https://ria.ru/20220909/gaz-1815607127.html
Польша призвала ЕС ограничить цены на газ от всех поставщиков
Польша призвала ЕС ограничить цены на газ от всех поставщиков - РИА Новости, 09.09.2022
Польша призвала ЕС ограничить цены на газ от всех поставщиков
Польша выступает за ограничение на уровне Европейского союза цен на газ ото всех поставщиков, а не только из России, заявила министр климата и окружающей среды... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:49
2022-09-09T11:49
2022-09-09T11:49
экономика
польша
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россия
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Польша выступает за ограничение на уровне Европейского союза цен на газ ото всех поставщиков, а не только из России, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, прибыв в Брюссель на встречу глав энергетических ведомств стран ЕС."Мы будем сегодня решительно поддерживать, несмотря на то, что сегодня состоится только дискуссия, не будет голосования, … максимальную цену на каждый импортируемый газ", - сказала Москва."Цены газа и энергии недопустимые. Мы должны быстро реагировать, искать национальные и европейские решения, чтобы эффективно защищать как граждан, так и предпринимателей. Это решение, в котором Европа сейчас остро нуждается, будучи в сильной зависимости от импортного газа", - добавила она.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами для "улучшения ситуации" в условиях роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива".
https://ria.ru/20220905/energokrizis-1814375331.html
https://ria.ru/20220908/potok-1815192299.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, польша, анна москва, россия, евросоюз, еврокомиссия, природный газ
Экономика, Польша, Анна Москва, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Природный газ
Польша призвала ЕС ограничить цены на газ от всех поставщиков
Министр Москва: Польша выступает за ограничение цен на газ от всех поставщиков ЕС
БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Польша выступает за ограничение на уровне Европейского союза цен на газ ото всех поставщиков, а не только из России, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, прибыв в Брюссель на встречу глав энергетических ведомств стран ЕС.
"Мы будем сегодня решительно поддерживать, несмотря на то, что сегодня состоится только дискуссия, не будет голосования, … максимальную цену на каждый импортируемый газ", - сказала Москва.
"Цены газа и энергии недопустимые. Мы должны быстро реагировать, искать национальные и европейские решения, чтобы эффективно защищать как граждан, так и предпринимателей. Это решение, в котором Европа сейчас остро нуждается, будучи в сильной зависимости от импортного газа", - добавила она.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами для "улучшения ситуации" в условиях роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива".