https://ria.ru/20220909/kharkov-1815637541.html
Глава Харьковской ВГА заявил, что ВСУ подтянули в регионе все резервы
Глава Харьковской ВГА заявил, что ВСУ подтянули в регионе все резервы - РИА Новости, 09.09.2022
Глава Харьковской ВГА заявил, что ВСУ подтянули в регионе все резервы
Украинские боевики подтянули все свои резервы в Харьковскую область, у них колоссальные "тысячные" потери, а людей бросают на убой, сообщил глава администрации... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:28
2022-09-09T13:28
2022-09-09T13:49
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
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украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Украинские боевики подтянули все свои резервы в Харьковскую область, у них колоссальные "тысячные" потери, а людей бросают на убой, сообщил глава администрации Виталий Ганчев."Украинские вооруженные силы подтянули все свои резервы и сейчас на трупах своих солдат пытаются показать победу. У них колоссальные потери, тысячные. Буквально они бросают людей в бой на убой", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
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13:28 09.09.2022 (обновлено: 13:49 09.09.2022)
Глава Харьковской ВГА заявил, что ВСУ подтянули в регионе все резервы
Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВСУ подтянули все резервы и несут колоссальные потери