https://ria.ru/20220909/gagarina-1815604013.html
Гагарина записала нежный клип с Биланом
Гагарина записала нежный клип с Биланом - РИА Новости, 09.09.2022
Гагарина записала нежный клип с Биланом
Полина Гагарина показала совместный клип с Димой Биланом на песню "Души". Артистка написала, что хотела новым треком "согреть" аудиторию. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T17:32
2022-09-09T17:32
2022-09-09T17:32
шоубиз
полина гагарина
дима билан (виктор белан)
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Полина Гагарина показала совместный клип с Димой Биланом на песню "Души". Артистка написала, что хотела новым треком "согреть" аудиторию."Хочу, чтобы он (совместный трек с Биланом – прим. ред.) вас согрел, потому что на улице как будто декабрь", – отметила Гагарина.В видео Полина босиком в розовом воздушном платье танцует на крыше, а Дима гладит ее по спине и смеется. В комментариях подписчики пожалели, что в жизни артисты не встречаются."Наконец-то сделали дуэт вместе", "Вместе смотритесь отлично", "Как же это умилительно", – написали пользователи.Ранее Билан снялся в клипе у Zivertвместе с Бастой и Niletto.
https://ria.ru/20220908/titomir-1815334252.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
полина гагарина, дима билан (виктор белан)
Шоубиз, Полина Гагарина, Дима Билан (Виктор Белан)
Гагарина записала нежный клип с Биланом
Полина Гагарина записала нежный клип с Димой Биланом "Души"
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Полина Гагарина показала совместный клип с Димой Биланом на песню "Души". Артистка написала, что хотела новым треком "согреть" аудиторию.
"Хочу, чтобы он (совместный трек с Биланом – прим. ред.) вас согрел, потому что на улице как будто декабрь", – отметила Гагарина.
В видео Полина босиком в розовом воздушном платье танцует на крыше, а Дима гладит ее по спине и смеется. В комментариях подписчики пожалели, что в жизни артисты не встречаются.
"Наконец-то сделали дуэт вместе", "Вместе смотритесь отлично", "Как же это умилительно", – написали пользователи.
Ранее Билан снялся
в клипе у Zivertвместе с Бастой и Niletto.