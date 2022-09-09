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ФСБ пресекла попытку ввоза крупной партии наркотиков из Латвии - РИА Новости, 09.09.2022
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ФСБ пресекла попытку ввоза крупной партии наркотиков из Латвии
ФСБ пресекла попытку ввоза крупной партии наркотиков из Латвии - РИА Новости, 09.09.2022
ФСБ пресекла попытку ввоза крупной партии наркотиков из Латвии
ФСБ задержала граждан Украины, пытавшихся провезти в Россию крупную партию наркотиков с территории Латвии, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T09:56
2022-09-09T10:12
россия
латвия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. ФСБ задержала граждан Украины, пытавшихся провезти в Россию крупную партию наркотиков с территории Латвии, сообщили в ведомстве.Там отметили, что сотрудники пограничного управления ФСБ по Псковской области в пункте пропуска Убылинка обнаружили 57 килограммов мефедрона в тайниках, выявленных в бензобаках двух автомобилей. Автомобилями управляли граждане Украины."Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 229.1 ("Контрабанда наркотических веществ". — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.
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россия, латвия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Латвия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
09:56 09.09.2022 (обновлено: 10:12 09.09.2022)
 
ФСБ пресекла попытку ввоза крупной партии наркотиков из Латвии

Сотрудники ФСБ пресекли попытку ввоза крупной партии наркотиков с территории Латвии

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. ФСБ задержала граждан Украины, пытавшихся провезти в Россию крупную партию наркотиков с территории Латвии, сообщили в ведомстве.
Там отметили, что сотрудники пограничного управления ФСБ по Псковской области в пункте пропуска Убылинка обнаружили 57 килограммов мефедрона в тайниках, выявленных в бензобаках двух автомобилей.
Автомобилями управляли граждане Украины.
"Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 229.1 ("Контрабанда наркотических веществ". — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.
Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.
Здание Службы безопасности Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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Украинские спецслужбы распространяли наркотики в России, заявили в Совбезе
 
РоссияЛатвияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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