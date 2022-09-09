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Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до четырех
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до четырех - РИА Новости, 09.09.2022
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до четырех
Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T08:32
2022-09-09T08:32
2022-09-09T08:32
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
стирол
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько.Мэр Горловки ранее сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще трех при обстреле города со стороны украинских войск. Зафиксировано прямое попадание снаряда в местную школу."Число раненых возросло до четырёх", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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в мире, иван приходько, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Стирол
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до четырех
Мэр Приходько: число пострадавших при обстреле Горловки возросло до четырех человек