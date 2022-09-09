https://ria.ru/20220909/ekonomika-1815593422.html
Глава Минфина Франции предсказал трудные времена для экономики ЕС
Глава Минфина Франции предсказал трудные времена для экономики ЕС - РИА Новости, 09.09.2022
Глава Минфина Франции предсказал трудные времена для экономики ЕС
Экономики европейских стран показали устойчивость на фоне кризиса на Украине, но им предстоят трудные времена, отмеченные продолжающимся ростом инфляции и цен... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:02
2022-09-09T11:02
2022-09-09T11:02
экономика
франция
евросоюз
минфин франции
брюно ле мэр
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ПРАГА, 9 сен – РИА Новости. Экономики европейских стран показали устойчивость на фоне кризиса на Украине, но им предстоят трудные времена, отмеченные продолжающимся ростом инфляции и цен на продукты и энергоносители, заявил в пятницу министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр по прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов стран ЕС в Праге.Ле Мэр отметил, что Франция приняла обширный пакет мер по защите населения от роста цен на энергоресурсы, и продолжит эту политику, в том числе, для защиты частного бизнеса.В августе французский парламент принял два пакета экстренных мер для защиты покупательной способности населения. Они включают в себя индексацию социальных выплат на 4% с 1 июля, что позволит, по мнению правительства, справиться с ростом цен в стране на фоне увеличения инфляции, стабилизацию цен на электроэнергию и газ, рост дополнительных выплат госслужащим, скидку на топливо для населения в 30 евроцентов в сентябре-октябре и прочие.
https://ria.ru/20220909/evropa-1815490097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, франция, евросоюз, минфин франции, брюно ле мэр
Экономика, Франция, Евросоюз, Минфин Франции, Брюно Ле Мэр
Глава Минфина Франции предсказал трудные времена для экономики ЕС
Глава Минфина Франции Ле Мэр: экономике Евросоюза предстоят трудные времена
ПРАГА, 9 сен – РИА Новости. Экономики европейских стран показали устойчивость на фоне кризиса на Украине, но им предстоят трудные времена, отмеченные продолжающимся ростом инфляции и цен на продукты и энергоносители, заявил в пятницу министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр по прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов стран ЕС в Праге.
"Экономики ЕС показали устойчивость, но нам необходимо помнить, что предстоят трудные времена. Высокие уровни инфляции будут сохраняться из-за цен на продовольствие и энергетику и продолжающейся войны", - заявил министр.
Ле Мэр отметил, что Франция
приняла обширный пакет мер по защите населения от роста цен на энергоресурсы, и продолжит эту политику, в том числе, для защиты частного бизнеса.
В августе французский парламент принял два пакета экстренных мер для защиты покупательной способности населения. Они включают в себя индексацию социальных выплат на 4% с 1 июля, что позволит, по мнению правительства, справиться с ростом цен в стране на фоне увеличения инфляции, стабилизацию цен на электроэнергию и газ, рост дополнительных выплат госслужащим, скидку на топливо для населения в 30 евроцентов в сентябре-октябре и прочие.