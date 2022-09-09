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ЕК попросили изучить возможность введения лимита цен на весь импорт газа - РИА Новости, 09.09.2022
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ЕК попросили изучить возможность введения лимита цен на весь импорт газа
ЕК попросили изучить возможность введения лимита цен на весь импорт газа - РИА Новости, 09.09.2022
ЕК попросили изучить возможность введения лимита цен на весь импорт газа
Министры энергетики стран Евросоюза на заседании в пятницу попросили Еврокомиссию (ЕК) изучить возможность введения лимита цен на весь импорт газа в ЕС, сказала РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T19:59
2022-09-09T19:59
россия
еврокомиссия
евросоюз
европа
в мире
природный газ
брюссель
кадри симсон
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза на заседании в пятницу попросили Еврокомиссию (ЕК) изучить возможность введения лимита цен на весь импорт газа в ЕС, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции.Глава Еврокомиссии ранее выступила за введение в Евросоюзе лимита цен на импорт российского трубопроводного газа.Эта мера, как и ряд других возможных действий в ответ на высокие цены на энергию, обсуждался профильными министрами ЕС 9 сентября в Брюсселе."Сегодня несколько министров также попросили нас проанализировать возможность ограничения цен на остальной газ, который импортирует ЕС", - сказала Симсон после заседания.Однако общий потолок цен, включая и на импорт СПГ, может представлять собой "вызов для безопасности снабжения", добавила она.Симсон отметила, что рынок СПГ глобален, на нем присутствует сильная конкуренция, а Евросоюз не являемся одним из трёх крупнейших импортеров сжиженного газа. При этом сейчас ЕС важно иметь возможность заменять снижение поставок из РФ альтернативными источниками "голубого топлива", отметила Симсон.Министры энергетики стран ЕС по итогам встречи в пятницу попросили Еврокомиссию представить предложения "по ограничению цен на газ", сказал министр промышленности и торговли Чехии Жозеф Сикела на той же пресс-конференции в пятницу."Ограничение цены газа, я думаю, с рыночной точки зрения - это самое сложное дело. Нам нужно немного более точно определить влияние. Превалирующее мнение стран таково: ограничение нам нужно в качестве экстренной меры, но пожалуйста, дайте Еврокомиссии и нам немного больше времени", - добавил он.Во вторник на следующей неделе ожидаются официальные предложения Еврокомиссии по новым мерам в сфере энергетики на фоне высоких цен на газ и электричество.Симсон не стала комментировать, какое предложение по ограничению цен на газ ЕК может представить на следующей неделе.
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россия, еврокомиссия, евросоюз, европа, в мире, природный газ, брюссель, кадри симсон
Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Европа, В мире, Природный газ, Брюссель, Кадри Симсон
19:59 09.09.2022
 
ЕК попросили изучить возможность введения лимита цен на весь импорт газа

Министры стран ЕС попросили ЕК изучить возможность введения лимита цен на весь импорт газа

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза на заседании в пятницу попросили Еврокомиссию (ЕК) изучить возможность введения лимита цен на весь импорт газа в ЕС, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции.
Глава Еврокомиссии ранее выступила за введение в Евросоюзе лимита цен на импорт российского трубопроводного газа.
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Эта мера, как и ряд других возможных действий в ответ на высокие цены на энергию, обсуждался профильными министрами ЕС 9 сентября в Брюсселе.
"Сегодня несколько министров также попросили нас проанализировать возможность ограничения цен на остальной газ, который импортирует ЕС", - сказала Симсон после заседания.
Однако общий потолок цен, включая и на импорт СПГ, может представлять собой "вызов для безопасности снабжения", добавила она.
Симсон отметила, что рынок СПГ глобален, на нем присутствует сильная конкуренция, а Евросоюз не являемся одним из трёх крупнейших импортеров сжиженного газа. При этом сейчас ЕС важно иметь возможность заменять снижение поставок из РФ альтернативными источниками "голубого топлива", отметила Симсон.
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Министры энергетики стран ЕС по итогам встречи в пятницу попросили Еврокомиссию представить предложения "по ограничению цен на газ", сказал министр промышленности и торговли Чехии Жозеф Сикела на той же пресс-конференции в пятницу.
"Ограничение цены газа, я думаю, с рыночной точки зрения - это самое сложное дело. Нам нужно немного более точно определить влияние. Превалирующее мнение стран таково: ограничение нам нужно в качестве экстренной меры, но пожалуйста, дайте Еврокомиссии и нам немного больше времени", - добавил он.
Во вторник на следующей неделе ожидаются официальные предложения Еврокомиссии по новым мерам в сфере энергетики на фоне высоких цен на газ и электричество.
Симсон не стала комментировать, какое предложение по ограничению цен на газ ЕК может представить на следующей неделе.
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