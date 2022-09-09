https://ria.ru/20220909/ekonomika-1815593422.html

Глава Минфина Франции предсказал трудные времена для экономики ЕС

Глава Минфина Франции предсказал трудные времена для экономики ЕС - РИА Новости, 09.09.2022

Глава Минфина Франции предсказал трудные времена для экономики ЕС

Экономики европейских стран показали устойчивость на фоне кризиса на Украине, но им предстоят трудные времена, отмеченные продолжающимся ростом инфляции и цен... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T11:02

2022-09-09T11:02

2022-09-09T11:02

экономика

франция

евросоюз

минфин франции

брюно ле мэр

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ПРАГА, 9 сен – РИА Новости. Экономики европейских стран показали устойчивость на фоне кризиса на Украине, но им предстоят трудные времена, отмеченные продолжающимся ростом инфляции и цен на продукты и энергоносители, заявил в пятницу министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр по прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов стран ЕС в Праге.Ле Мэр отметил, что Франция приняла обширный пакет мер по защите населения от роста цен на энергоресурсы, и продолжит эту политику, в том числе, для защиты частного бизнеса.В августе французский парламент принял два пакета экстренных мер для защиты покупательной способности населения. Они включают в себя индексацию социальных выплат на 4% с 1 июля, что позволит, по мнению правительства, справиться с ростом цен в стране на фоне увеличения инфляции, стабилизацию цен на электроэнергию и газ, рост дополнительных выплат госслужащим, скидку на топливо для населения в 30 евроцентов в сентябре-октябре и прочие.

https://ria.ru/20220909/evropa-1815490097.html

франция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, франция, евросоюз, минфин франции, брюно ле мэр