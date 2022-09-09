Гарик Харламов пообещал "жестко шутить" в Comedy Club
Гарик Харламов пообещал "жестко шутить" в новом сезоне Comedy Club
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктер Гарик Харламов на премьере фильма Ильи Аксенова "Родные" в киноцентре "Октябрь"
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Гарик Харламов сообщил, что будет "жестко шутить" в новом сезоне Comedy Club.
"Нас долго не было, и вот момент истины настал: мы возвращаемся! Как-то все уже заскучали без Comedy, пора исправлять ситуацию. Мы, как всегда, не просто в трендах, мы их задаем. Будем и жестко шутить, и по душам тоже поговорим – все как вы любите. Юмор неосязаем, но наш вы почувствуете", – заявил комик.
Первый выпуск нового сезона выйдет 9 сентября.
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