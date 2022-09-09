https://ria.ru/20220909/gaz-1815799699.html

Общий потолок цен на газ звучит более реализуемо, заявил эксперт

Общий потолок цен на газ звучит более реализуемо, заявил эксперт - РИА Новости, 09.09.2022

Общий потолок цен на газ звучит более реализуемо, заявил эксперт

Общий потолок цен на газ для поставщиков в Европу звучит более рационально и реализуемо, чем в отношении только России, такое мнение РИА Новости высказал... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T23:23

2022-09-09T23:23

2022-09-09T23:23

экономика

валерий емельянов

россия

европа

евросоюз

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Общий потолок цен на газ для поставщиков в Европу звучит более рационально и реализуемо, чем в отношении только России, такое мнение РИА Новости высказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.Как сообщил ранее в пятницу министр по вопросам экологического перехода Италии, 15 стран Евросоюза высказались в поддержку общего введения потолка цен на импорт газа, но всего три одобряют его в случае поставок только из РФ. Три страны не имеют предварительных мнений, но хотели бы, чтобы были проведены долгосрочные проверки экономической устойчивости. Пять стран были либо против, либо нейтральны."Общий потолок цен" звучит более рационально и реализуемо, чем в отношении одной только России. По факту же это может быть просто некий общий таможенный барьер, который сравняет цены между покупателями внутри ЕС и будет служить верхним ограничением для импортеров извне, включая Россию, Норвегию, Британию, США и арабские страны", - сказал эксперт.Емельянов отметил, что уже виден раскол между странами, которые могут себе позволить выбирать поставщиков, например, Бельгия и Нидерланды, и теми, которые зависят от российского газа - Венгрия, Австрия. "Вторая группа понимает, что Россия попросту отключит их от снабжения, если они попытаются установить потолок цен", - добавил он.Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании в пятницу обсудили дополнительные меры, которые могут быть применены в ЕС ввиду высоких цен на энергию, в том числе и возможность введения лимита цен на российский газ. Однако это предложение не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики ЕС, сообщили западные СМИ со ссылкой на дипломатов.

https://ria.ru/20220909/limit-1815755065.html

https://ria.ru/20220909/neft-1815792908.html

россия

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экономика, валерий емельянов, россия, европа, евросоюз