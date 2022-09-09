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ЕС введет строгие ограничения на туристические визы для россиян - РИА Новости, 09.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220909/evrosoyuz-1815624820.html
ЕС введет строгие ограничения на туристические визы для россиян
ЕС введет строгие ограничения на туристические визы для россиян - РИА Новости, 09.09.2022
ЕС введет строгие ограничения на туристические визы для россиян
Поездки в страны Евросоюза из России по туристическим визам будут доступны только журналистами и гражданам, выезжающим по семейным и гуманитарным... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T12:53
2022-09-09T19:50
евросоюз
новости - туризм
туризм
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 сен — РИА Новости. Поездки в страны Евросоюза из России по туристическим визам будут доступны только журналистами и гражданам, выезжающим по семейным и гуманитарным обстоятельствам, заявила еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон."Больше нет оснований доверять русским. Россияне не могут быть туристами на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским", — заявила Йоханссон на финско-российской границе на КПП Нуйямаа (Брусничное), где она находится с визитом.Трансляцию брифинга вели финские СМИ.Йоханссон заявила, что в пятницу Европейский совет примет ее предложение "полностью заморозить туристические визы для россиян".Это решение поддержала министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен."Финляндия все время настаивала на совместном решении ЕС, потому что в противном случае русские смогли бы обойти более мягкие методы некоторых стран и в этом случае российский туризм продолжился бы. Отдельные решения также привели бы к тому, к чему стремился Путин, то есть к тому, что ЕС начал бы распадаться в санкционных решениях", — сказала она.На минувшей неделе главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз с Россией, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя планы Брюсселя, заявила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что если Евросоюз введет ограничения на выдачу виз россиянам, то их граждане также столкнутся с неудобствами при пересечении границы. По его словам, это "еще одна спираль безрассудного русофобского отношения". При этом ранее в Кремле выразили надежду на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи "шенгена".
https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815621857.html
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евросоюз, новости - туризм
Евросоюз, Новости - Туризм, Туризм
12:53 09.09.2022 (обновлено: 19:50 09.09.2022)
 
ЕС введет строгие ограничения на туристические визы для россиян

Еврокомиссар Йоханссон анонсировала введение строгих ограничений на выдачу виз россиянам

© AFP 2022 / Alessandro RampazzoПутешественники перед табло в аэропорту Хельсинки
Путешественники перед табло в аэропорту Хельсинки - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AFP 2022 / Alessandro Rampazzo
Путешественники перед табло в аэропорту Хельсинки
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 9 сен — РИА Новости. Поездки в страны Евросоюза из России по туристическим визам будут доступны только журналистами и гражданам, выезжающим по семейным и гуманитарным обстоятельствам, заявила еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон.
"Больше нет оснований доверять русским. Россияне не могут быть туристами на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским", — заявила Йоханссон на финско-российской границе на КПП Нуйямаа (Брусничное), где она находится с визитом.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
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В Кремле заявили, что все ответные меры на санкции Запада будут выверенными
Трансляцию брифинга вели финские СМИ.
Йоханссон заявила, что в пятницу Европейский совет примет ее предложение "полностью заморозить туристические визы для россиян".
Это решение поддержала министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен.
"Финляндия все время настаивала на совместном решении ЕС, потому что в противном случае русские смогли бы обойти более мягкие методы некоторых стран и в этом случае российский туризм продолжился бы. Отдельные решения также привели бы к тому, к чему стремился Путин, то есть к тому, что ЕС начал бы распадаться в санкционных решениях", — сказала она.
На минувшей неделе главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз с Россией, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя планы Брюсселя, заявила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что если Евросоюз введет ограничения на выдачу виз россиянам, то их граждане также столкнутся с неудобствами при пересечении границы. По его словам, это "еще одна спираль безрассудного русофобского отношения". При этом ранее в Кремле выразили надежду на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи "шенгена".
Зона паспортного контроля - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
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МИД России заявил о возможном введении виз для украинцев
 
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