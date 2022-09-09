https://ria.ru/20220909/ege-1815706395.html

Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы - РИА Новости, 09.09.2022

Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Минобрнауки утвердило баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2023/2024 учебный год по основным общеобразовательным предметам. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T16:44

2022-09-09T16:44

2022-09-09T19:33

общество

единый государственный экзамен (егэ)

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

россия

экзамены

школа

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735384545_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_50dd429cec6bbd6b6d197b214d69de97.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Минобрнауки утвердило баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2023/2024 учебный год по основным общеобразовательным предметам.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В приказе ведомства установлены следующие минимальные баллы:

https://ria.ru/20220831/ege-1813430412.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, единый государственный экзамен (егэ), министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, экзамены, школа, навигатор абитуриента