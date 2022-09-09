https://ria.ru/20220909/gorlovka-1815565914.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб мирный житель

При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 09.09.2022

При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб мирный житель

Мирный житель погиб при обстреле поселка на территории Горловки со стороны украинских войск, снаряд попал в здание местной школы, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T08:14

2022-09-09T08:14

2022-09-09T08:14

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле поселка на территории Горловки со стороны украинских войск, снаряд попал в здание местной школы, сообщил мэр города Иван Приходько.Мэр Горловки ранее сообщил о ранении трех мирных жителей при обстреле города со стороны украинских войск."По уточненной информации, вследствие обстрела горловского поселка Пантелеймоновка со стороны украинских боевиков погиб один мирный горловчанин, трое граждан получили ранения различной степени тяжести. Зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в местную школу", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220909/obstrel-1815560556.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, иван приходько, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол