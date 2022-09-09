https://ria.ru/20220909/ege-1815706395.html
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы - РИА Новости, 09.09.2022
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Минобрнауки утвердило баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2023/2024 учебный год по основным общеобразовательным предметам. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:44
2022-09-09T16:44
2022-09-09T19:33
общество
единый государственный экзамен (егэ)
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
экзамены
школа
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Минобрнауки утвердило баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2023/2024 учебный год по основным общеобразовательным предметам.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В приказе ведомства установлены следующие минимальные баллы:
https://ria.ru/20220831/ege-1813430412.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Общество, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Россия, Экзамены, Школа, Навигатор абитуриента
16:44 09.09.2022 (обновлено: 19:33 09.09.2022)
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для приема в вузы на 2023/2024 учебный год