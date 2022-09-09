https://ria.ru/20220909/khovanskiy-1815653855.html
Блогера Хованского исключили из списка экстремистов и террористов
Блогера Хованского исключили из списка экстремистов и террористов - РИА Новости, 09.09.2022
Блогера Хованского исключили из списка экстремистов и террористов
Известного видеоблогера Юрия Хованского исключили из официального перечня экстремистов и террористов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:13
2022-09-09T14:13
2022-09-09T14:24
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
юрий хованский
россия
происшествия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Известного видеоблогера Юрия Хованского исключили из официального перечня экстремистов и террористов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.Летом прошлого года он попал в качестве обвиняемого в уголовное дело об оправдании терроризма из-за песни, исполненной им о трагедии в "Норд-Осте", тогда же он и был включен в соответствующий реестр. В конце концов Второй западный окружной военный суд прекратил дело блогера за истечением срока давности."Перечень террористов и экстремистов (исключенные). Физические лица: Хованский Юрий Михайлович*, 19.01.1990 г.р. , город Никольск Пензенской области", - говорится в перечне.Как доказывало следствие, не позднее 3 июля 2020 года "с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности" Хованский исполнил в интернете песню, содержащую признаки публичных призывов к терроризму, публичное оправдание терроризма и его пропаганду, признаки угроз и унижения по признаку национальности.Песня была выложена на одном из YouTube-каналов в июле 2020 года, хотя, по данным защиты, Хованский исполнил ее еще в 2012 году и впоследствии извинился за свой поступок.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
https://ria.ru/20220909/yashin-1815635089.html
https://ria.ru/20220908/feyki-1815378535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), юрий хованский, россия, происшествия
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Юрий Хованский, Россия, Происшествия
14:13 09.09.2022 (обновлено: 14:24 09.09.2022)
Блогера Хованского исключили из списка экстремистов и террористов
Блогера Хованского исключили из официального перечня экстремистов и террористов
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Известного видеоблогера Юрия Хованского исключили из официального перечня экстремистов и террористов, сообщается на сайте
Росфинмониторинга.
Летом прошлого года он попал в качестве обвиняемого в уголовное дело об оправдании терроризма из-за песни, исполненной им о трагедии в "Норд-Осте", тогда же он и был включен в соответствующий реестр. В конце концов Второй западный окружной военный суд прекратил дело блогера за истечением срока давности.
"Перечень террористов и экстремистов (исключенные). Физические лица: Хованский Юрий Михайлович*, 19.01.1990 г.р. , город Никольск Пензенской области", - говорится в перечне.
Как доказывало следствие, не позднее 3 июля 2020 года "с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности" Хованский
исполнил в интернете песню, содержащую признаки публичных призывов к терроризму, публичное оправдание терроризма и его пропаганду, признаки угроз и унижения по признаку национальности.
Песня была выложена на одном из YouTube-каналов в июле 2020 года, хотя, по данным защиты, Хованский исполнил ее еще в 2012 году и впоследствии извинился за свой поступок.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.