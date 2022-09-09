https://ria.ru/20220909/evrosoyuz-1815624820.html

ЕС введет строгие ограничения на туристические визы для россиян

ЕС введет строгие ограничения на туристические визы для россиян - РИА Новости, 09.09.2022

ЕС введет строгие ограничения на туристические визы для россиян

Поездки в страны Евросоюза из России по туристическим визам будут доступны только журналистами и гражданам, выезжающим по семейным и гуманитарным... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T12:53

2022-09-09T12:53

2022-09-09T19:50

евросоюз

новости - туризм

туризм

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ХЕЛЬСИНКИ, 9 сен — РИА Новости. Поездки в страны Евросоюза из России по туристическим визам будут доступны только журналистами и гражданам, выезжающим по семейным и гуманитарным обстоятельствам, заявила еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон."Больше нет оснований доверять русским. Россияне не могут быть туристами на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским", — заявила Йоханссон на финско-российской границе на КПП Нуйямаа (Брусничное), где она находится с визитом.Трансляцию брифинга вели финские СМИ.Йоханссон заявила, что в пятницу Европейский совет примет ее предложение "полностью заморозить туристические визы для россиян".Это решение поддержала министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен."Финляндия все время настаивала на совместном решении ЕС, потому что в противном случае русские смогли бы обойти более мягкие методы некоторых стран и в этом случае российский туризм продолжился бы. Отдельные решения также привели бы к тому, к чему стремился Путин, то есть к тому, что ЕС начал бы распадаться в санкционных решениях", — сказала она.На минувшей неделе главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз с Россией, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя планы Брюсселя, заявила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что если Евросоюз введет ограничения на выдачу виз россиянам, то их граждане также столкнутся с неудобствами при пересечении границы. По его словам, это "еще одна спираль безрассудного русофобского отношения". При этом ранее в Кремле выразили надежду на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи "шенгена".

https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815621857.html

https://ria.ru/20220909/vizy-1815597089.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евросоюз, новости - туризм