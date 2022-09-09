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Франция поддержит ограничение цен на трубопроводный газ из России - РИА Новости, 09.09.2022
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Франция поддержит ограничение цен на трубопроводный газ из России
Франция поддержит ограничение цен на трубопроводный газ из России - РИА Новости, 09.09.2022
Франция поддержит ограничение цен на трубопроводный газ из России
Франция поддержит меры по сдерживанию цен на газ и электричество, в том числе – установку потолка цены на трубопроводный газ из РФ, если такое предложение от... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T12:14
2022-09-09T12:14
россия
франция
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
санкции
в мире
природный газ
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Франция поддержит меры по сдерживанию цен на газ и электричество, в том числе – установку потолка цены на трубопроводный газ из РФ, если такое предложение от Еврокомиссии поступит, заявила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше по прибытии на внеочередную встречу глав Минэнерго стран ЕС в Брюсселе."Мы поддержим установку потолка цены на российский трубопроводный газ, если Еврокомиссия выступит с таким предложением", - сказала министр. Она также высказалась в пользу других мер, которые должны быть рассмотрены министрами на встрече в пятницу."Франция поддержит механизм по установке потолка цен на спотовом рынке электроэнергии; мы также поддержим предложенные ЕК меры по газу: механизм страхования контрактов по закупке газа, механизмы, ограничивающие финансовые спекуляции на этом рынке, платформу по совместным закупкам газа", - сказала она.Министр отметила, что ряд мер может быть принят в максимально быстрые сроки, а такие, как создание совместной платформы по закупкам газа, займут больше времени.Панье-Рюнаше добавила, что производители энергии, которые сейчас находятся в выигрышном положении из-за того, что цены производства значительно ниже рыночных, должны помочь конечным потребителям. "Их вклад может быть значительным и может позволить странам ЕС поддержать потребителей и снизить их счет за газ; мы поддержим такие меры на уровне ЕС", - сказала французский министр.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Комментируя идеи ограничить цены на российские энергоресурсы, Путин заявил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Россия не будет поставлять на экспорт ни газ, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, если это будет противоречить ее интересам, подчеркнул президент.
https://ria.ru/20220909/energoresursy-1815610706.html
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россия, франция, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, санкции, в мире, природный газ, европа
Россия, Франция, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Санкции, В мире, Природный газ, Европа
12:14 09.09.2022
 
Франция поддержит ограничение цен на трубопроводный газ из России

Франция поддержит предложение ЕК о введении потолка цены на трубопроводный газ из России

© AP Photo / Michel SpinglerРабочий на компрессорной станции во Франции
Рабочий на компрессорной станции во Франции - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Michel Spingler
Рабочий на компрессорной станции во Франции. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Франция поддержит меры по сдерживанию цен на газ и электричество, в том числе – установку потолка цены на трубопроводный газ из РФ, если такое предложение от Еврокомиссии поступит, заявила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше по прибытии на внеочередную встречу глав Минэнерго стран ЕС в Брюсселе.
"Мы поддержим установку потолка цены на российский трубопроводный газ, если Еврокомиссия выступит с таким предложением", - сказала министр. Она также высказалась в пользу других мер, которые должны быть рассмотрены министрами на встрече в пятницу.
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Потолок цен на энергоресурсы обернется скользким полом, заявила Захарова
"Франция поддержит механизм по установке потолка цен на спотовом рынке электроэнергии; мы также поддержим предложенные ЕК меры по газу: механизм страхования контрактов по закупке газа, механизмы, ограничивающие финансовые спекуляции на этом рынке, платформу по совместным закупкам газа", - сказала она.
Министр отметила, что ряд мер может быть принят в максимально быстрые сроки, а такие, как создание совместной платформы по закупкам газа, займут больше времени.
Панье-Рюнаше добавила, что производители энергии, которые сейчас находятся в выигрышном положении из-за того, что цены производства значительно ниже рыночных, должны помочь конечным потребителям. "Их вклад может быть значительным и может позволить странам ЕС поддержать потребителей и снизить их счет за газ; мы поддержим такие меры на уровне ЕС", - сказала французский министр.
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Австрия отказалась поддержать предложение ЕК о лимите цен на российский газ
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Комментируя идеи ограничить цены на российские энергоресурсы, Путин заявил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Россия не будет поставлять на экспорт ни газ, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, если это будет противоречить ее интересам, подчеркнул президент.
Европа и российский газ: рост поставок и структура потребления
21 мая, 09:30Инфографика
Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления
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