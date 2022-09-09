https://ria.ru/20220909/ii-1815558442.html

Чернышенко рассказал о начале работы национального центра развития ИИ

Чернышенко рассказал о начале работы национального центра развития ИИ - РИА Новости, 09.09.2022

Чернышенко рассказал о начале работы национального центра развития ИИ

Национальный центр развития искусственного интеллекта (ИИ) начал работать при правительстве России, он будет проводить отбор эффективных ИИ-решений для бизнеса, РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T04:31

2022-09-09T04:31

2022-09-09T04:31

технологии

дмитрий чернышенко

владимир путин

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Национальный центр развития искусственного интеллекта (ИИ) начал работать при правительстве России, он будет проводить отбор эффективных ИИ-решений для бизнеса, науки и государства, а также осуществлять мониторинг ключевых показателей развития отрасли, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Центр станет одним из инструментов реализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта, утвержденной президентом Владимиром Путиным, а также мероприятий федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпрограммы "Цифровая экономика", - говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.Отмечается, что на данный момент Минэкономразвития России подготовило проекты постановлений правительства, предусматривающие порядок предоставления из федерального бюджета субсидии на создание и функционирование центра."В текущих условиях, когда президент поручил обеспечить технологический суверенитет России, перед центром поставлен широкий круг аналитических, практических, экспертных и координационных задач. Во-первых, он будет ключевой площадкой для отбора эффективных ИИ-решений для бизнеса, науки и государства. Во-вторых, центр регулярно будет проводить мониторинг ключевых показателей развития ИИ, а также экспертизу официальных документов в области национального регулирования сферы", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.В-третьих, центр призван обеспечить экспертное сопровождение внедрения искусственного интеллекта в отраслях экономики и госсекторе, содействия реализации важных инфраструктурных задач, обеспечит международное взаимодействие. В-четвертых, центр актуализирует индекс готовности отраслей экономики к внедрению ИИ.Ранее в его формировании приняли участие почти 9,5 тысяч организаций из 15 приоритетных отраслей экономики. Еще одним важным проектом станет запуск цифрового решения для учёта и развития участников сообществ в сфере ИИ.Кроме того, центр продолжит реализацию ряда ключевых проектов в области искусственного интеллекта. В частности, развитие национального портала в сфере ИИ - ai.gov.ru, который является официальным государственным источником информации по развитию рынка ИИ в России, а также выступит организатором международного форума по вопросам применения этики искусственного интеллекта. В прошлом году данное мероприятие впервые состоялось в России. Его участниками стало более 5 тысяч человек.

https://ria.ru/20220906/chernyshenko-1814801528.html

https://ria.ru/20220902/inzhenery-1813959985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, дмитрий чернышенко, владимир путин, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)