https://ria.ru/20220909/germaniya-1815602843.html

В бундестаге назвали главную причину, по которой Украина не победит Россию

В бундестаге назвали главную причину, по которой Украина не победит Россию - РИА Новости, 09.09.2022

В бундестаге назвали главную причину, по которой Украина не победит Россию

Киев не сможет победить Москву, потому что для этого Западу придется ввязаться в ядерную войну с Россией, заявил депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T11:36

2022-09-09T11:36

2022-09-09T11:56

в мире

грегор гизи

россия

украина

германия

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Киев не сможет победить Москву, потому что для этого Западу придется ввязаться в ядерную войну с Россией, заявил депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи в интервью газете Der Spiegel."В военном отношении Россию невозможно победить. Если только мы не устроим Третью мировую войну. Но мы не можем себе этого позволить", — заявил политик. Он добавил, что не понимает, почему Берлин отказался от переговоров с Москвой. "Мы отказались от переговоров с Россией, чего я совсем не понимаю. Украина не сможет победить, а российская армия очень недооценивается", — резюмировал Гизи. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220909/gaz-1815572822.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, грегор гизи, россия, украина, германия