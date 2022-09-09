https://ria.ru/20220909/kharkov-1815637541.html

Глава Харьковской ВГА заявил, что ВСУ подтянули в регионе все резервы

Глава Харьковской ВГА заявил, что ВСУ подтянули в регионе все резервы - РИА Новости, 09.09.2022

Глава Харьковской ВГА заявил, что ВСУ подтянули в регионе все резервы

Украинские боевики подтянули все свои резервы в Харьковскую область, у них колоссальные "тысячные" потери, а людей бросают на убой, сообщил глава администрации... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T13:28

2022-09-09T13:28

2022-09-09T13:49

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Украинские боевики подтянули все свои резервы в Харьковскую область, у них колоссальные "тысячные" потери, а людей бросают на убой, сообщил глава администрации Виталий Ганчев."Украинские вооруженные силы подтянули все свои резервы и сейчас на трупах своих солдат пытаются показать победу. У них колоссальные потери, тысячные. Буквально они бросают людей в бой на убой", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220909/nebenzya-1815551950.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр