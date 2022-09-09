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Глава ВГА Харьковской области рассказал об очередях на пунктах пропуска - РИА Новости, 09.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/kharkov-1815764798.html
Глава ВГА Харьковской области рассказал об очередях на пунктах пропуска
Глава ВГА Харьковской области рассказал об очередях на пунктах пропуска - РИА Новости, 09.09.2022
Глава ВГА Харьковской области рассказал об очередях на пунктах пропуска
Много людей, желающих эвакуироваться из мест боев в Харьковской области, скопилось на пунктах пропуска, власти решают вопрос с их размещением и питанием, сказал РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T19:28
2022-09-09T19:35
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
изюм (город)
балаклея
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Много людей, желающих эвакуироваться из мест боев в Харьковской области, скопилось на пунктах пропуска, власти решают вопрос с их размещением и питанием, сказал глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев.Ранее в пятницу глава Купянского района Максим Губин сообщил, что обстановка в районе сложная, но российские военные удерживают Купянск, город в достаточной безопасности.По словам Ганчева, власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченкова и Балаклеи в Харьковской области."Много людей скопилось на пунктах пропуска, мы решаем сейчас вопрос , куда вывозить, как размещать. как обеспечивать питанием - конечно, не без помощи военных", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия-1".Минобороны РФ ранее опубликовало кадры переброски войск и техники на харьковское направление, где идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые в среду перешли в контрнаступление.
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в мире, харьковская область, изюм (город), балаклея
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Изюм (город), Балаклея
19:28 09.09.2022 (обновлено: 19:35 09.09.2022)
 
Глава ВГА Харьковской области рассказал об очередях на пунктах пропуска

Глава ВГА Харьковской области Ганчев: множество беженцев скопилось на пунктах пропуска

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкОчередь автомобилей с людьми из Купянского района и Балаклеи Харьковской области перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка (
Очередь автомобилей с людьми из Купянского района и Балаклеи Харьковской области перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка ( - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Очередь автомобилей с людьми из Купянского района и Балаклеи Харьковской области перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка (
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Много людей, желающих эвакуироваться из мест боев в Харьковской области, скопилось на пунктах пропуска, власти решают вопрос с их размещением и питанием, сказал глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев.
Ранее в пятницу глава Купянского района Максим Губин сообщил, что обстановка в районе сложная, но российские военные удерживают Купянск, город в достаточной безопасности.
По словам Ганчева, власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченкова и Балаклеи в Харьковской области.
"Много людей скопилось на пунктах пропуска, мы решаем сейчас вопрос , куда вывозить, как размещать. как обеспечивать питанием - конечно, не без помощи военных", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия-1".
Минобороны РФ ранее опубликовало кадры переброски войск и техники на харьковское направление, где идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые в среду перешли в контрнаступление.
Многокилометровая очередь беженцев из Харьковской области у границы РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
Вчера, 18:27Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьИзюм (город)Балаклея
 
 
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