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Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до четырех - РИА Новости, 09.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/gorlovka-1815566747.html
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до четырех
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до четырех - РИА Новости, 09.09.2022
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до четырех
Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T08:32
2022-09-09T08:32
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
стирол
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько.Мэр Горловки ранее сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще трех при обстреле города со стороны украинских войск. Зафиксировано прямое попадание снаряда в местную школу."Число раненых возросло до четырёх", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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горловка
донецк (днр)
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в мире, иван приходько, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Стирол
08:32 09.09.2022
 
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до четырех

Мэр Приходько: число пострадавших при обстреле Горловки возросло до четырех человек

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько.
Мэр Горловки ранее сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще трех при обстреле города со стороны украинских войск. Зафиксировано прямое попадание снаряда в местную школу.
"Число раненых возросло до четырёх", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 23:59Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Минеральное, Донецк, Зайцево, Яковлевку и Горловку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван ПриходькоГорловкаДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСтирол
 
 
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