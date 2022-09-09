https://ria.ru/20220909/evropa-1815673582.html
США не оставят союзников в Европе "на морозе" без топлива, заявил Блинкен
США не оставят союзников в Европе "на морозе" без топлива, заявил Блинкен - РИА Новости, 09.09.2022
США не оставят союзников в Европе "на морозе" без топлива, заявил Блинкен
США не оставят своих европейских союзников "на морозе", стремясь всеми силами обеспечить нужды стран региона в преддверии наступления зимы, заявил в пятницу... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:10
2022-09-09T15:10
2022-09-09T15:10
в мире
энтони блинкен
сша
евросоюз
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. США не оставят своих европейских союзников "на морозе", стремясь всеми силами обеспечить нужды стран региона в преддверии наступления зимы, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен."Разумеется, мы не бросим наших друзей на морозе", - сказал Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО в Брюсселе. Таким образом он прокомментировал ситуацию с перебоями в энергопоставках в страны Европы на фоне продолжающегося кризиса вокруг Украины."Хотя цена противостояния агрессии Кремля и является высокой, цена бездействия будет еще выше", - добавил глава американской дипломатии.Комментируя перспективы разрешения украинского кризиса, госсекретарь США выступил с утверждением, что Москва, по мнению Вашингтона, на данном этапе не проявляет заинтересованности в диалоге с Киевом о мирном урегулировании данного конфликта.
https://ria.ru/20220909/evropa-1815490097.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энтони блинкен, сша, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Энтони Блинкен, США, Евросоюз, Санкции в отношении России
США не оставят союзников в Европе "на морозе" без топлива, заявил Блинкен
Блинкен заверил, что США постараются обеспечить нужды стран Европы в преддверии зимы