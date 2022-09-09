https://ria.ru/20220909/gorlovka-1815566747.html

Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до четырех

Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до четырех - РИА Новости, 09.09.2022

Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до четырех

Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T08:32

2022-09-09T08:32

2022-09-09T08:32

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько.Мэр Горловки ранее сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще трех при обстреле города со стороны украинских войск. Зафиксировано прямое попадание снаряда в местную школу."Число раненых возросло до четырёх", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220908/dnr-1815549321.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, иван приходько, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол