https://ria.ru/20220909/germaniya-1815754718.html

Германию предупредили о мрачном будущем с волной банкротств

Германию предупредили о мрачном будущем с волной банкротств - РИА Новости, 09.09.2022

Германию предупредили о мрачном будущем с волной банкротств

Резкое подорожание и дефицит энергоресурсов приведут к сокращению немецкой экономики с волной банкротств и безработицы, говорится в статье Handelsblatt. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T18:50

2022-09-09T18:50

2022-09-09T20:27

в мире

экономика

германия

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Резкое подорожание и дефицит энергоресурсов приведут к сокращению немецкой экономики с волной банкротств и безработицы, говорится в статье Handelsblatt.В 2023 году ВВП Германии сократится на 0,7-1,4 процента. Такие данные приводят ведущие институты экономических исследований страны.Отмечается, что немецкая экономика по некоторым параметрам уже находится в состоянии рецессии, а в будущем году вместо роста ВВП покажет спад на 150 миллиардов евро. При этом инфляция ускорится до 8,7 процента, а расходы на энергоносители вырастут на 260 миллиардов."Сложное положение не могло не отразиться и на предприятиях. Перспективы для бизнеса стали более мрачными, инвестиционный климат ухудшился", — говорится в публикации.В августе количество банкротств увеличилось на 26 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигло 718 случаев, в сентябре аналитики ожидают роста этого показателя еще на четверть."Долгое время количество банкротств оставалось низким, но сейчас наметился перелом в худшую сторону", — пояснил экономист Штеффен Мюллер.Западные страны, включая Германию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20220906/uniper-1814967441.html

https://ria.ru/20220906/evropa-1814889892.html

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в мире, экономика, германия