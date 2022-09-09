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ФСБ пресекла попытку ввоза крупной партии наркотиков из Латвии
ФСБ пресекла попытку ввоза крупной партии наркотиков из Латвии - РИА Новости, 09.09.2022
ФСБ пресекла попытку ввоза крупной партии наркотиков из Латвии
ФСБ задержала граждан Украины, пытавшихся провезти в Россию крупную партию наркотиков с территории Латвии, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T09:56
2022-09-09T09:56
2022-09-09T10:12
россия
латвия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. ФСБ задержала граждан Украины, пытавшихся провезти в Россию крупную партию наркотиков с территории Латвии, сообщили в ведомстве.Там отметили, что сотрудники пограничного управления ФСБ по Псковской области в пункте пропуска Убылинка обнаружили 57 килограммов мефедрона в тайниках, выявленных в бензобаках двух автомобилей. Автомобилями управляли граждане Украины."Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 229.1 ("Контрабанда наркотических веществ". — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220829/sovbez-1812949266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, латвия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Латвия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
09:56 09.09.2022 (обновлено: 10:12 09.09.2022)
ФСБ пресекла попытку ввоза крупной партии наркотиков из Латвии
Сотрудники ФСБ пресекли попытку ввоза крупной партии наркотиков с территории Латвии
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. ФСБ задержала граждан Украины, пытавшихся провезти в Россию крупную партию наркотиков с территории Латвии, сообщили в ведомстве.
Там отметили, что сотрудники пограничного управления ФСБ по Псковской области в пункте пропуска Убылинка обнаружили 57 килограммов мефедрона в тайниках, выявленных в бензобаках двух автомобилей.
Автомобилями управляли граждане Украины
.
"Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 229.1 ("Контрабанда наркотических веществ". — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.
Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.