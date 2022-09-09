https://ria.ru/20220909/evropa-1815780652.html

Спецпомощник Рейгана предложил Байдену сменить тактику по Украине

Спецпомощник Рейгана предложил Байдену сменить тактику по Украине - РИА Новости, 09.09.2022

Спецпомощник Рейгана предложил Байдену сменить тактику по Украине

Американским налогоплательщикам не выгодны затягивание или заморозка украинского кризиса, а Европе следует самостоятельно решать вопросы собственной обороны, не РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T20:53

2022-09-09T20:53

2022-09-09T22:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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джо байден

дуг бэндоу

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Американским налогоплательщикам не выгодны затягивание или заморозка украинского кризиса, а Европе следует самостоятельно решать вопросы собственной обороны, не рассчитывая на "американскую халяву", написал в колонке для The American Conservative старший научный сотрудник Института Катона, бывший спецпомощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.Автор отметил, что несмотря на громкие заявления европейских политиков, их энтузиазм относительно повышения оборонных расходов угас, и обвинил администрацию Джо Байдена в бездействии. По мнению Бэндоу, Белый дом не делает ничего, чтобы заставить европейцев тратиться на оборону."В течение многих лет преуспевающие европейские союзники отказывались брать на себя ответственность за собственную оборону, предпочитая бесплатно пользоваться Америкой", — возмутился публицист.Он выразил недовольство, что европейские лидеры делают громкие заявления о поддержке Украины, но большую часть помощи Киеву оказывает Вашингтон."Ни итальянцы, ни испанцы, ни кто-либо еще к западу от реки Одер не заинтересованы в том, чтобы подписать контракт с Украиной, не говоря уже о том, чтобы посылать войска для ее защиты", — продолжил Бэндоу.По его мнению, Байдену может быть выгодно такое положение вещей: Белый дом тратит деньги американских налогоплательщиков на помощь Украине, чтобы бороться с Россией."Американцы остаются в безопасности дома, пока Вашингтон сражается с Москвой в Европе до последнего украинца", — добавил автор.Бэндоу заявил, что в Европе наметился раскол между желающими поскорее достичь решения конфликта и теми, кто хочет "наказать" Россию. При этом все больше людей недовольны слишком большим вниманием местных политиков к Украине и игнорированием внутренних проблем."Эти настроения обязательно усилятся с наступлением зимы и холодов", — предсказал аналитик.Он подчеркнул, что от антироссийских санкций страдает и Запад. Европейские страны испытывают дефицит нефти и газа, из-за чего цены на энергоресурсы резко выросли. От этого выиграла Москва, европейцы же страдают.Бэндоу призвал США заботиться о своих интересах — стремиться к миру в Европе, а не использовать Украину против России. Он подчеркнул, что американской помощи Киеву уже достаточно, и теперь пора указать украинцам, что поддержка не бесконечна. Политолог призвал Вашингтон предоставить Брюсселю ведущую роль в урегулировании кризиса и не пытаться управлять миром."Европейцам давно пора взять на себя основную ответственность за собственную оборону. Они будут вести себя как дети, пока Вашингтон относится к ним как к детям", — подытожил Бэндоу.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новом пакете помощи для Киева.

https://ria.ru/20220428/ssha-1785876436.html

https://ria.ru/20220909/nato-1815698920.html

https://ria.ru/20220909/slovakiya-1815725485.html

https://ria.ru/20220906/zelenskiy-1814956738.html

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в мире, украина, европа, нато, джо байден, дуг бэндоу