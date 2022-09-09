03:51 09.09.2022 (обновлено: 09:21 09.09.2022)
В Турции заявили о скорой капитуляции ЕС перед Россией
Обозреватель Sabah Ялчин заявил о приближении ЕС к капитуляции перед Россией из-за газа
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Евросоюз все ближе подходит в капитуляции перед Россией в вопросе газа, заявил в статье для Sabah обозреватель Хасан Басри Ялчин.
Он отметил, что ЕС не в состоянии решить вопрос с поставками голубого топлива.
"Если вы не находите решения, то сдаетесь. И я думаю, что Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа. Это поражение также будет означать ниспровержение западной системы", — написал Ялчин.
Как указал эксперт, Европа не может положиться на помощь США из-за неясного итога грядущих в ноябре выборов в конгресс. Если на них выиграют республиканцы, то ЕС рискует остаться без какой-либо поддержки из-за океана, объяснил он. При этом Штаты в любом случае не в состоянии удовлетворить потребности Европы в газе, подчеркнул Басри Ялчин.
Европейцам не помогут и гипотетические запасы голубого топлива, а попытки проработать альтернативные варианты поставок газа обречены на провал из-за внутренних противоречий и отсутствия политической воли, добавил эксперт. Не оправдались и надежды на "слабость" Москвы.
"Российская экономика не рухнула за короткое время из-за санкций. Более того, оказалось, что Европе российский газ нужен больше, чем России — европейские деньги", — подчеркнул Басри Ялчин.
Он добавил, что Москва сможет найти новых покупателей для своих энергоресурсов, но вот у ЕС вряд ли получится найти себе других поставщиков голубого топлива.
Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель евроатлантического сообщества — ухудшить жизнь миллионов людей.
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