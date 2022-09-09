https://ria.ru/20220909/idlib-1815794475.html
В Идлибе ликвидировали главаря группировки "Катиба Таухид"*
В Идлибе ликвидировали главаря группировки "Катиба Таухид"* - РИА Новости, 09.09.2022
В Идлибе ликвидировали главаря группировки "Катиба Таухид"*
В результате удара ВКС по лагерю боевиков в Идлибе 8 сентября ликвидирован главарь группировки "Катиба Таухид"*, причастный к терактам в Сирии, сообщил... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T22:25
2022-09-09T22:25
2022-09-09T22:27
война в сирии
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войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В результате удара ВКС по лагерю боевиков в Идлибе 8 сентября ликвидирован главарь группировки "Катиба Таухид"*, причастный к терактам в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров."По полученным данным, в результате удара ВКС России по лагерю боевиков в провинции Идлиб 8 сентября был ликвидирован лидер незаконного вооруженного формирования "Катиба Таухид Валь-Джихад"* Мухтаров Сирожиддин Зиявутдинович (позывной "Абу Салох"), причастный к организации террористических атак на правительственные силы и объекты гражданской инфраструктуры Сирии", - сказал Егоров на брифинге.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220909/nusra-1815794003.html
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в мире, идлиб (мухафаза), сирия, россия, войска воздушно-космической обороны
Война в Сирии, В мире, Идлиб (мухафаза), Сирия, Россия, Войска воздушно-космической обороны
22:25 09.09.2022 (обновлено: 22:27 09.09.2022)
В Идлибе ликвидировали главаря группировки "Катиба Таухид"*
После удара ВКС по боевикам в Идлибе ликвидирован главарь группировки "Катиба Таухид"*