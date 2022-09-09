https://ria.ru/20220909/golosovanie-1815600681.html

Голосование "на пеньках" на этих выборах не применяется, заявила Памфилова

Голосование "на пеньках" на этих выборах не применяется, заявила Памфилова - РИА Новости, 09.09.2022

Голосование "на пеньках" на этих выборах не применяется, заявила Памфилова

Голосование на придомовых территориях, которое в ряде СМИ называют голосованием "на пеньках", в этом году применяться не будет, голосовать вне участков будут... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T11:26

2022-09-09T11:26

2022-09-09T14:51

россия

политика

элла памфилова

цик рф

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Голосование на придомовых территориях, которое в ряде СМИ называют голосованием "на пеньках", в этом году применяться не будет, голосовать вне участков будут только группы избирателей из труднодоступных населенных пунктов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова."Сейчас в ряде СМИ продолжают о так называемом "голосовании на пеньках", то есть на придомовых территориях. Мы заявляли, рекомендовали нашим коллегам не использовать эту форму, как вы знаете, у нас основная форма в законе - это голосование на непосредственно избирательном участке и голосование на дому", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.По ее словам, в этом году ЦИК рекомендовал голосование вне избирательного участка лишь для групп населения, которые проживают в населенных пунктах или иных местах, где отсутствуют помещения для голосования или затруднено транспортное сообщение. Такой вид будет применяться в 21 субъекте Российской Федерации на территории 1136 избирательных участков в 3031 населенном пункте.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдёт около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

https://ria.ru/20220909/golosovanie-1815580180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, элла памфилова, цик рф, единый день голосования — 2022