https://ria.ru/20220909/gaz-1815771362.html

ЕК попросили изучить возможность введения лимита цен на весь импорт газа

ЕК попросили изучить возможность введения лимита цен на весь импорт газа - РИА Новости, 09.09.2022

ЕК попросили изучить возможность введения лимита цен на весь импорт газа

Министры энергетики стран Евросоюза на заседании в пятницу попросили Еврокомиссию (ЕК) изучить возможность введения лимита цен на весь импорт газа в ЕС, сказала РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T19:59

2022-09-09T19:59

2022-09-09T19:59

россия

еврокомиссия

евросоюз

европа

в мире

природный газ

брюссель

кадри симсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814650403_0:73:3133:1835_1920x0_80_0_0_605fd068aa03fb46f8e40d075d312846.jpg

БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза на заседании в пятницу попросили Еврокомиссию (ЕК) изучить возможность введения лимита цен на весь импорт газа в ЕС, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции.Глава Еврокомиссии ранее выступила за введение в Евросоюзе лимита цен на импорт российского трубопроводного газа.Эта мера, как и ряд других возможных действий в ответ на высокие цены на энергию, обсуждался профильными министрами ЕС 9 сентября в Брюсселе."Сегодня несколько министров также попросили нас проанализировать возможность ограничения цен на остальной газ, который импортирует ЕС", - сказала Симсон после заседания.Однако общий потолок цен, включая и на импорт СПГ, может представлять собой "вызов для безопасности снабжения", добавила она.Симсон отметила, что рынок СПГ глобален, на нем присутствует сильная конкуренция, а Евросоюз не являемся одним из трёх крупнейших импортеров сжиженного газа. При этом сейчас ЕС важно иметь возможность заменять снижение поставок из РФ альтернативными источниками "голубого топлива", отметила Симсон.Министры энергетики стран ЕС по итогам встречи в пятницу попросили Еврокомиссию представить предложения "по ограничению цен на газ", сказал министр промышленности и торговли Чехии Жозеф Сикела на той же пресс-конференции в пятницу."Ограничение цены газа, я думаю, с рыночной точки зрения - это самое сложное дело. Нам нужно немного более точно определить влияние. Превалирующее мнение стран таково: ограничение нам нужно в качестве экстренной меры, но пожалуйста, дайте Еврокомиссии и нам немного больше времени", - добавил он.Во вторник на следующей неделе ожидаются официальные предложения Еврокомиссии по новым мерам в сфере энергетики на фоне высоких цен на газ и электричество.Симсон не стала комментировать, какое предложение по ограничению цен на газ ЕК может представить на следующей неделе.

https://ria.ru/20220909/limit-1815755065.html

https://ria.ru/20220909/germaniya-1815754718.html

https://ria.ru/20220909/gaz-1815729745.html

россия

европа

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, еврокомиссия, евросоюз, европа, в мире, природный газ, брюссель, кадри симсон