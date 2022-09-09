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Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы - РИА Новости, 09.09.2022
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Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы - РИА Новости, 09.09.2022
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Минобрнауки утвердило баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2023/2024 учебный год по основным общеобразовательным предметам. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:44
2022-09-09T19:33
общество
единый государственный экзамен (егэ)
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
экзамены
школа
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Минобрнауки утвердило баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2023/2024 учебный год по основным общеобразовательным предметам.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В приказе ведомства установлены следующие минимальные баллы:
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Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
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общество, единый государственный экзамен (егэ), министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, экзамены, школа, навигатор абитуриента
Общество, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Россия, Экзамены, Школа, Навигатор абитуриента
16:44 09.09.2022 (обновлено: 19:33 09.09.2022)
 
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для приема в вузы на 2023/2024 учебный год

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкДевушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена по русскому языку
Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена по русскому языку - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена по русскому языку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Минобрнауки утвердило баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2023/2024 учебный год по основным общеобразовательным предметам.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В приказе ведомства установлены следующие минимальные баллы:
  • по русскому языку, литературе и географии — 40;
  • по математике, физике, биологии и химии — 39;
  • по истории — 35;
  • по иностранному языку — 30;
  • по обществознанию — 45;
  • по информатике и информационно-коммуникационным технологиям — 44.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
31 августа, 14:36
Патрушев посетовал на снижение числа школьников, сдающих ЕГЭ по физике
 
ОбществоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)РоссияЭкзаменыШколаНавигатор абитуриента
 
 
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