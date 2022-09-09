Гарик Харламов пообещал "жестко шутить" в Comedy Club

"Нас долго не было, и вот момент истины настал: мы возвращаемся! Как-то все уже заскучали без Comedy, пора исправлять ситуацию. Мы, как всегда, не просто в трендах, мы их задаем. Будем и жестко шутить, и по душам тоже поговорим – все как вы любите. Юмор неосязаем, но наш вы почувствуете", – заявил комик.