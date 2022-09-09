https://ria.ru/20220909/gaz-1815613765.html

Франция поддержит ограничение цен на трубопроводный газ из России

Франция поддержит ограничение цен на трубопроводный газ из России - РИА Новости, 09.09.2022

Франция поддержит ограничение цен на трубопроводный газ из России

Франция поддержит меры по сдерживанию цен на газ и электричество, в том числе – установку потолка цены на трубопроводный газ из РФ, если такое предложение от... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T12:14

2022-09-09T12:14

2022-09-09T12:14

россия

франция

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природный газ

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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Франция поддержит меры по сдерживанию цен на газ и электричество, в том числе – установку потолка цены на трубопроводный газ из РФ, если такое предложение от Еврокомиссии поступит, заявила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше по прибытии на внеочередную встречу глав Минэнерго стран ЕС в Брюсселе."Мы поддержим установку потолка цены на российский трубопроводный газ, если Еврокомиссия выступит с таким предложением", - сказала министр. Она также высказалась в пользу других мер, которые должны быть рассмотрены министрами на встрече в пятницу."Франция поддержит механизм по установке потолка цен на спотовом рынке электроэнергии; мы также поддержим предложенные ЕК меры по газу: механизм страхования контрактов по закупке газа, механизмы, ограничивающие финансовые спекуляции на этом рынке, платформу по совместным закупкам газа", - сказала она.Министр отметила, что ряд мер может быть принят в максимально быстрые сроки, а такие, как создание совместной платформы по закупкам газа, займут больше времени.Панье-Рюнаше добавила, что производители энергии, которые сейчас находятся в выигрышном положении из-за того, что цены производства значительно ниже рыночных, должны помочь конечным потребителям. "Их вклад может быть значительным и может позволить странам ЕС поддержать потребителей и снизить их счет за газ; мы поддержим такие меры на уровне ЕС", - сказала французский министр.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Комментируя идеи ограничить цены на российские энергоресурсы, Путин заявил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Россия не будет поставлять на экспорт ни газ, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, если это будет противоречить ее интересам, подчеркнул президент.

https://ria.ru/20220909/energoresursy-1815610706.html

https://ria.ru/20220909/gaz-1815600010.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, франция, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, санкции, в мире, природный газ, европа