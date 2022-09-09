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Германию предупредили о мрачном будущем с волной банкротств
Германию предупредили о мрачном будущем с волной банкротств - РИА Новости, 09.09.2022
Германию предупредили о мрачном будущем с волной банкротств
Резкое подорожание и дефицит энергоресурсов приведут к сокращению немецкой экономики с волной банкротств и безработицы, говорится в статье Handelsblatt. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T18:50
2022-09-09T18:50
2022-09-09T20:27
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экономика
германия
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Резкое подорожание и дефицит энергоресурсов приведут к сокращению немецкой экономики с волной банкротств и безработицы, говорится в статье Handelsblatt.В 2023 году ВВП Германии сократится на 0,7-1,4 процента. Такие данные приводят ведущие институты экономических исследований страны.Отмечается, что немецкая экономика по некоторым параметрам уже находится в состоянии рецессии, а в будущем году вместо роста ВВП покажет спад на 150 миллиардов евро. При этом инфляция ускорится до 8,7 процента, а расходы на энергоносители вырастут на 260 миллиардов."Сложное положение не могло не отразиться и на предприятиях. Перспективы для бизнеса стали более мрачными, инвестиционный климат ухудшился", — говорится в публикации.В августе количество банкротств увеличилось на 26 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигло 718 случаев, в сентябре аналитики ожидают роста этого показателя еще на четверть."Долгое время количество банкротств оставалось низким, но сейчас наметился перелом в худшую сторону", — пояснил экономист Штеффен Мюллер.Западные страны, включая Германию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20220906/uniper-1814967441.html
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в мире, экономика, германия
В мире, Экономика, Германия
18:50 09.09.2022 (обновлено: 20:27 09.09.2022)
Германию предупредили о мрачном будущем с волной банкротств
Handelsblatt: без российского газа Германию ждет мрачное будущее с волной банкротств
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.
Резкое подорожание и дефицит энергоресурсов приведут к сокращению немецкой экономики с волной банкротств и безработицы, говорится в статье Handelsblatt
.
В 2023 году ВВП Германии сократится на 0,7-1,4 процента. Такие данные приводят ведущие институты экономических исследований страны.
"Немецкая экономика находится в состоянии спада. <…> Быстро растущие цены на энергию давят на экономику и вгоняют ее в рецессию", — заявили аналитики Института мировой экономики (ИМЭ).
Отмечается, что немецкая экономика по некоторым параметрам уже находится в состоянии рецессии, а в будущем году вместо роста ВВП покажет спад на 150 миллиардов евро. При этом инфляция ускорится до 8,7 процента, а расходы на энергоносители вырастут на 260 миллиардов.
"Сложное положение не могло не отразиться и на предприятиях. Перспективы для бизнеса стали более мрачными, инвестиционный климат ухудшился", — говорится в публикации.
В августе количество банкротств увеличилось на 26 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигло 718 случаев, в сентябре аналитики ожидают роста этого показателя еще на четверть.
"Долгое время количество банкротств оставалось низким, но сейчас наметился перелом в худшую сторону", — пояснил экономист Штеффен Мюллер.
Западные страны, включая Германию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США
и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.