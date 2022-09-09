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Граница между Венесуэлой и Колумбией откроется 26 сентября - РИА Новости, 09.09.2022
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Граница между Венесуэлой и Колумбией откроется 26 сентября
Граница между Венесуэлой и Колумбией откроется 26 сентября - РИА Новости, 09.09.2022
Граница между Венесуэлой и Колумбией откроется 26 сентября
Закрытая в 2019 году граница между Колумбией и Венесуэлой откроется 26 сентября для самолетов и грузов, сообщил президент Колумбии Густаво Петро. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T17:56
2022-09-09T18:06
в мире
венесуэла
колумбия
густаво петро
николас мадуро
хуан гуаидо
каракас
богота
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МЕХИКО, 9 сен - РИА Новости. Закрытая в 2019 году граница между Колумбией и Венесуэлой откроется 26 сентября для самолетов и грузов, сообщил президент Колумбии Густаво Петро."26 сентября мы откроем границу между Колумбией и Венесуэлой. В качестве первого шага будет возобновлено авиасообщение и грузовые перевозки между нашими странами. Подтверждаем приверженность правительства восстановлению братских отношений", - написал политик в своем блоге в Twitter.Президент Венесуэлы Николас Мадуро накануне принял в Каракасе министра торговли Колумбии Германа Уманью Мендосу, на встрече обсуждали дорожную карту восстановления связей двух стран.Отношения Венесуэлы и Колумбии были разорваны в 2019 году из-за признания в Боготе оппозиционера Хуана Гуаидо временным президентом страны. Новый президент Густаво Петро вступил в должность 7 августа с намерением восстановить связи с Венесуэлой. Помимо гуманитарного аспекта - миллионы жителей обеих стран имеют родственников в соседней стране - важную роль для Венесуэлы и Колумбии играет восстановление торговых связей. Товарооборот между ними достигал 8 миллиардов долларов США.
https://ria.ru/20220719/otnosheniya-1803356408.html
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в мире, венесуэла, колумбия, густаво петро, николас мадуро, хуан гуаидо, каракас, богота
В мире, Венесуэла, Колумбия, Густаво Петро, Николас Мадуро, Хуан Гуаидо, Каракас, Богота
17:56 09.09.2022 (обновлено: 18:06 09.09.2022)
 
Граница между Венесуэлой и Колумбией откроется 26 сентября

Президент Колумбии Петро заявил, что граница с Венесуэлой откроется 26 сентября

© AP Photo / Fernando LlanoВоеннослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Fernando Llano
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией . Архивное фото
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МЕХИКО, 9 сен - РИА Новости. Закрытая в 2019 году граница между Колумбией и Венесуэлой откроется 26 сентября для самолетов и грузов, сообщил президент Колумбии Густаво Петро.
"26 сентября мы откроем границу между Колумбией и Венесуэлой. В качестве первого шага будет возобновлено авиасообщение и грузовые перевозки между нашими странами. Подтверждаем приверженность правительства восстановлению братских отношений", - написал политик в своем блоге в Twitter.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро накануне принял в Каракасе министра торговли Колумбии Германа Уманью Мендосу, на встрече обсуждали дорожную карту восстановления связей двух стран.
Отношения Венесуэлы и Колумбии были разорваны в 2019 году из-за признания в Боготе оппозиционера Хуана Гуаидо временным президентом страны. Новый президент Густаво Петро вступил в должность 7 августа с намерением восстановить связи с Венесуэлой. Помимо гуманитарного аспекта - миллионы жителей обеих стран имеют родственников в соседней стране - важную роль для Венесуэлы и Колумбии играет восстановление торговых связей. Товарооборот между ними достигал 8 миллиардов долларов США.
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В миреВенесуэлаКолумбияГуставо ПетроНиколас МадуроХуан ГуаидоКаракасБогота
 
 
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