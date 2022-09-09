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Глава Харьковской ВГА заявил, что ВСУ подтянули в регионе все резервы - РИА Новости, 09.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Глава Харьковской ВГА заявил, что ВСУ подтянули в регионе все резервы
Глава Харьковской ВГА заявил, что ВСУ подтянули в регионе все резервы - РИА Новости, 09.09.2022
Глава Харьковской ВГА заявил, что ВСУ подтянули в регионе все резервы
Украинские боевики подтянули все свои резервы в Харьковскую область, у них колоссальные "тысячные" потери, а людей бросают на убой, сообщил глава администрации... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:28
2022-09-09T13:49
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Украинские боевики подтянули все свои резервы в Харьковскую область, у них колоссальные "тысячные" потери, а людей бросают на убой, сообщил глава администрации Виталий Ганчев."Украинские вооруженные силы подтянули все свои резервы и сейчас на трупах своих солдат пытаются показать победу. У них колоссальные потери, тысячные. Буквально они бросают людей в бой на убой", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:28 09.09.2022 (обновлено: 13:49 09.09.2022)
 
Глава Харьковской ВГА заявил, что ВСУ подтянули в регионе все резервы

Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВСУ подтянули все резервы и несут колоссальные потери

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из 82-мм миномета
Украинские военнослужащие ведут огонь из 82-мм миномета - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из 82-мм миномета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Украинские боевики подтянули все свои резервы в Харьковскую область, у них колоссальные "тысячные" потери, а людей бросают на убой, сообщил глава администрации Виталий Ганчев.
"Украинские вооруженные силы подтянули все свои резервы и сейчас на трупах своих солдат пытаются показать победу. У них колоссальные потери, тысячные. Буквально они бросают людей в бой на убой", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
00:49Специальная военная операция на Украине
Небензя заявил, что ни о каком "прорыве" Киева не может быть и речи
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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