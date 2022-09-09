https://ria.ru/20220909/facepay-1815672241.html

Москвичам предложили выбрать русское название для сервиса Face Pay

Москвичам предложили выбрать русское название для сервиса Face Pay - РИА Новости, 09.09.2022

Москвичам предложили выбрать русское название для сервиса Face Pay

Москвичам предлагают выбрать русское название сервиса Face Pay, сообщил журналистам в пятницу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T15:05

2022-09-09T15:05

2022-09-09T15:05

общество

технологии

максим ликсутов

москва

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москвичам предлагают выбрать русское название сервиса Face Pay, сообщил журналистам в пятницу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Мы предлагаем выбрать русское название сервиса Face Pay. Победителя наградим 3 годами бесплатных поездок в городском транспорте по биометрии", - рассказал Ликсутов.По его словам, в московском транспорте расширят применение системы Face Pay. Уже в этом году начнут пилотный проект на "Аэроэкспрессе", а в 2023 году запустят полноценно. Также сервис заработает на речном транспорте. "В 2023 году планируем начать пилотный проект на МЦД, продолжим тестирование в наземном транспорте. Пассажиры просили добавить возможность привязки льготных проездных билетов к Face Pay. Поэтому до конца года сервис в тестовом режиме заработает для студентов с социальными картами и категорий граждан с бесплатным проездом", - добавил заммэра.

https://ria.ru/20220622/anglitsizmy-1797269487.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, максим ликсутов , москва