https://ria.ru/20220909/granitsa-1815734651.html

Граница между Венесуэлой и Колумбией откроется 26 сентября

Граница между Венесуэлой и Колумбией откроется 26 сентября - РИА Новости, 09.09.2022

Граница между Венесуэлой и Колумбией откроется 26 сентября

Закрытая в 2019 году граница между Колумбией и Венесуэлой откроется 26 сентября для самолетов и грузов, сообщил президент Колумбии Густаво Петро. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T17:56

2022-09-09T17:56

2022-09-09T18:06

в мире

венесуэла

колумбия

густаво петро

николас мадуро

хуан гуаидо

каракас

богота

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МЕХИКО, 9 сен - РИА Новости. Закрытая в 2019 году граница между Колумбией и Венесуэлой откроется 26 сентября для самолетов и грузов, сообщил президент Колумбии Густаво Петро."26 сентября мы откроем границу между Колумбией и Венесуэлой. В качестве первого шага будет возобновлено авиасообщение и грузовые перевозки между нашими странами. Подтверждаем приверженность правительства восстановлению братских отношений", - написал политик в своем блоге в Twitter.Президент Венесуэлы Николас Мадуро накануне принял в Каракасе министра торговли Колумбии Германа Уманью Мендосу, на встрече обсуждали дорожную карту восстановления связей двух стран.Отношения Венесуэлы и Колумбии были разорваны в 2019 году из-за признания в Боготе оппозиционера Хуана Гуаидо временным президентом страны. Новый президент Густаво Петро вступил в должность 7 августа с намерением восстановить связи с Венесуэлой. Помимо гуманитарного аспекта - миллионы жителей обеих стран имеют родственников в соседней стране - важную роль для Венесуэлы и Колумбии играет восстановление торговых связей. Товарооборот между ними достигал 8 миллиардов долларов США.

https://ria.ru/20220719/otnosheniya-1803356408.html

венесуэла

колумбия

каракас

богота

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венесуэла, колумбия, густаво петро, николас мадуро, хуан гуаидо, каракас, богота