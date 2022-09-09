https://ria.ru/20220909/feyki-1815641253.html

Защита обжалует продление ареста Яшину* по делу о фейках об армии

Защита обжалует продление ареста Яшину* по делу о фейках об армии - РИА Новости, 09.09.2022

Защита обжалует продление ареста Яшину* по делу о фейках об армии

Защита обжалует продление до середины ноября ареста муниципальному депутату Илье Яшину* (признан иноагентом) по делу о распространении фейков про российскую... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T13:39

2022-09-09T13:39

2022-09-09T13:39

происшествия

илья яшин

вадим прохоров

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буча

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Защита обжалует продление до середины ноября ареста муниципальному депутату Илье Яшину* (признан иноагентом) по делу о распространении фейков про российскую армию, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Прохоров."Мы будем обжаловать, разумеется", - рассказал собеседник агентства.Сегодня Басманный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия и продлил Яшину* арест на два месяца, до 12 ноября. Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя.Яшин* был арестован в середине июля по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти).Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube о событиях в Буче. Вину он не признает и считает своё дело политически мотивированным. Политику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.В середине июля Яшина* также внесли в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220906/asmus-1814796871.html

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происшествия, илья яшин, вадим прохоров, россия, буча, вооруженные силы рф, youtube