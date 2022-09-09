https://ria.ru/20220909/idlib-1815794475.html

В Идлибе ликвидировали главаря группировки "Катиба Таухид"*

В Идлибе ликвидировали главаря группировки "Катиба Таухид"* - РИА Новости, 09.09.2022

В Идлибе ликвидировали главаря группировки "Катиба Таухид"*

В результате удара ВКС по лагерю боевиков в Идлибе 8 сентября ликвидирован главарь группировки "Катиба Таухид"*, причастный к терактам в Сирии, сообщил... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T22:25

2022-09-09T22:25

2022-09-09T22:27

война в сирии

в мире

идлиб (мухафаза)

сирия

россия

войска воздушно-космической обороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151392/52/1513925219_0:138:3150:1910_1920x0_80_0_0_8991aa389e347fe0eb395fff0e5f8b88.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В результате удара ВКС по лагерю боевиков в Идлибе 8 сентября ликвидирован главарь группировки "Катиба Таухид"*, причастный к терактам в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров."По полученным данным, в результате удара ВКС России по лагерю боевиков в провинции Идлиб 8 сентября был ликвидирован лидер незаконного вооруженного формирования "Катиба Таухид Валь-Джихад"* Мухтаров Сирожиддин Зиявутдинович (позывной "Абу Салох"), причастный к организации террористических атак на правительственные силы и объекты гражданской инфраструктуры Сирии", - сказал Егоров на брифинге.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220909/nusra-1815794003.html

идлиб (мухафаза)

сирия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, идлиб (мухафаза), сирия, россия, войска воздушно-космической обороны