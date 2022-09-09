https://ria.ru/20220909/elizaveta-1815736188.html

Посол России в Британии выразил соболезнования из-за смерти Елизаветы II

Посол России в Британии выразил соболезнования из-за смерти Елизаветы II - РИА Новости, 09.09.2022

Посол России в Британии выразил соболезнования из-за смерти Елизаветы II

Посол России в Великобритании Андрей Келин выразил соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II и заявил, что это время "глубокой скорби для всех". РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T18:00

2022-09-09T18:00

2022-09-09T18:18

в мире

елизавета ii

россия

великобритания

андрей келин

умерла королева елизавета ii

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин выразил соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II и заявил, что это время "глубокой скорби для всех"."Я был глубоко опечален известием о кончине Её Величества королевы Елизаветы II... В связи с этим я хочу выразить свои самые глубокие и искренние соболезнования Его Величеству, а также королевской семье и британскому народу в связи с кончиной королевы. Это дни великой печали и время глубокой скорби для всех", - говорится в заявлении посла, опубликованного в Telegram-канале посольства.Келин отметил, что Елизавета II "олицетворяла собой достоинство и порядочность, а также милосердие, человечность и стойкость".Посол подчеркнул, что в России вспоминают визит британской королевы в Москву и Санкт-Петербург в 1994 году, а также ее роль в двусторонних отношениях между Великобританией и РФ.В четверг Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.Принц Чарльз стал следующим монархом, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

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Конец эпохи: королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни Сегодня не стало королевы Великобритании Елизаветы Александры Марии. После смерти отца в 1952 году Елизавета взошла на престол в возрасте 25 лет. Ее мужем стал принц Филипп Маунтбеттен. Четверо детей, восемь внуков и десять правнуков являются продолжателями рода Виндзоров. За 70 лет правления, королева Елизавета II активно участвовала в жизни англичан, ежегодно выступала на телевидении, поддерживала благотворительные фонды. 2022-09-09T18:00 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, елизавета ii, россия, великобритания, андрей келин, умерла королева елизавета ii