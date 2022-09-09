https://ria.ru/20220909/kapitulyatsiya-1815557646.html

В Турции заявили о скорой капитуляции ЕС перед Россией

В Турции заявили о скорой капитуляции ЕС перед Россией - РИА Новости, 09.09.2022

В Турции заявили о скорой капитуляции ЕС перед Россией

Евросоюз все ближе подходит в капитуляции перед Россией в вопросе газа, заявил в статье для Sabah обозреватель Хасан Басри Ялчин. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T03:51

2022-09-09T03:51

2022-09-09T09:21

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Евросоюз все ближе подходит в капитуляции перед Россией в вопросе газа, заявил в статье для Sabah обозреватель Хасан Басри Ялчин.Он отметил, что ЕС не в состоянии решить вопрос с поставками голубого топлива.Как указал эксперт, Европа не может положиться на помощь США из-за неясного итога грядущих в ноябре выборов в конгресс. Если на них выиграют республиканцы, то ЕС рискует остаться без какой-либо поддержки из-за океана, объяснил он. При этом Штаты в любом случае не в состоянии удовлетворить потребности Европы в газе, подчеркнул Басри Ялчин.Европейцам не помогут и гипотетические запасы голубого топлива, а попытки проработать альтернативные варианты поставок газа обречены на провал из-за внутренних противоречий и отсутствия политической воли, добавил эксперт. Не оправдались и надежды на "слабость" Москвы.Он добавил, что Москва сможет найти новых покупателей для своих энергоресурсов, но вот у ЕС вряд ли получится найти себе других поставщиков голубого топлива.Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель евроатлантического сообщества — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220908/gaz-1815512846.html

https://ria.ru/20220908/dokhody-1815379509.html

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