DDoS-атакам
Сайт Общественной палаты РФ постоянно подвергается DDoS-атакам, также атаки совершаются на ЦИК, региональные избиркомы и систему дистанционного электронного... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T19:08
2022-09-09T19:08
политика
александр малькевич
россия
дистанционное электронное голосование
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сайт Общественной палаты РФ постоянно подвергается DDoS-атакам, также атаки совершаются на ЦИК, региональные избиркомы и систему дистанционного электронного голосования, рассказал первый зампред Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП Александр Малькевич."Мы фиксируем серьезные атаки на российскую IT-инфраструктуру, масштабные. На сайты, ресурсы Центральной избирательной комиссии, региональных избиркомов, система ДЭГ, постоянным атакам подвергается сайт Общественной палаты России", - сказал Малькевич на брифинге ситуационного центра общественного наблюдения за выборами.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдёт около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
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политика, александр малькевич, россия, дистанционное электронное голосование
Политика, Александр Малькевич, Россия, Дистанционное электронное голосование
19:08 09.09.2022
 
Сайт Общественной палаты постоянно подвергается DDoS-атакам

Член ОП Малькевич: сайт Общественной палаты постоянно подвергается DDoS-атакам

© Фото : Pexels/Andrew NeelДевушка переносит информацию с компьютера
Девушка переносит информацию с компьютера - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Фото : Pexels/Andrew Neel
Девушка переносит информацию с компьютера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сайт Общественной палаты РФ постоянно подвергается DDoS-атакам, также атаки совершаются на ЦИК, региональные избиркомы и систему дистанционного электронного голосования, рассказал первый зампред Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП Александр Малькевич.
"Мы фиксируем серьезные атаки на российскую IT-инфраструктуру, масштабные. На сайты, ресурсы Центральной избирательной комиссии, региональных избиркомов, система ДЭГ, постоянным атакам подвергается сайт Общественной палаты России", - сказал Малькевич на брифинге ситуационного центра общественного наблюдения за выборами.
Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдёт около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
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ПолитикаАлександр МалькевичРоссияДистанционное электронное голосование
 
 
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