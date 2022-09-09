https://ria.ru/20220909/evropa-1815673582.html

США не оставят союзников в Европе "на морозе" без топлива, заявил Блинкен

США не оставят союзников в Европе "на морозе" без топлива, заявил Блинкен - РИА Новости, 09.09.2022

США не оставят союзников в Европе "на морозе" без топлива, заявил Блинкен

США не оставят своих европейских союзников "на морозе", стремясь всеми силами обеспечить нужды стран региона в преддверии наступления зимы, заявил в пятницу... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T15:10

2022-09-09T15:10

2022-09-09T15:10

в мире

энтони блинкен

сша

евросоюз

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. США не оставят своих европейских союзников "на морозе", стремясь всеми силами обеспечить нужды стран региона в преддверии наступления зимы, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен."Разумеется, мы не бросим наших друзей на морозе", - сказал Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО в Брюсселе. Таким образом он прокомментировал ситуацию с перебоями в энергопоставках в страны Европы на фоне продолжающегося кризиса вокруг Украины."Хотя цена противостояния агрессии Кремля и является высокой, цена бездействия будет еще выше", - добавил глава американской дипломатии.Комментируя перспективы разрешения украинского кризиса, госсекретарь США выступил с утверждением, что Москва, по мнению Вашингтона, на данном этапе не проявляет заинтересованности в диалоге с Киевом о мирном урегулировании данного конфликта.

https://ria.ru/20220909/evropa-1815490097.html

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, энтони блинкен, сша, евросоюз, санкции в отношении россии