https://ria.ru/20220909/gaz-1815607127.html

Польша призвала ЕС ограничить цены на газ от всех поставщиков

Польша призвала ЕС ограничить цены на газ от всех поставщиков - РИА Новости, 09.09.2022

Польша призвала ЕС ограничить цены на газ от всех поставщиков

Польша выступает за ограничение на уровне Европейского союза цен на газ ото всех поставщиков, а не только из России, заявила министр климата и окружающей среды... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T11:49

2022-09-09T11:49

2022-09-09T11:49

экономика

польша

анна москва

россия

евросоюз

еврокомиссия

природный газ

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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Польша выступает за ограничение на уровне Европейского союза цен на газ ото всех поставщиков, а не только из России, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, прибыв в Брюссель на встречу глав энергетических ведомств стран ЕС."Мы будем сегодня решительно поддерживать, несмотря на то, что сегодня состоится только дискуссия, не будет голосования, … максимальную цену на каждый импортируемый газ", - сказала Москва."Цены газа и энергии недопустимые. Мы должны быстро реагировать, искать национальные и европейские решения, чтобы эффективно защищать как граждан, так и предпринимателей. Это решение, в котором Европа сейчас остро нуждается, будучи в сильной зависимости от импортного газа", - добавила она.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами для "улучшения ситуации" в условиях роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива".

https://ria.ru/20220905/energokrizis-1814375331.html

https://ria.ru/20220908/potok-1815192299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, польша, анна москва, россия, евросоюз, еврокомиссия, природный газ