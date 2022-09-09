https://ria.ru/20220909/fsb-1815577881.html

ФСБ пресекла попытку ввоза крупной партии наркотиков из Латвии

ФСБ пресекла попытку ввоза крупной партии наркотиков из Латвии - РИА Новости, 09.09.2022

ФСБ пресекла попытку ввоза крупной партии наркотиков из Латвии

ФСБ задержала граждан Украины, пытавшихся провезти в Россию крупную партию наркотиков с территории Латвии, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T09:56

2022-09-09T09:56

2022-09-09T10:12

россия

латвия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. ФСБ задержала граждан Украины, пытавшихся провезти в Россию крупную партию наркотиков с территории Латвии, сообщили в ведомстве.Там отметили, что сотрудники пограничного управления ФСБ по Псковской области в пункте пропуска Убылинка обнаружили 57 килограммов мефедрона в тайниках, выявленных в бензобаках двух автомобилей. Автомобилями управляли граждане Украины."Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 229.1 ("Контрабанда наркотических веществ". — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220829/sovbez-1812949266.html

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латвия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, латвия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия