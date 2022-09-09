https://ria.ru/20220909/gagarina-1815604013.html

Гагарина записала нежный клип с Биланом

Гагарина записала нежный клип с Биланом - РИА Новости, 09.09.2022

Гагарина записала нежный клип с Биланом

Полина Гагарина показала совместный клип с Димой Биланом на песню "Души". Артистка написала, что хотела новым треком "согреть" аудиторию. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T17:32

2022-09-09T17:32

2022-09-09T17:32

шоубиз

полина гагарина

дима билан (виктор белан)

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Полина Гагарина показала совместный клип с Димой Биланом на песню "Души". Артистка написала, что хотела новым треком "согреть" аудиторию."Хочу, чтобы он (совместный трек с Биланом – прим. ред.) вас согрел, потому что на улице как будто декабрь", – отметила Гагарина.В видео Полина босиком в розовом воздушном платье танцует на крыше, а Дима гладит ее по спине и смеется. В комментариях подписчики пожалели, что в жизни артисты не встречаются."Наконец-то сделали дуэт вместе", "Вместе смотритесь отлично", "Как же это умилительно", – написали пользователи.Ранее Билан снялся в клипе у Zivertвместе с Бастой и Niletto.

https://ria.ru/20220908/titomir-1815334252.html

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

полина гагарина, дима билан (виктор белан)