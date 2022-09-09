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Гагарина записала нежный клип с Биланом - РИА Новости, 09.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220909/gagarina-1815604013.html
Гагарина записала нежный клип с Биланом
Гагарина записала нежный клип с Биланом - РИА Новости, 09.09.2022
Гагарина записала нежный клип с Биланом
Полина Гагарина показала совместный клип с Димой Биланом на песню "Души". Артистка написала, что хотела новым треком "согреть" аудиторию. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T17:32
2022-09-09T17:32
шоубиз
полина гагарина
дима билан (виктор белан)
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Полина Гагарина показала совместный клип с Димой Биланом на песню "Души". Артистка написала, что хотела новым треком "согреть" аудиторию."Хочу, чтобы он (совместный трек с Биланом – прим. ред.) вас согрел, потому что на улице как будто декабрь", – отметила Гагарина.В видео Полина босиком в розовом воздушном платье танцует на крыше, а Дима гладит ее по спине и смеется. В комментариях подписчики пожалели, что в жизни артисты не встречаются."Наконец-то сделали дуэт вместе", "Вместе смотритесь отлично", "Как же это умилительно", – написали пользователи.Ранее Билан снялся в клипе у Zivertвместе с Бастой и Niletto.
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полина гагарина, дима билан (виктор белан)
Шоубиз, Полина Гагарина, Дима Билан (Виктор Белан)
17:32 09.09.2022
 
Гагарина записала нежный клип с Биланом

Полина Гагарина записала нежный клип с Димой Биланом "Души"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкXXVI церемония вручения премии "Золотой граммофон"
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© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Полина Гагарина показала совместный клип с Димой Биланом на песню "Души". Артистка написала, что хотела новым треком "согреть" аудиторию.
"Хочу, чтобы он (совместный трек с Биланом – прим. ред.) вас согрел, потому что на улице как будто декабрь", – отметила Гагарина.
В видео Полина босиком в розовом воздушном платье танцует на крыше, а Дима гладит ее по спине и смеется. В комментариях подписчики пожалели, что в жизни артисты не встречаются.
"Наконец-то сделали дуэт вместе", "Вместе смотритесь отлично", "Как же это умилительно", – написали пользователи.
Ранее Билан снялся в клипе у Zivertвместе с Бастой и Niletto.
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ШоубизПолина ГагаринаДима Билан (Виктор Белан)
 
 
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