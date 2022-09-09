https://ria.ru/20220909/feyki-1815641253.html
Защита обжалует продление ареста Яшину* по делу о фейках об армии
Защита обжалует продление ареста Яшину* по делу о фейках об армии - РИА Новости, 09.09.2022
Защита обжалует продление ареста Яшину* по делу о фейках об армии
Защита обжалует продление до середины ноября ареста муниципальному депутату Илье Яшину* (признан иноагентом) по делу о распространении фейков про российскую... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:39
2022-09-09T13:39
2022-09-09T13:39
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Защита обжалует продление до середины ноября ареста муниципальному депутату Илье Яшину* (признан иноагентом) по делу о распространении фейков про российскую армию, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Прохоров."Мы будем обжаловать, разумеется", - рассказал собеседник агентства.Сегодня Басманный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия и продлил Яшину* арест на два месяца, до 12 ноября. Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя.Яшин* был арестован в середине июля по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти).Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube о событиях в Буче. Вину он не признает и считает своё дело политически мотивированным. Политику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.В середине июля Яшина* также внесли в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220906/asmus-1814796871.html
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происшествия, илья яшин, вадим прохоров, россия, буча, вооруженные силы рф, youtube
Происшествия, Илья Яшин, Вадим Прохоров, Россия, Буча, Вооруженные силы РФ, YouTube
Защита обжалует продление ареста Яшину* по делу о фейках об армии
Защита обжалует продление до середины ноября ареста Яшину* по делу о фейках об армии
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Защита обжалует продление до середины ноября ареста муниципальному депутату Илье Яшину* (признан иноагентом) по делу о распространении фейков про российскую армию, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Прохоров.
"Мы будем обжаловать, разумеется", - рассказал собеседник агентства.
Сегодня Басманный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия и продлил Яшину* арест на два месяца, до 12 ноября. Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя.
Яшин* был арестован в середине июля по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ
(публичное распространение фейков об использовании ВС РФ
по мотивам политической или иной ненависти).
Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube
о событиях в Буче
. Вину он не признает и считает своё дело политически мотивированным. Политику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
В середине июля Яшина* также внесли в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента