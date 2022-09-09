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Гарик Харламов пообещал "жестко шутить" в Comedy Club - РИА Новости, 09.09.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220909/kharlamov-1815699806.html
Гарик Харламов пообещал "жестко шутить" в Comedy Club
Гарик Харламов пообещал "жестко шутить" в Comedy Club - РИА Новости, 09.09.2022
Гарик Харламов пообещал "жестко шутить" в Comedy Club
Гарик Харламов сообщил, что будет "жестко шутить" в новом сезоне Comedy Club. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:27
2022-09-09T16:27
шоубиз
гарик харламов (игорь)
лариса гузеева
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Гарик Харламов сообщил, что будет "жестко шутить" в новом сезоне Comedy Club. Первый выпуск нового сезона выйдет 9 сентября. Ранее стало известно о новом сезоне проекта "Голос. 60+". У него обновился состав жюри, а также сменился ведущий – вместо Дмитрия Нагиева в шоу появилась Лариса Гузеева.
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Роман Харрасов
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гарик харламов (игорь), лариса гузеева
Шоубиз, Гарик Харламов (Игорь), Лариса Гузеева
16:27 09.09.2022
 
Гарик Харламов пообещал "жестко шутить" в Comedy Club

Гарик Харламов пообещал "жестко шутить" в новом сезоне Comedy Club

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктер Гарик Харламов на премьере фильма Ильи Аксенова "Родные" в киноцентре "Октябрь"
Актер Гарик Харламов на премьере фильма Ильи Аксенова Родные в киноцентре Октябрь - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Гарик Харламов сообщил, что будет "жестко шутить" в новом сезоне Comedy Club.
"Нас долго не было, и вот момент истины настал: мы возвращаемся! Как-то все уже заскучали без Comedy, пора исправлять ситуацию. Мы, как всегда, не просто в трендах, мы их задаем. Будем и жестко шутить, и по душам тоже поговорим – все как вы любите. Юмор неосязаем, но наш вы почувствуете", – заявил комик.
Первый выпуск нового сезона выйдет 9 сентября.
Ранее стало известно о новом сезоне проекта "Голос. 60+". У него обновился состав жюри, а также сменился ведущий – вместо Дмитрия Нагиева в шоу появилась Лариса Гузеева.
Шоу Ну-ка, все вместе!
2 сентября, 07:30Шоубиз
"Ну-ка, все вместе!": как делается шоу на канале "Россия"
 
ШоубизГарик Харламов (Игорь)Лариса Гузеева
 
 
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