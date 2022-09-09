https://ria.ru/20220909/golosovanie-1815577386.html
Более ста тысяч москвичей проголосовали с помощью ДЭГ в первые 38 минут
Более ста тысяч москвичей проголосовали с помощью ДЭГ в первые 38 минут - РИА Новости, 09.09.2022
Более ста тысяч москвичей проголосовали с помощью ДЭГ в первые 38 минут
Более 100 тысяч москвичей проголосовали с помощью ДЭГ в первые 38 минут, об этом сообщил в своем Telegram-канале глава комиссии по законодательству, регламенту, РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T09:53
2022-09-09T09:53
2022-09-09T09:57
политика
александр семенников
москва
московская городская дума
голосование
дистанционное электронное голосование
единый день голосования — 2022
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 100 тысяч москвичей проголосовали с помощью ДЭГ в первые 38 минут, об этом сообщил в своем Telegram-канале глава комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам в Мосгордуме Александр Семенников."Отметка в 100 000 голосов на дистанционном электронном голосовании в Москве была достигнута за 38 минут", - написал Семенников.Согласно данным, опубликованным на сайте по наблюдению за ходом электронного голосования, в Москве на 08.51 получено 164 800 голосов.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований столицы. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
https://ria.ru/20220908/putin-1815491629.html
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политика, александр семенников, москва, московская городская дума, голосование, дистанционное электронное голосование, единый день голосования — 2022, единый день голосования в россии
Политика, Александр Семенников, Москва, Московская городская дума, Голосование, Дистанционное электронное голосование, Единый день голосования — 2022, Единый день голосования в России
09:53 09.09.2022 (обновлено: 09:57 09.09.2022)
Более ста тысяч москвичей проголосовали с помощью ДЭГ в первые 38 минут
Депутат Семенников: более ста тысяч москвичей проголосовали с помощью ДЭГ за 38 минут