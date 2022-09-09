11:36 09.09.2022 (обновлено: 11:56 09.09.2022)
В бундестаге назвали главную причину, по которой Украина не победит Россию
Депутат бундестага Грегор Гизи заявил, что Украина не сможет победить Россию
© AP Photo / Bernd von JutrczenkaГрегор Гизи, глава фракции "левых" в бундестаге
© AP Photo / Bernd von Jutrczenka
Грегор Гизи, глава фракции "левых" в бундестаге. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Киев не сможет победить Москву, потому что для этого Западу придется ввязаться в ядерную войну с Россией, заявил депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи в интервью газете Der Spiegel.
"В военном отношении Россию невозможно победить. Если только мы не устроим Третью мировую войну. Но мы не можем себе этого позволить", — заявил политик.
"В военном отношении Россию невозможно победить. Если только мы не устроим Третью мировую войну. Но мы не можем себе этого позволить", — заявил политик.
Он добавил, что не понимает, почему Берлин отказался от переговоров с Москвой.
"Мы отказались от переговоров с Россией, чего я совсем не понимаю. Украина не сможет победить, а российская армия очень недооценивается", — резюмировал Гизи.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
"Мы отказались от переговоров с Россией, чего я совсем не понимаю. Украина не сможет победить, а российская армия очень недооценивается", — резюмировал Гизи.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.