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Глава Минфина Франции предсказал трудные времена для экономики ЕС - РИА Новости, 09.09.2022
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Глава Минфина Франции предсказал трудные времена для экономики ЕС
Глава Минфина Франции предсказал трудные времена для экономики ЕС - РИА Новости, 09.09.2022
Глава Минфина Франции предсказал трудные времена для экономики ЕС
Экономики европейских стран показали устойчивость на фоне кризиса на Украине, но им предстоят трудные времена, отмеченные продолжающимся ростом инфляции и цен... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:02
2022-09-09T11:02
экономика
франция
евросоюз
минфин франции
брюно ле мэр
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ПРАГА, 9 сен – РИА Новости. Экономики европейских стран показали устойчивость на фоне кризиса на Украине, но им предстоят трудные времена, отмеченные продолжающимся ростом инфляции и цен на продукты и энергоносители, заявил в пятницу министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр по прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов стран ЕС в Праге.Ле Мэр отметил, что Франция приняла обширный пакет мер по защите населения от роста цен на энергоресурсы, и продолжит эту политику, в том числе, для защиты частного бизнеса.В августе французский парламент принял два пакета экстренных мер для защиты покупательной способности населения. Они включают в себя индексацию социальных выплат на 4% с 1 июля, что позволит, по мнению правительства, справиться с ростом цен в стране на фоне увеличения инфляции, стабилизацию цен на электроэнергию и газ, рост дополнительных выплат госслужащим, скидку на топливо для населения в 30 евроцентов в сентябре-октябре и прочие.
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экономика, франция, евросоюз, минфин франции, брюно ле мэр
Экономика, Франция, Евросоюз, Минфин Франции, Брюно Ле Мэр
11:02 09.09.2022
 
Глава Минфина Франции предсказал трудные времена для экономики ЕС

Глава Минфина Франции Ле Мэр: экономике Евросоюза предстоят трудные времена

© РИА Новости / Алексей АгарышевБрюно Ле Мэр
Брюно Ле Мэр - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Брюно Ле Мэр. Архивное фото
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ПРАГА, 9 сен – РИА Новости. Экономики европейских стран показали устойчивость на фоне кризиса на Украине, но им предстоят трудные времена, отмеченные продолжающимся ростом инфляции и цен на продукты и энергоносители, заявил в пятницу министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр по прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов стран ЕС в Праге.
"Экономики ЕС показали устойчивость, но нам необходимо помнить, что предстоят трудные времена. Высокие уровни инфляции будут сохраняться из-за цен на продовольствие и энергетику и продолжающейся войны", - заявил министр.
Ле Мэр отметил, что Франция приняла обширный пакет мер по защите населения от роста цен на энергоресурсы, и продолжит эту политику, в том числе, для защиты частного бизнеса.
В августе французский парламент принял два пакета экстренных мер для защиты покупательной способности населения. Они включают в себя индексацию социальных выплат на 4% с 1 июля, что позволит, по мнению правительства, справиться с ростом цен в стране на фоне увеличения инфляции, стабилизацию цен на электроэнергию и газ, рост дополнительных выплат госслужащим, скидку на топливо для населения в 30 евроцентов в сентябре-октябре и прочие.
Антиправительственный митинг в Праге - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
08:00
Европейцы считают, что Путин их победил
 
ЭкономикаФранцияЕвросоюзМинфин ФранцииБрюно Ле Мэр
 
 
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